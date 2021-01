Un jeune homme a disparu à Villa La Ñata, Tigre

Enfin, 48 heures après sa disparition, Le corps du jeune Gian Mazzuchelli a été retrouvé mort dans les eaux du canal de Villanueva, à Villa La Ñata, Tigre.

Des sources proches de l’enquête ont confirmé à Infobae la découverte du jeune homme de 17 ans, qui avait sauté à l’eau samedi matin depuis l’une des côtes du quartier privé de Santa Catalina et personne ne l’avait jamais vu partir.

Le corps de l’adolescent c’était à quelques mètres d’une des berges du canal, enchevêtrée avec une branche. Au cours des dernières heures, son ex-partenaire avait parlé aux médias et confirmé que vendredi soir, Mazzuchelli n’était pas sorti avec des amis et était resté à la maison. La même version gardait le père du jeune homme devant la police.

De même, les caméras de sécurité du quartier de Santa Catalina Ils avaient emmené l’adolescent à 3 h 35 du matin du samedi en courant et en courant dans les rues du pays. On pense qu’il a sauté à l’eau quelques minutes plus tard.

Le personnel de la protection civile, les pompiers volontaires de Tigre, les plongeurs tactiques et le personnel de la Division des risques spéciaux de la police de Buenos Aires avaient repris les tâches de recherche tôt lundi. Ainsi, au bout d’une heure et demie, ils ont retrouvé le corps de l’adolescent à environ 1000 mètres de l’endroit où il aurait sauté à l’eau aux premières heures de samedi.

Les tâches de recherche ont été effectuées samedi, dimanche et lundi

Gian a été vu pour la dernière fois en vie par un agent de sécurité privé du quartier, qui a affirmé l’avoir vu sauter à l’eau et a averti la police en quelques minutes.

“Il a entendu comment Gian est tombé dans l’eau, il l’a vu, mais au lieu de faire quelque chose, il a pensé qu’il était un criminel et personne n’est venu pour l’aider, personne n’est allé le sauver ou faire quoi que ce soit”, a déclaré l’ex-petite amie du jeune homme, Victoria, à déclarations à la chaîne TN.

Pendant les jours où Mazzuchelli était porté disparu, les policiers de Buenos Aires ont tenté de reconstituer les instants avant qu’il ne soit immergé dans l’eau du ruisseau. Selon son ancien partenaire, dans la vidéo où le jeune homme semble sauter et tourner en rond, il est perçu comment son téléphone portable tombe de sa poche. Précisément, les agents ont trouvé l’appareil à quelques mètres de la rive du ruisseau samedi matin.

En outre, Victoria a affirmé qu’il y avait une autre vidéo des caméras de sécurité dans laquelle le moment exact où le jeune homme est entré dans l’eau est capturé: «On sait qu’il est dans la rivière parce qu’ils l’ont vu sur les caméras, il y a une vidéo de lui sautant dans la rivière parce qu’il y a des caméras là-bas que les gardes devaient regarder. Ce n’est pas une hypothèse, ce n’est pas qu’on le croit car il a laissé les chaussures ou la chemise sur le rivage, il est enregistré quand il est lancé, mais personne ne le verra car ce serait un manque total de respect pour la famille. Il est sauvé », a-t-il assuré.

La famille du jeune homme et d’autres voisins ont remis en question les mesures de sécurité du quartier privé d’où Mazzuchelli est entré dans l’eau

Avec l’issue du décès de l’adolescent, l’enquête portera également sur les mesures de sécurité existantes dans le quartier privé concernant le danger de ses eaux et l’accès des résidents ou des locataires. La famille et certains habitants du quartier privé ont souligné les lacunes du système de sécurité du lieu.

«Il est parti et a marché jusqu’à la partie de la rivière qui est ouverte. Ce n’est pas une lagune artificielle, c’est un canal qui mène directement à la rivière. C’est super dangereux et profond. Il n’est pas clôturé, il n’est pas gardé, il n’y a personne qui couvre cette partie et il y a des caméras que les gardes auraient dû regarder, mais personne ne surveillait ce qui se passait, personne ne s’est occupé“Dit l’ex-petite amie.

De son côté, Silvia, voisine du lieu, a fait remarquer à la même chaîne de télévision que depuis un an les habitants de Santa Catalina «présentaient des notes à l’administration et à la commission de sécurité, sur les défaillances du système de surveillance».

Le corps du jeune homme était coincé entre des branches sous l’eau

«Le garçon n’est pas le point, le fait est qu’il a été vu. Un bon système de sécurité doit être là en deux minutes car il était 3 heures du matin, on ne sait pas si c’est une personne du quartier ou si c’est un intrus. Je ne le connaissais pas, mais je sais qu’il est issu d’une famille qui loue », a-t-il déclaré.

La femme a précisé que depuis longtemps il “demande la mise en place d’une barrière nautique et le dragage” du ruisseau car “les lots vides n’ont pas de clôture” et même «il y a des jours où l’on peut traverser en marchant le long de la rivière».

«La famille pleure. Apparemment, ils veulent salir le garçon parce qu’il semble qu’il était allé à une fête, qu’il aurait pu prendre un verre, qu’est-ce que cela a à voir avec ça? Il n’y a rien de mal. Cela peut arriver à n’importe lequel de nos enfants“, Il ajouta.

