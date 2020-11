C’est ainsi que le stand VAR a agi dans le but annulé de Messi contre le Paraguay

Le match entre l’Argentine et le Paraguay pour la troisième date des éliminatoires sud-américains disputé jeudi dernier dans la Bombonera a laissé beaucoup de polémique. Un penalty contesté en faveur des Guarani, les entrées fortes d’Ángel Romero à Exequiel Palacios (avec une grave blessure entre les deux) et de Gonzalo Montiel à Miguel Almirón, et le but annulé à Lionel Messi qui aurait signifié la victoire pour ceux menés par Lionel Scaloni pour une précédente violation de Nicolás González. Le VAR a appelé et l’arbitre l’a annulé. Maintenant, les audios de ce dont ils ont discuté en direct ont été publiés.

Au début du jeu, González marche sur le talon d’Ángel Romero sur le nez des remplaçants argentins, qui ont tenté de faire passer l’infraction inaperçue. Au début, le juge brésilien Raphael Claus a commenté: “Rien, ce n’était rien”. Au milieu de l’action, ils ont examiné s’il y avait un hors-jeu avant le tir de Messi et enfin, lorsqu’ils ont constaté qu’il n’y avait pas de hors-jeu, ils ont retracé la vidéo pour vérifier l’éventuelle absence de González. “Objectif, pour moi objectif légal”Claus a commenté avant de reculer.

Le moment où Claus observe la pièce dans le VAR et Messi la contemple (REUTERS / Marcelo Endelli)

L’arbitre brésilien Bruno Arleu a été celui qui a mis en garde contre l’infraction et a recommandé à Clauss d’annuler le 2-1 de l’Albiceleste. Le principal s’est dirigé vers l’écran sur le côté du terrain de jeu et a répété plusieurs fois la rediffusion. Il a vérifié l’absence de Romero de González et a ensuite observé la pièce complète pour déterminer son développement et ainsi définir s’il était approprié de revenir en arrière.

«Claus, notre opinion est que c’est une faute en attaque. Claus, vas-tu recommencer avec quoi et quelle carte? “Arleu le consulta. Claus a précisé: “Je suis absent.” Et González a été sauvé du jaune.

Il y a eu des répercussions immédiates après cette décision controversée. Lionel Messi a récusé le juge de service: “Tu nous as déjà baisé deux fois” (En référence à la prison Lucas Martínez Quarta à Almirón, qui a compris qu’il n’en avait pas été ainsi). Scaloni, qui au milieu de la cour a crié à Claus “Tu n’as pas honte”, a été concluante lors de la conférence de presse après la réunion: “La question du VAR doit être unifiée, un football comme ça, personne n’aime.” Comme si cela ne suffisait pas, le juge et le VAR étaient également au centre de la polémique pour ne pas avoir expulsé Ángel Romero après le genou brutal qui a gravement blessé Exequiel Palacios.

CONCEPT D’APPLICATION

Toute l’Argentine a protesté auprès de l’arbitre brésilien pour le but annulé à Messi (Fotobaires)

Selon les spécialistes, l’objectif était bien annulé: le règlement d’Assistance à l’arbitrage vidéo parle du concept APP, pour l’acronyme en anglais Phase d’attaque de possession (phase d’attaque avec possession du ballon). “La période de jeu lors d’une attaque avant un incident qui peut être revu” (…) «Établit le point de départ de la phase du jeu avant un but, une pénalité ou un incident».

«Définir le point auquel l’APP commence est subjectif et nécessite de décider quand l’équipe attaquante a clairement avancé avec le ballon vers la surface de réparation ou le but de l’adversaire. Le ballon joué à l’envers et autour de la surface de réparation de l’adversaire ne signifie pas nécessairement la fin de l’application», Ajoute-t-il également. Et se termine avec le moment de sa fin: lorsque le mouvement vers l’avant de l’équipe prend fin, lorsque l’équipe en défense acquiert la «possession contrôlée» du ballon; c’est-à-dire, lorsqu’un défenseur d’équipe «efface le ballon» sans être soumis à aucune pression, le contrôle clairement ou le passe à un coéquipier. «Une touche délibérée« sans contrôle du ballon »ou un arrêt n’est PAS une possession contrôlée.

