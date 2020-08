Le chef de cabinet de Buenos Aires, Felipe Miguel, a prolongé l’exigence de TelePASE de circuler sur les autoroutes de Buenos Aires jusqu’au 13 septembre (Photo: NA) (Maria Ines Ghiglione /)

Le chef de cabinet de Buenos Aires, Felipe Miguel, a annoncé ce mardi soir sur son compte Twitter le report au 13 septembre de l’utilisation obligatoire de TelePASE pour circuler sur les autoroutes de la ville de Buenos Aires.

Il faut rappeler que le 4 août, lors de son rapport de gestion à l’Assemblée législative de Buenos Aires, Miguel avait indiqué que cette mesure prendrait effet le 28 août. L’initiative vise à réduire les risques de contagion du coronavirus dans les postes de péage, où en moyenne environ 53 000 transactions sont effectuées par jour. Cependant, À long terme, la mesure vise également à réduire les temps de circulation et seuls ceux qui disposent du dispositif de passage automatique peuvent traverser les cabines des autoroutes 25 de Mayo, Perito Moreno et Illia.

Moins de six heures après l’annonce, ce jour-là le système avait déjà enregistré près de 5 000 adhésions. A cette époque, il avait également été détaillé que l’application via le web est gratuite et que, après la date limite, ceux qui n’ont pas cette alternative doivent payer une pénalité établi comme le double du taux correspondant.

Le tweet du responsable de Buenos Aires, annonçant la prolongation du mandat.

«Il s’agit d’une mesure sanitaire prioritaire qui vise à réduire les risques de contagion aux péages. L’adhésion sera gratuite pour ceux qui ne l’ont pas encore rejoint, ce qui représente aujourd’hui 40% des usagers de l’autoroute. ET Je veux apporter la tranquillité d’esprit aux travailleurs: nous allons garantir toutes les sources de travail », a exprimé le fonctionnaire à cet égard.

Comme le rapporte le gouvernement de Buenos Aires sur son site Internet, cette mesure est exceptionnelle et essentiellement sanitaire visant à prendre en charge les travailleurs et les usagers qui empruntent les autoroutes.

L’adhésion peut se faire via la page telepase.com.ar, par WhatApp au 11-2372-7757, par téléphone, dans des cabines de péage spéciales ou à plus de 300 points qui sont aujourd’hui activés comme des entreprises essentielles.

Miguel a fait remarquer qu’environ 40% des usagers de l’autoroute de Buenos Aires n’utilisent toujours pas TelePASE.

Une fois le domaine activé, sans avoir besoin d’une autre procédure dans un délai de moins de 7 jours – cela dépend du mail – l’utilisateur recevrait l’appareil à l’adresse déclarée. Ainsi, il doit être activé sur le site Web du système et installé sur le pare-brise de la voiture.

Après avoir enregistré les données personnelles et du véhicule, vous pouvez choisir le moyen de paiement: cela peut être par carte bancaire ou en espèces. Dans ce dernier cas, vous devez télécharger la facture sur le Web pour la payer dans Mercado Pago, PagoMisCuentas, Rapipago ou Pago Fácil.

Quant à les avantages obtenus par les nouveaux membres, il a été signalé que ce sera jusqu’à 30%.

Il a également souligné que le personnel de santé et de sécurité qui accomplit des tâches essentielles continuera à avoir sa voie exclusive et continuera d’être exonéré du paiement du péage.

Lors du rapport de gestion, qui devait être formellement réalisé le 1er juin mais qui a été reporté en raison de l’augmentation des infections, le chef d’état-major avait également fourni des informations sur les mesures qui sont menées dans le cadre de la pandémie et souligné les travaux coordonné entre tous les espaces politiques de la ville, ainsi qu’avec les autorités nationales et de Buenos Aires. À son tour, il a réaffirmé que le gouvernement de Buenos Aires continuera à prendre toutes ses décisions sur la base des données épidémiologiques spécifiques qu’il recueille et suivant des critères sanitaires.

J’ai continué à lire:

Ils ont suspendu la collecte des heures de pointe sur les autoroutes de Buenos Aires pendant les week-ends et les jours fériés

Le gouvernement réexaminera les concessions des autoroutes Acceso Norte et Oeste

Gares et accès par voies, autoroutes et ponts: un à un, les lieux où les contrôles de police seront mis en œuvre dans l’AMBA