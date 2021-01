Morena Gastañaga, l’adolescent de 13 ans qui avait disparu il y a deux jours dans la ville de La Plata, a été retrouvé sain et sauf ce jeudi. La police de Buenos Aires l’a trouvée dans la ville de Buenos Aires Rafael Castillo.

Selon des sources policières, la jeune fille était accompagnée d’un jeune homme de 19 ans. Après l’avoir localisé, Elle a été transférée à l’unité de San Justo de la DDI de La Matanza, qui a travaillé en collaboration avec la DDI de La Plata. Sa famille a déjà été prévenue et il est en route pour y arriver.

Les porte-parole ont ajouté que les chercheurs Ils sont venus chercher où se trouvait le mineur en suivant les mouvements d’une carte SUBE qui à son tour coïncidait avec les mouvements de celui qui était à côté d’elle.

Morena avait disparu dans l’après-midi de mardi dernier. Depuis lors, elle n’est pas retournée chez elle, située aux rues 136 et 511 de la ville de Hernández, et sa famille n’en savait pas plus sur elle.

Sa mère, Mariana Portal, a déclaré qu’elle avait communiqué avec l’adolescente via WhatsApp à 13 h 15. Morena s’est connectée à cette application pour la dernière fois à 15 h 15 le même jour. Lorsque la femme est rentrée chez elle vers 16h00, sa fille était partie.

Une enquête a été ouverte sur l’affaire avec l’intervention de la procureure Virginia Bravo, en charge de l’unité fiscale n ° 7 de La Plata.

L’un des indices que les enquêteurs ont suivi dans leur recherche est l’itinéraire que la jeune femme a fait avec sa carte SUBE, qui indique qu’il a été activé à 15h15 à la gare Gonnet du train Roca, à 4h44 sur la Plaza Constitución et à 11h17 ligne de bus 174, plus précisément en interne 614.

Au milieu de la perquisition, deux chauffeurs de taxi de La Plata avaient contacté la famille de la mineure et affirmaient l’avoir vue. “Il y a deux chauffeurs qui nous ont contactés et la police lorsqu’ils ont vu la photo, et ils nous ont dit qu’il était avec une autre fille, apparemment du même âge”, a déclaré Melina, la tante de Morena.

Les deux visites mentionnées à des moments différents. “L’un des hommes qui a dit l’avoir vue travaille dans une remisería dans la zone près de 137 et 523. Il soutient qu’il les a emmenés et qu’ils sont descendus au coin des 28 et 485”, a expliqué la femme. “Dans le cas de l’autre remisero, il dit qu’il est sûr qu’il a emmené Morena, et une autre jeune femme, dans la zone de 35 et 137”, a expliqué la tante de l’adolescente.

Cela découle également de la plainte selon laquelle Morena aurait pris environ 1500 pesos, un produit de ses économies, lorsqu’elle a quitté sa maison, mais elle a laissé son chargeur de téléphone portable et ses écouteurs. Selon des proches et des voisins, la disparition de Morena a provoqué la surprise, puisqu’ils disent qu’elle entretient de bonnes relations avec sa mère.

Actualités en développement …