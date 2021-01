Harry Styles et Olivia Wilde (Le Groupe Grosby)

L’actrice Olivia Wilde, 36 ans et le chanteur Harry Styles, 26 ans, est tombé amoureux au milieu du tournage. Leur histoire a commencé comme une amitié dans les coulisses qui s’est terminée par une romance explosive. Le surprenant premier couple hollywoodien de l’année travaille ensemble sur «Don’t Worry Darling», le deuxième film de Wilde en tant que réalisateur qui joue également aux côtés de l’ancien One Direction.

Le magazine People a rapporté que leur relation est devenue romantique sur le plateau de tournage. “Ce qui a commencé comme une amitié étroite est rapidement devenu romantique”, a déclaré une source à la publication susmentionnée. «Ils l’ont tous vu venir. Pendant les pauses, il ne pouvait pas rester à l’écart et visitait sa caravane. “

Styles a été photographié par les paparazzi visitant son coéquipier et le vestiaire du réalisateur pendant le tournage, debout juste devant la porte portant un masque alors que Wilde se penchait pour discuter avec sa star.

Harry Styles et Olivia Wilde sur le tournage de “Don’t Worry Darling” (The Grosby Group)

Le film, qui se déroule dans les années 1950, met en vedette Florence Pugh en tant que femme au foyer qui découvre une vérité troublante tout en vivant dans une communauté isolée en Californie. Styles, qui joue le mari du personnage de Pugh, a remplacé l’acteur d’origine Shia LaBeouf peu de temps avant le début du tournage.

Wilde a déclaré à Vogue qu’il avait décidé de lancer Styles après l’avoir vu dans “Dunkerque” et “a fait une petite danse de la victoire” quand il a officiellement rejoint le filmqui met également en vedette Chris Pine et Dakota Johnson.

Pine a également évoqué sa joie de l’incorporation du chanteur britannique au projet. «Harry Styles est un plaisir absolu. C’est l’une des personnes les plus professionnelles que j’aie jamais rencontrées. Cela ne pourrait pas être plus agréable », a déclaré l’acteur dans des déclarations à ET.

Wilde et Styles ont confirmé leur romance inattendue en apparaissant en public se tenant la main au mariage de l’agent du chanteur, qui a eu lieu ce week-end au Rancho San Ysidro à Montecito, en Californie.

Le site Page Six confirmant la romance de Harry Styles et Olivia Wilde

«Ils étaient affectueux les uns avec les autres, ils se tenaient la main et ils avaient l’air très heureux. Ils se fréquentent depuis quelques semaines », a déclaré une source connaissant le sujet au magazine. Ples gens.

Sur les photos, obtenues par le site Page Six, Wilde est vu dans une longue robe à fleurs tout en tenant la main de Styles, qui porte un costume entièrement noir combiné avec une chemise boutonnée blanche. Les deux acteurs portent également des masques faciaux.

Cette semaine, ils ont également été vus au domicile du chanteur à Los Angeles.

La romance devient publique des semaines après que Wilde et son partenaire de longue date, l’acteur Jason Sudeikis, aient annoncé leur séparation. Ils sont parents de deux enfants: Otis, 6 ans, et Daisy, 4 ans. L’ancien couple a commencé à sortir ensemble en 2011 et Sudeikis lui a proposé en 2012, mais ils ne se sont jamais mariés.

Wilde a été marié au réalisateur Tao Ruspoli de 2003 à 2011.

Olivia Wilde et Jason Sudeikis aux Oscars 2018 (.)

Olivia “ne permettrait pas qu’une relation amoureuse gêne un professionnel, donc tout ce qu’ils font est fait avec soin”, a déclaré une source à ET.

La romance peut surprendre certains, compte tenu de la nouvelle de la séparation de Wilde et de Sudeikis, qui s’est officiellement terminée en novembre. Cependant, les acteurs “se sont séparés il y a presque un an”, selon la source du média précité. «Olivia et Jason parlent tout le temps et ils sont toujours là pour les enfants. Il est hautement improbable que cette nouvelle l’ait pris par surprise. »

C’est la première relation que l’actrice a rendue publique depuis qu’elle et Sudeikis ont mis fin à leurs fiançailles. Bien qu’ils ne soient plus ensemble, l’ancien couple semble avoir la meilleure rupture d’Hollywood, ils sont souvent photographiés en train de s’embrasser et de sourire lors de sorties avec leurs enfants.

Pendant ce temps, le chanteur de «Watermelon Sugar» a déjà fréquenté le mannequin Victoria’s Secret, Camille RoweModèle portugais de 30 ans Sara Sampaio, 28 ans, et le chef et blogueur, Salle Tess, 27. Il était aussi un couple du chanteur Taylor Swift, 31 ans, le modèle Kendall Jenner, 25 ans, et l’animateur de télévision décédé Caroline Flack en 2011, alors qu’il avait 17 ans et qu’elle en avait 32.

