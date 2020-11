Le corps du journaliste José Luis De Marco a été retrouvé ce dimanche par des proches dans sa maison du 1300 rue Deheza, dans la ville de Cordoue (Google Maps)

Le journaliste cordovan José Luis De Marco Il a été tué par 18 coups de couteau dans sa maison du quartier de Pueyrredón après un vol présumé. Pour le meurtre, un suspect de 22 ans a été arrêté qu’il avait été avec la victime quelques instants avant le crime.

Le corps de la victime de 55 ans, qui a accueilli il y a des années l’émission «Habitar» diffusée sur la douzième chaîne de Cordoue, a été retrouvé à son domicile. de la rue General Deheza au 1300, dans la capitale provinciale.

La découverte du corps a eu lieu dimanche dernier, lorsque les proches de l’homme se sont approchés de la maison parce qu’il n’avait pas répondu aux appels téléphoniques.

Quelques minutes plus tard, ils ont alerté la police et les médecins se sont rendus sur les lieux, qui ont confirmé la mort de De Marco, dont Le cadavre avait des coups de couteau sur différentes parties du corps.

Le bureau du procureur du district III de Cordoue a ordonné l’arrestation du suspect, qui a été atteint lors d’une opération déployée dans le quartier de Pueyrredón par le personnel du département des homicides.

Le détenu a été identifié comme étant Nahuel Palomeque, qui a un casier judiciaire pour divers crimes, et il a été inculpé de l ‘«homicide» de De Marco, porte-parole de la force confirmé à ..

Le procureur Claudia Palacios a déclaré aux médias que le suspect avait été arrêté était la dernière personne à être avec la victime cette nuit-là et a assuré que le mobile du crime est encore inconnu, bien qu’il ait dit qu’il n’est pas exclu qu’il soit lié à un vol.

“Nous ne savons toujours pas quel était le motif ou quelle était la relation entre les deux”, a déclaré la représentante du ministère public, après quoi elle a précisé que l’affaire est sous le secret sommaire.

La police de Cordoue a arrêté un suspect de 22 ans

Il faut se rappeler que le 8 mars, le journaliste et écrivain Marcos Misiaszek Il est décédé dans la province du Chaco après avoir reçu une balle dans l’estomac par deux criminels qui lui ont volé sa moto.

La police provinciale kidnappée sur les lieux pods du même calibre et informations collectées via les voisins et les caméras de sécurité de la région pour commencer les enquêtes sur le vol et le meurtre.

Quelques heures plus tard et à travers les images, Les enquêteurs ont identifié deux suspects: Fabricio Ricardo Fernández, 18 ans, résidant à Resistencia, Oui Allemand Alberto Ayala, 21 ans, originaire de Fontana, à la périphérie de la capitale du Chaco. Les deux criminels voyageaient sur une moto Honda Titan 150 et, quelques minutes auparavant, trois jeunes hommes avaient été agressés à un kiosque situé près de l’endroit où ils avaient intercepté Misiaszek.

Les deux détenus ont des antécédents: Fernández fait l’objet d’une enquête pour vol, bien que sans condamnation, et Ayala présente un dossier de vol.

La cause, en charge de procureur Lucio Otero, a été qualifié d ‘«homicide présumé aggravé par l’utilisation d’une arme à feu.

