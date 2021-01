L’événement a été rapporté vers 10h20 à proximité de Santa Anita Ejido (Photo: Twitter / @ FuriaNegra7)

Dans l’après-midi de ce samedi 23 janvier, le découverte d’au moins 19 corps carbonisés ou semi-calcinés à l’arrière de plusieurs fourgons après une prétendue confrontation armée dans le frontières entre les États de Tamaulipas et Nuevo León.

Selon le portail Monterrey Telediario, l’événement était signalé vers 10 h 20 dans les environs d’Ejido Santa Anita, situé dans la municipalité de Camargo, près de la frontière entre les deux États.

Des éléments fédéraux sont arrivés sur les lieux après avoir reçu le rapport de la possible confrontation entre deux groupes criminels rivaux. Des sources non officielles ont assuré que dans la région il y avait les corps à l’intérieur de six véhicules qui montraient des signes d’incendie juste quelques instants avant.

La Bureau du procureur général (FGJ) de Tamaulipas a annoncé qu’elle ouvrirait un dossier d’enquête pour clarifier l’événement survenu dans l’entité.

Un événement très similaire s’est produit il y a un peu plus de deux ans. En janvier 2019, le personnel du Secrétaire à la défense nationale (Sedena) a aussi trouvé 19 corps et six véhicules incendiés dans la municipalité de Miguel Alemán, Sud de Tamaulipas. De même, on a présumé qu’elles résultaient d’un affrontement armé entre des groupes criminels.

Cette découverte est venue après Une femme qui vit près de l’endroit a déclaré que son mari n’était pas à la maison depuis un jour et qu’il était dans une maison de la ville Les trois portes.

Compte tenu de cette déclaration, le personnel ministériel et expert du bureau du procureur local a demandé le soutien du Sedena pour entrer dans le territoire indiqué. Vers 16 h 45 le 9 janvier 2019, ils ont trouvé une carrosserie et une voiture carbonisées.

Mètres devant, dans le ranch Refugio Los Hinojosa ils ont localisé le reste des camions et les corps au sol, certains avaient des vêtements de style militaire et des gilets pare-balles.

Vague de violence à Tamaulipas

Cette semaine, sur les réseaux sociaux une vidéo sur un confrontation présumée entre gangs criminels. Dans l’enregistrement, trois hommes sont montrés à bord d’un véhicule avec des tirs dans différentes parties du corps.

Selon les médias locaux, les événements se seraient produits dans la municipalité de Miguel Alemán. Comme dans d’autres États du centre du pays, à Tamaulipas, le processus électoral a intensifié la violence.

Tamaulipas est assiégée par différends territoriaux des restes de Los Zetas et du cartel du Golfe. Alors que les factions des deux groupes s’affrontent également. Ainsi, le Cartel du nord-est et son bras armé, le Troupe de l’enfer, se battre contre Vieille école de Los Zetas et Les talibans, tout comme ils attaquent Los Escorpiones ou Los Metros.

Au début de novembre dernier, une confrontation entre ces groupes. A cette occasion, seules les traces de violence sont restées et aucun corps n’a été retrouvé, mais des véhicules blindés abandonnés et un camion d’oignon brûlé ont été observés dans le route de Comales à Camargo.

Tandis que, Les Zetas subi un processus de fragmentation depuis 2012, après être devenu indépendant de Cartel du Golfe De 2007 à 2010, le groupe criminel de la dernière lettre s’est démarqué dans au moins 13 entités au Mexique avec des restes allant de trois à cinq, de 2019 à 2021; en plus de son présence en Colombie et aux États-Unis.

Les deux organisations ont été réduites et dépendent d’activités illégales au niveau local telles que extorsion, il trafic de drogue ou kidnappings. Avec des fusillades et des exécutions, les groupes criminels sont enracinés dans l’entité et ils sont la terreur quotidienne de la population.

