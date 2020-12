(Photo: ESPECIAL / CUARTOSCURO)

Une caméra de sécurité installée à l’extérieur du bar District / 5 où l’ancien gouverneur de Jalisco a été assassiné, Aristote Sandoval, a enregistré comment un commando armé à bord d’une Jeep noire et d’un taxi a commis le crime.

Dans la vidéo, vous pouvez voir comment le groupe armé tire sur le véhicule où l’escorte du président le transférait. D’après les détails, Aristote était déjà sérieux. Les hommes armés sont sortis de la voiture et ont lancé une grêle de balles.

Quelques minutes avant la scène, l’ancien président de l’État avait été victime d’un attentat alors qu’il se trouvait au restaurant. Le crime s’est produit à 01h40 ce vendredi.

Sandoval est arrivé aux affaires vers 22h00 jeudi accompagné d’une personne, plus tard une femme et un homme se sont joints. Vers 1 h 40, l’attaque a eu lieu. L’ancien gouverneur s’est levé de la table où il se trouvait avec le reste des convives, est allé aux toilettes et sur place il a été attaqué par un homme directement avec une arme à feu et par derrière.

Le cabinet de sécurité a précisé qu’à ce moment, les experts mènent l’enquête sur les faits. “Nous attendons le résultat de l’autopsie pour déterminer les causes du décès, mais il est évident que cela était dû aux coups de feu”, ont-ils déclaré.

L’ancien responsable est arrivé à Puerto Vallarta, un endroit normalement calme, le 5 décembre. Six jours plus tard, il est retourné à la ville de Guadalajara Jalisco) lors d’un voyage rapide. Le 12 décembre, il revient au port et s’installe dans des chambres privées. Au spa, selon les autorités, il a été vu faire des affaires et des activités récréatives.

Sandoval avait une équipe de sécurité, comme l’a déclaré le secrétaire du SSP de Jalisco, Juan Bosco Agustín Pacheco, il était rattaché à la loi de protection des citoyens, il avait 15 agents affectés, ainsi que des véhicules blindés.

Le gouverneur Enrique Alfaro a fermement condamné le meurtre lâche dans un message envoyé par Twitter. «Avec une profonde douleur, je tiens à vous informer qu’il y a quelques instants, l’ancien gouverneur de notre État, Aristóteles Sandoval, a été victime d’une attaque directe à Puerto Vallarta. Malheureusement, il est décédé. Ma solidarité avec sa famille en ces temps difficiles », a ajouté le président de l’Etat dans ce réseau social.

