La mort de Diego Armando Maradona fait l’objet d’une enquête. Orlando Díaz, juge des garanties de San Isidro et à la demande des procureurs John Broyard, Patricio Ferrari, Cosme Iribarren et Laura Capra, a ordonné la perquisition de la maison et du cabinet privé de Leopoldo Luque, le médecin personnel de la star argentine décédée à midi Mercredi 25 novembre, dans le quartier privé de San Andrés, de la province de Buenos Aires de Tigre.

Les débats se sont déroulés dimanche matin à l’adresse située rue 30 de Septiembre à Adrogué, où réside le professionnel de 39 ans, et à la clinique privée située sur l’Avenida Libertador, dans le quartier de Belgrano à Buenos Aires. La justice fait face à une enquête pour irresponsabilité présumée dans la prise en charge du patient depuis son admission à la clinique Ipensa de La Plata, où il a été admis le 2 novembre pour subir des contrôles généraux pour une détérioration évidente de son état de santé. Luque a parlé, à ce moment-là, d’une déshydratation et d’une anémie: il a précisé qu’il ne mangeait pas et qu’il était psychologiquement malade.

La couverture de l’enquête est “mort injustifiée” et il obéit aux témoignages qu’ils ont pris hier de Dalma, Gianinna et Jana, les trois filles de Maradona. Les chercheurs, pour tenter de s’enquérir des causes du décès, ont demandé les antécédents médicaux, les détails de son traitement et la période postopératoire après avoir été opéré d’un hématome sous-dural à la tête et après quatre ans d’abstinence. Ils cherchent à corroborer les présomptions et les soupçons de leurs filles, à savoir quels médicaments ils ont prescrits.

