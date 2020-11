Luque avec Diego, dans la salle du sixième étage de la clinique Olivos

Quelques instants avant son congé après 10 jours d’hospitalisation après avoir été opéré d’un hématome sous-dural à la tête, ils ont publié la première image de Diego Maradona. Sur la photo, vous pouvez le voir à côté de Leopoldo Luque, son médecin personnel, dans sa chambre au sixième étage de la clinique Olivos. Il a le bandage dans la zone où ils ont mis le drain et esquisse un sourire.

C’est l’équipe interdisciplinaire qui travaille avec Diego qui a diffusé la photo, prise hier, pour montrer l’évolution de l’ancien footballeur de 60 ans.. Le directeur technique de la Gymnastique a quitté l’hôpital pour poursuivre le traitement à l’adresse choisie en raison des symptômes de sevrage détectés en période postopératoire (liés à la consommation d’alcool mélangé au médicament qu’il prenait pour des problèmes d’anxiété et à s’endormir).

«Je vous ai donné ma parole, vous avez fait confiance et nous avons tous les deux livré. Cela continue, mais aujourd’hui nous célébrons cette grande étape ensemble. Je vous souhaite la paix en famille, Maradona. Je t’aime pour toujours”a écrit le neurochirurgien sur son compte Instagram.

À la demande de ses filles Dalma et Gianinna (elles ont exprimé leur désir d’être plus proches de leur père à ce stade) et dans le but de résider à une distance moindre de la clinique Olivos en cas d’éventualité, Pelusa ne continuera pas dans la maison qu’il a louée Dans le quartier privé de Campos de Roca, dans la ville de Brandsen, il déménagera dans une maison à Nordelta: plus précisément, le quartier fermé de Villanueva.

La décision est due à une nouvelle configuration de son environnement: tant la responsabilité de la décharge que l’étape par étape de son traitement seront convenues entre Luque et sa famille, dès l’ouverture offerte par Matías Morla, son avocat. Dalma, Gianinna, Jana et Dieguito Fernando (sa mère Verónica Ojeda et l’avocat Miguel Ángel Pierri le représentent) et les sœurs et frères de Diego forment aujourd’hui le cercle intime avec la plus forte incidence.

Maradona aura une infirmière 24 heures sur 24 qui aura sa propre chambre pour la coexistence. La maison aux environnements multiples est déjà équipée et convenablement meublée. «La famille prendra soin de lui et il y aura une liste qui sera remise à la porte avec toutes les personnes et parents autorisés pour Diego. Quiconque veut lui rendre visite, Diego décide et envoie qui et quand il veut le voir », a expliqué Morla.

Un autre point clé est l’espace extérieur de la maison. Non seulement pour éviter l’enfermement mais aussi pour que Diego effectue des mouvements physiques et des exercices, une routine qui l’a grandement aidé à sortir du puits mental dans lequel il est tombé en juin. En fait, ce plan de remise en forme l’a poussé à perdre 12 kilos et à éradiquer la consommation d’alcool pendant un certain temps.

Départ de Maradona de l’hôpital

Le suivi par l’équipe médicale personnelle de Maradona sera constant, avec Luque à la tête et l’équipe interdisciplinaire composée d’un psychologue et d’un psychiatre. L’une des lignes abaissées est que dans la maison il ne peut y avoir de goutte d’alcool en aucun cas.

Reste à savoir ce qu’il adviendra de son rôle de directeur technique du Lobo. À suivre? C’est quelque chose qui n’est pas entre leurs mains. Diego fait confiance aveuglément au travail de son équipe d’entraîneurs, dirigée par Sebastián Méndez et Adrián González. En effet, sans lui dans la minute par minute, le Lobo a récolté quatre des six points en litige au début de la Coupe de la Ligue professionnelle (victoire contre Patronato et nul contre Vélez). Cela dépendra donc de la décision des dirigeants du Tripero, s’ils acceptent de l’attendre ou non. Dans les dernières heures, ci-dessus, le club est entré dans une crise de conduite en raison de la démission de son président, Gabriel Pellegrino, précisément qui a amené DT dans la forêt. “Ça va continuer même si je ne suis pas là”, a déclaré aujourd’hui l’ancien tripero en concertation avec la radio La Red.

JE CONTINUE DE LIRE:

Cher Diego, Dieu ne conseille pas la dernière opportunité, même à un autre dieu …