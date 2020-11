Sebastián Ismael Fernández, 18 ans, et son père, Claudio Ismael Fernandez, 48 ans

La police a mené trois descentes ce vendredi dans le cadre de l’affaire contre les employés du salon funéraire qui ont pris des photos avec le corps de Diego Maradona.

Les descentes ont été menées à l’endroit où le corps a été préparé, dans le garage et au domicile de l’un des employés qui a posé pour des photos avec son fils. Il s’agit de Claudio Ismael Fernández, 48 ans, et de Sebastián Ismael Fernández, son fils de 18 ans, qui ils ont été transférés dans une unité judiciaire pour être informés de l’enquête.

Comme il pouvait le savoir InfobaeIl s’agit d’une enquête d’office menée par le Corps des enquêtes judiciaires et le Bureau du procureur n ° 25 en matière pénale, d’inconduite et de délit, sous la responsabilité du Dr Roberto Maragliano, en vertu de l’article 67 Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires, pour profanation d’un cadavre. Au cours de la procédure, trois téléphones portables, un netbook, une clé USB et des chemises compatibles ont été saisis au moment où les photographies ont été prises.

Claudio Ismael Fernández, l’un des trois employés du salon funéraire où le corps de Diego Maradona a été préparé et qui a été licencié hier après que deux photos avec le cercueil de la star soient devenues virales, est sorti pour se défendre et s’est excusé: “Ils ne l’ont pas enlevé de mon téléphone, je ne savais pas que ça allait devenir viral. “

Claudio et son fils apparurent à côté du cercueil de Maradona. La photo s’est répandue rapidement. Aussi la répudiation pour une attitude si misérable. Après le scandale qui a été généré, et après que le salon funéraire a annoncé que les trois avaient été licenciés, Claudio a rompu le silence sur une émission de radio.

En dialogue avec Radio 10, Claudio a fait une légère défense et s’est excusé auprès de la famille Maradona. «Nous l’avons mis en place avant de l’accueillir et ils disent« maigre! »Et mon fils – comme tous les enfants – a levé le pouce et ils ont pris la photo. Je demande à chacun respect et pardon. J’ai rendu service au père de Maradona, à son beau-frère, et je n’ai jamais fait cela. J’étais avec Maradona de près dans la vie. Je ne l’ai pas fait dans la vie sachant qu’il est mon idole, je ne vais pas le faire quand il est mort ».

«Je sais que beaucoup de gens ont été offensés, qu’ils l’ont mal pris, je sais que cela a dérangé. Je fais partie de ces personnes qui ne pensent pas à prendre des photos de cercueils ou de défunts. Je ne voulais pas”ajoutée.

Claudio a soutenu que l’image devenue virale n’avait pas été prise avec son téléphone portable et que ni lui ni son fils n’avaient posé intentionnellement. «Il n’a pas été pris sur mon téléphone, mais sur un autre. C’est le pire de tous. Je n’ai jamais pensé qu’ils allaient le télécharger, le transmettre à un groupe ou le rendre viral. C’est pourquoi je présente mes excuses à la famille Maradona », a-t-il déclaré.

Lorsqu’on lui a demandé à quoi il pensait lorsque la photo a été prise, Claudio a assuré qu’il avait été pris par surprise. “À ce moment-là … c’était les nerfs que Maradona avait l’air bien, car ils l’ont emmené à la Casa Rosada et Dalma, Gianinna, Claudia et les plus proches allaient le voir. Si vous voyez la photo – je suis celui avec des lunettes – je viens de lever la tête parce qu’ils m’ont dit «maigre!», Et mon fils a levé le pouce, rien de plus. C’était instantané. Ce qu’il voulait le plus était de laisser une idole dans des conditions pour que la famille puisse dire au revoir“, Il expliqua.

L’homme a révélé que depuis que les images sont devenues virales, il n’a cessé de recevoir des menaces téléphoniques. “Ils nous disent qu’ils vont nous tuer, qu’ils vont casser notre camion, que mes enfants …”, a-t-il dénoncé.

Claudio et son fils, avec Diego Molina, sont les employés qui ont posé à côté du cercueil de Maradona avant d’être transférés dans le corbillard de la maison funéraire à la maison du gouvernement où il était voilé.

