River a remporté une victoire précieuse par 2 à 0 contre Nacional de Uruguay pour le match aller des quarts de finale de la Copa Libertadores. Cependant, tout a été assombri par certaines décisions prises par l’arbitre Andrés Rojas, à la demande de Nicolás Gallo et du reste de ses coéquipiers de l’arbitre assistant vidéo (VAR, pour son acronyme en anglais).

Pour élucider ce qui s’est passé lors de certaines de ces polémiques, la Conmebol a diffusé, via sa chaîne YouTube, les conversations entre le juge principal et les responsables de la révision des pièces.

1- Main dans le domaine de Mathias Laborda: ils considéraient que ce n’était pas un criminel

Audios VAR River-Nacional (non criminels de Laborda)

Peu de temps après le premier quart d’heure, Mathias Laborda a joué dans la première pièce. «Main possible», ils alertent du VAR, alors qu’ils demandent à l’arbitre de ne pas reprendre le jeu pour avoir le temps d’observer attentivement le jeu. Aucune pénalité n’a été infligée car la règle 12 indique qu’elle ne doit pas être pénalisée si la balle touche le bras après avoir touché le pied ou la tête.

2- Pénalité contre Matías Suárez:

VAR River-Nacional audios (pénalité de Suárez)

À 38 ans en première mi-temps, Matías Suárez est entré dans la surface et est tombé après un contact avec Oliveros. Après avoir écarté plusieurs coups car ils n’ont pas laissé voir “le point de contact”. «Oui, il finit par le pousser à la fin. Bilan complet, Andrés. Vous pouvez reprendre », a condamné le VAR. Plus tard, Rafael Santos Borré a raté le penalty maximum.

3- But annulé à Matías Suárez pour hors-jeu:

VAR River-Nacional audios (hors-jeu de Suárez)

À la fin de la première mi-temps, Matías Suárez s’est échappé, et après une bonne coupe vers l’intérieur, il a dessiné un tir du pied gauche qui était inaccessible pour le gardien de but rival. “C’est serré, veuillez patienter”, ont-ils prévenu le juge en chef. Après avoir tracé quelques lignes, ils définissent qu’en raison de la position de l’épaule du footballeur millionnaire, il était hors-jeu.

4- Pénalité de la main de Laborda:

Audios VAR River-Nacional (deuxième pénalité à River)

Comme ce qui s’est passé en première mi-temps, le ballon touche à nouveau le bras du marqueur central Laborda. Bien que l’action se soit poursuivie, du VAR ils ont averti Rojas de ne pas reprendre le jeu avant une éventuelle pénalité en faveur de River. Une fois le jeu arrêté, le juge en chef s’est approché d’un écran pour observer attentivement le jeu. «Cela prend plus de place, parfait, montrez-moi toute la pièce s’il vous plaît. Oui, Nicolás, je regarde la main. Augmenter le volume. Elle est séparée du corps … Elle jette le centre, elle rebondit, la main du numéro 2 augmente le volume, il n’y a pas de récepteur fixe. Ma décision est une pénalité, pas une carte », a déclaré l’arbitre.

5- But de Bruno Zuculini:

Audios VAR River-Nacional (but Zuculini)

À la fin du match, Matías Suárez a aidé Bruno Zuculini, qui d’une tête a augmenté le score. «Andrés, ne va pas reprendre s’il te plait», était l’avertissement du VAR, annonçant au juge un possible hors-jeu. Après avoir soigneusement observé différentes caméras et lignes (au début, ils pensaient que c’était hors-jeu), ils ont finalement décidé qu’il n’y avait pas de hors-jeu et ont validé le but.

