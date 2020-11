(Julieta Ferrario)

Le financier Ernesto Clarens, qui s’est déclaré “repentant” à la cause des cahiers, a été poursuivi ce mercredi pour blanchiment de plus de 500 millions de dollars provenant des travaux publics, une affaire dans laquelle l’ancien président Cristina Kirchner, l’ancien ministre Julio De Vido, l’ancien secrétaire José Lopez et l’homme d’affaires Lazaro Baez Ils font actuellement l’objet d’un procès oral, comme indiqué Infobae sources judiciaires.

La décision a été prise par le juge fédéral Julian Ercolini à une résolution de 330 feuilles. Clarens a été poursuivi pour le crime de “blanchiment d’argent aggravée par l’appartenance à une organisation constituée pour la commission d’actes de cette nature ». Et un embargo de mille dix millions de pesos (1 010 000 000,00 $) a été bloqué.

<< Malgré les déclarations faites par Clarens dans ses nombreux désistements et ce qui a été déclaré dans ses déclarations d'enquête, je considère que sur la base d'une vue d'ensemble de la manœuvre faisant l'objet de l'enquête et des preuves fournies, je suis en mesure de la considérer comme prouvée, avec la suffisance requise par le stade dans lequel nous nous trouvons, la matérialité des événements et leur intervention responsable en elle », a déclaré la résolution à laquelle il a accepté Infobae.

Avec Clarens, le juge a également poursuivi d’autres financiers, comptables et commerçants pour la manœuvre qui éclabousse les entreprises. Austral Construcciones y Gotti SA, lié à Lázaro Báez, et Invernes SA, du financier Clarens. L’accusation a atteint Carlos Di Gianni, Guido Blondeau, Rafael Mateo Merlini, César Gerardo Andrés, Andrea Cantín, Martín Samuel Jacobs, Emilio Carlos Martín, Sergio Gotti, Armando Ulled, Andrés Kechichian, Héctor Doldi et María Julia Cis.

Tout se passe dans le cadre de l’enquête sur l’association illicite déposée par le député Elisa Carrió en 2008 contre les Kirchner et leur environnement. «Il convient de rappeler que dans ledit résumé il a été vérifié, avec la condamnation typique de toute phase préparatoire, la mise en œuvre d’un régime de corruption d’État, entre les mois de mai 2003 et décembre 2015, qui avait pour objet l’affectation irrégulière du plus grand partie des travaux publics de voirie de la province de Santa Cruz aux entreprises du conglomérat dirigé par Báez », a rappelé le juge.

Des chèques provenant de fonds de travaux publics, une chaîne de dépenses injustifiées et une série de factures ont été la clé des enquêteurs pour avancer dans le nouveau chapitre de la cause des travaux publics où Clarens, le financier, était visé. préféré de Nestor Kirchner cette ingénierie aurait mis en place pour être en mesure de déplacer l’argent enquêté. La société de Clarens appelée Invernes a toujours été soupçonnée de vouloir dire «Nestor Investments».

Selon l’accusation, une fois que l’argent est arrivé de l’État national à Santa Cruz, les sociétés contractantes du groupe Báez sont apparues qui, avec des intermédiaires commerciaux et financiers successifs, dépourvus de véritable objectif commercial, ont permis à l’argent d’acquérir «l’apparence de légalité». que, immédiatement, il est devenu cash sans qu’il soit facile de détecter son origine.

Le procureur Gerardo Pollicita (photo Adrián Escandar)

A son avis, le procureur Gerardo Pollicita, qui a mené l’enquête, a déclaré en décembre 2018 que «tout au long des années 2003 à 2015, depuis le sommet du pouvoir exécutif national par les anciens présidents Néstor Kirchner et Cristina Fernández, qui, avec des fonctionnaires de différents départements de l’État et un Un petit nombre d’hommes d’affaires sympathiques se sont systématiquement et constamment engagés dans des activités frauduleuses dans le but de s’approprier des fonds publics, mettant ainsi en évidence une matrice de leurs propres actions, dans ce que la communauté internationale a défini comme des actes de corruption. ».

Dans ce contexte, Pollicita a déclaré: «Il a été possible de corroborer une nouvelle opération criminelle à travers laquelle l’association illicite déjà enquêtée a déployé un projet criminel, sous la direction de Lázaro Antonio Báez et Ernesto Clarens – avec la collaboration d’un grand nombre de individus -, consistant à effectuer une série de manœuvres sur une partie importante des fonds volés à l’État national par fraude dans les travaux publics ».

Cette perte s’élèverait à «502 millions de pesos, soit environ 160 millions de dollars américains, au prix officiel de l’époque», a déclaré Pollicita. La manœuvre consistait en «un mécanisme de recyclage basé sur la fiction de coûts inexistants, dans le but de donner auxdits fonds une apparence de légalité, de les éloigner de leur fausse origine et de les transformer en espèces, ce qui a à jamais gêné leur surveillance». Dans ce contexte, l’affaire vise à établir si, comme suspectés, Lázaro Báez et Ernesto Clarens, avec un grand nombre d’acteurs, ont fondé et mis en œuvre une structure destinée à recycler une partie importante des fonds publics frauduleusement volés à l’État national par par les travaux publics de voirie.

Clarens est devenu l’un des repentants de la cause des cahiers, lorsque le juge fédéral Claudio Bonadio a motorisé une série d’arrestations dans ce dossier initiées à la suite des révélations du chauffeur Oscar Centeno. Clarens est également apparu au milieu du défilé d’hommes d’affaires et d’anciens fonctionnaires qui se sont présentés au bureau du procureur Carlos Stornelli. Il y a eu plusieurs déclarations de ce financier.

En fait, alors que son accord n’était pas encore approuvé pour faire de lui un défendeur collaborateur, Clarens a demandé de modifier et d’étendre son accord. Alors que dans la première déclaration il a admis avoir échangé des pesos – provenant de pots-de-vin versés par des hommes d’affaires bénéficiant de travaux publics – contre des dollars, dans la seconde déclaration il a fourni plus d’informations sur les mouvements financiers du Kirchnerisme.

Dans cette déclaration, Clarens s’est séparé de la sélection des entreprises qui ont «remporté» les soumissions effectuées par le ministère du Plan. Et il a révélé que c’était Cristina Kirchner elle-même qui avait indiqué quelles entreprises devraient les payer en premier Vialidad. En 2016, Lázaro Báez était le seul entrepreneur à avoir réussi à recouvrer tout ce qui lui était dû avant le 10 décembre. Selon le financier, «les habitants de la Camarita m’ont laissé une somme en pesos avec une note de ce qu’ils avaient facturé, du montant et du concept. Le montant dépendait de la collecte, ils étaient d’environ 300 000 dollars pour chaque livraison et avec une fréquence hebdomadaire ».

De nombreux hommes d’affaires ont critiqué cette exposition et la manière dont le financier a réussi à se repentir. L’avocat Paul Lanusse, défenseur de Juan Chediack, l’ancien chef de la Chambre de construction, a été l’un de ceux qui ont le plus tiré sur Clarens lors d’une audience devant la Chambre fédérale, qui à l’époque couvrait Infobae, a-t-il assuré: “Clarens est venu pour jouer un rôle stratégique dans la cause: continuer à garantir l’impunité des chefs de gang”. Et il a ajouté: “Il n’est venu ni pour pointer, ni pour collaborer à la récupération des fonds. M. Clarens dans cette cause vient faire ce qu’il a fait pendant l’exercice de cette kleptocratie: serrer ceux qui ont été victimes et conspirer contre le succès de la cause».

