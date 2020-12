Pizzaiolo Jorge Daniel Zagar, 53 ans.

Le corps d’un homme de 53 ans, porté disparu depuis mercredi dernier, a été retrouvé assassiné ce lundi dans un puits recouvert de ciment dans la maison de son patron dans la ville de Buenos Aires à Ituzaingó. Pour le crime, ils enquêtent pour savoir s’ils l’ont tué alors qu’il voulait percevoir son salaire. L’employeur a été détenu et, selon des sources judiciaires confirmées Infobae, l’homme avait déclaré et avoué être l’auteur matériel de l’homicide.

La découverte du cadavre du pizzaiolo Jorge Daniel Zagari Cela s’est produit cet après-midi dans la cour d’une maison située au 3300 rue Pérez Quintana, où résidait le principal suspect, Luis Mieres, 69 ans, son patron. La pizzeria et la rôtisserie, où travaillait Zagari, y travaillaient également.

Selon des sources judiciaires en dialogue avec InfobaeTout a commencé mercredi dernier lorsque Zagari est monté à bord d’une Peugeot 405 au magasin pour récupérer son salaire et la prime de Noël. Puis l’homme a disparu.

Le lendemain, la famille de Zagari a porté plainte pour trouver où il se trouvait et la police de Buenos Aires a ouvert l’enquête. Selon des sources, la sœur de Zagari a alerté la police que des informations lui avaient été communiquées via le réseau social Facebook: la Peugeot 405 a été abandonnée et incendiée à l’intersection d’Álvarez Thomas et de Piedra Buena à Merlo.

Les enquêteurs se sont rendus sur les lieux et ont trouvé les restes du véhicule. Une fois qu’ils ont confirmé qu’il s’agissait bien de la voiture de Zagari, les policiers ont analysé les caméras de sécurité dans la zone. Là, ils ont identifié une Ford Ecosport, propriété de Mieras, qui circulait ce jour-là dans la région.

Immédiatement, après l’ordre du procureur dans l’affaire Maria Laura Cristini, chef de l’UFI n ° 2 d’Ituzaingó, les détectives ont rencontré Mieres. L’homme a répondu évasivement et a ensuite reconnu que Il avait participé à la disposition de la voiture avec une autre personne, mais qu’il ne savait pas où se trouvait Zagari.

L’homme avait disparu depuis mercredi dernier.

De cette manière, le procureur Cristini a ordonné l’arrestation de Mieres et une garde à vue de la maison jusqu’à aujourd’hui la perquisition a été effectuée sur les lieux. Les policiers sont entrés dans la maison cet après-midi et ont commencé à rechercher différentes preuves jusqu’à ce qu’ils trouvent le cadavre de Zagari dans un puits recouvert de ciment à côté d’un gril et d’un réservoir.

Après la découverte, Mieres a été appréhendé et accusé du crime. Sa femme et son beau-fils, pour leur part, ont été identifiés, puisqu’ils se trouvaient dans la maison au moment de la découverte du corps. Pendant ces heures, les médecins légistes effectuaient des tâches pour retirer le corps du puits. Les restes seront transférés à une morgue et là, ils effectueront une autopsie pour déterminer les causes du décès.

En ce sens, un voisin qui connaissait Zagari et le suspect a déclaré à Crónica TV que, apparemment, le corps avait «deux coups de feu». Selon cette femme, il y a des voisins qui ont entendu des bruits suspects, “Comme d’un moulin” et quelqu’un dit “Qu’est-ce que je t’ai fait, Luis? Non, Luis, non.“ «Je travaille pour lui depuis quinze ans. Ce qui s’est passé n’entre pas dans ma tête »dit, d’autre part, un ami de Zagari.

«Un gars formidable. Tout le monde l’aimait », a décrit un autre ami, qui allait à la pêche avec Zagari. Pendant ces heures, le procureur Cristini attend de recevoir une déclaration d’enquête de Mieres pour le crime.

J’ai continué à lire

Ils ordonnent que le fémicide Tablado retourne en prison pour avoir violé le périmètre de la famille de sa victime

Ils ont confirmé la condamnation pour pédophilie contre l’ancien pédiatre de Garrahan Ricardo Russo