Le Front des peuples pour la défense de la terre (FPDT) s’est heurté à la police de l’État du Mexique en 2006 et des dizaines de femmes ont été attaquées par des agents de l’État (Photo: Cuartoscuro)

Un juge a ordonné au procureur général de l’État du Mexique d’envoyer les autorités fédérales l’enquête sur les abus et les viols de 11 femmes aux mains de la police lors d’une manifestation dans le centre du Mexique en 2006, a rapporté le Centro Prodh, un organisme militant représentant les victimes.

En mai de cette année, 11 femmes ont été victimes d’abus sexuels et de viol par la police qui a réprimé une manifestation à Texcoco et San Salvador Atenco, deux municipalités de l’État du Mexique, qui entoure une grande partie de la capitale mexicaine.

Les victimes Ils exigent depuis 14 ans que tous les responsables soient punis, y compris celui qui a donné l’ordre qui a conduit aux abus brutaux, et que le parquet fédéral prenne en charge les enquêtes. Mais les enquêteurs locaux ont refusé de transmettre l’enquête aux autorités fédérales.

En 2006, le gouverneur de l’État du Mexique était Enrique Peña Nieto, qui était alors président du pays de 2012 à 2018.

En décembre 2018, juste le mois où Andrés Manuel López Obrador a pris la présidence, la Cour interaméricaine des droits de l’homme a condamné le Mexique pour ne pas avoir enquêté, jugé ou puni tous les responsables de l’opération de police.

Les 11 femmes qui ont été victimes de torture sexuelle dans les opérations d’Atenco en 2006 ont demandé que de hauts responsables fassent l’objet d’une enquête (Photo: avec l’aimable autorisation de Cencos)

La décision a forcé le pays, entre autres, à atteindre les derniers leaders matériels et intellectuels tant au niveau des États que fédéral.

Mais bien que l’actuel président ait promis de se conformer à ce qui avait été ordonné par la CIDH, le Centre Prodh assure qu’aucun progrès n’a été réalisé dans les recommandations structurelles ou dans l’enquête.

Le fait que maintenant Un juge force le bureau du procureur de l’État du Mexique à envoyer toutes les demandes de renseignements au Bureau du procureur spécial pour les crimes de violence à l’égard des femmes et de traite des êtres humains, qui fait partie du parquet fédéral, peut représenter un progrès, puisque les victimes ont toujours souligné que c’était cette dernière agence qui enquêtait.

le Front des Peuples en Défense de la Terre (FPDT) il s’est heurté à la police de l’État du Mexique en 2006. Lors de cette première confrontation, les agents de sécurité étaient désavantagés par rapport aux habitants d’Atenco, mais le lendemain, ils sont revenus soutenus par la police fédérale et des hélicoptères et ont mis en œuvre une opération violente.

Depuis 14 ans, les victimes demandent justice à l’État mexicain (Photo: . / Toya Sarno Jordan)

Par conséquent, deux personnes sont mortes, des dizaines de femmes ont été maltraitées et plus de 200 personnes ont été arrêtées. Onze femmes se sont présentées au Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) signaler les viols – par voie orale, vaginale avec les doigts, en touchant et en mordant les seins – par la police.

“Transformez cette réalité déchirante avec des mesures structurelles est essentielle si le Mexique entend se consolider en tant qu’État démocratique rompre avec les pratiques qui violent les droits humains du passé qui ont permis l’impunité », a établi l’organisation.

En tant que mesures de réparation, la Cour des droits de l’homme a proposé renforcer le mécanisme interinstitutionnel contre la torture sexuelle des femmes, coordonné par la Commission nationale pour prévenir et éliminer la violence à l’égard des femmes (CONAVIM) O créer un observatoire indépendant pour contrôler l’usage de la force et la responsabilité des forces de police au niveau fédéral et dans l’État du Mexique.

* Avec informations AP

