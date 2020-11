Evander Holyfield a remporté les deux combats contre Mike Tyson (.)

En juillet de cette année, les fans de boxe étaient impatients car la nouvelle indiquait que des négociations étaient en cours pour que Mike Tyson Oui Evander Holyfield Ils se feraient face à nouveau dans un événement qui clôturerait la trilogie de combats entre les deux – désormais – anciens combattants. Cependant, l’accord entre les parties ne s’est jamais concrétisé, bien qu’il semblait y avoir la volonté des deux, et des semaines plus tard, Iron Mike a annoncé que l’adversaire pour son match d’exhibition serait Roy jones jr., qu’il affrontera enfin le 28 novembre.

«Mike a voulu un autre spectacle avant de me battre. Nous en avions parlé, mais il n’y avait rien de solide sur le papier », a-t-il déclaré. Holyfield à BoxingScene après la fin des pourparlers et accusé à l’époque: «Voulez-vous vraiment me battre? Ils veulent tous le voir se battre, lui et moi, alors que fait-il? “

Maintenant, à des semaines de ce que sera le grand retour de TysonA 54 ans, une source anonyme proche de l’organisation de l’événement a révélé au site américain TMZ que l’accord ne s’est pas concrétisé à cause de Mike lui-même: “Il ne s’agit même pas d’argent pour le moment, je pense que Tyson a peur. Nous avons offert plusieurs fois et Tyson contre Holyfield est le combat qui devrait avoir lieu. “

Evander Holyfield et Mike Tyson aujourd’hui

Holyfield, 57 ans, a reconnu en juillet que bien qu’il ne puisse pas rencontrer l’homme qui s’est déchiré un morceau de son oreille en 1997, il ne perdrait pas espoir de boxer à nouveau: “J’ai pas mal d’adversaires. Nous voyons. Je ne veux pas embrasser quelque chose qui pourrait ne pas arriver. Je vais faire mon truc et continuer à m’entraîner », ajoutant:« Je ne me suis pas entraîné à cause d’un combat avec Tyson. Je m’entraîne parce que c’est ce que je fais. Je ne vais pas me brûler en pensant “quand cela va-t-il arriver?”

Ancien champion du monde des poids lourds battre deux fois Tyson À Las Vegas. Le premier, en 1996, par KO technique, et le second en 1997, le plus mémorable, par disqualification de son rival après lui avoir mordu l’oreille dans l’un des combats les plus étranges et les plus controversés de l’histoire.

À propos de cet épisode, Holyfield Il a parlé à la BBC en juin de cette année: «Mike a beaucoup utilisé son coude et aussi vous a frappé avec son épaule, il a fait beaucoup de sale boulot, mais vous savez, j’ai toujours compris que cela faisait partie de la boxe. Mais ce jour-là, quand il m’a mordu l’oreille, j’ai su que cela ne faisait pas partie du jeu et je me suis vraiment mis en colère. Dans cette interview, il a admis qu’il prévoyait de se venger: “J’allais le mordre au visage.”, Mais il a finalement trouvé la paix en lui-même et a évité un massacre en se contrôlant.

Comparaison entre le jeune Mike Tyson et Mike Tyson 2020

Pour sa part, Tyson les visages seront vus avant Roy Jones Jr., 51 ans, le 28 novembre dans ce qui sera un combat d’exposition épique en huit rounds. Dans l’éventualité qui se déroulera au Dignity Health Sports Arena de Los Angeles, il y aura également d’autres duels comme celui du Suédois. Prise Badou, ancien champion du monde dans deux catégories, contre l’Américain Blake McKernan et les britanniques Viddal Riley avant l’américain Rashad Coulter. Une autre confrontation déjà annoncée est celle de l’ancien joueur de la NBA Nate Robinson et la star de Youtube Jake paul.

PLUS SUR CE SUJET:

Mike Tyson a révélé quelle est la condition inexorable que ses combats doivent remplir: “Sinon, ils sont renvoyés”

Croisement tendu entre Mike Tyson et un rappeur pour l’homosexualité: “Qui es-tu pour dire sur la vie des autres?”