Neymar a été fortement interpellé pour avoir proposé une fête au Brésil .

Le footballeur brésilien Neymar a de nouveau été impliqué dans un épisode controversé après que les médias locaux aient rapporté que le joueur prévoyait une fête dans la municipalité de Mangaratiba à Rio de Janeiro (au sud de Rio de Janeiro, Brésil) où il passe ses journées à se remettre d’une blessure.

Comme détaillé par les portails sud-américains UOL et O Globo, la star du PSG organisé une fête pour dire au revoir à 2020 au milieu d’une pandémie et dans l’un des pays qui ont le plus souffert du coronavirus.

Cet événement, que beaucoup appelaient un “Neymarpalooza”, aurait lieu dans une discothèque souterraine qui rassemblerait environ 500 personnes et durerait cinq jours (jusqu’au 1er janvier).

Neymar a été blessé et sera hors du terrain jusqu’au 6 janvier (.)

Cependant, après les vives critiques qui ont surgi lorsque l’information a été rendue publique, l’agence de promotion d’événements Fábrica, désignée comme l’organisateur de ladite soirée, ont décidé de publier une déclaration via leurs réseaux sociaux pour donner des détails et expliquer que tout sera fait dans le cadre d’une réglementation sanitaire stricte.

«L’agence Fábrica précise qu’elle est le promoteur et le producteur de l’événement réveillon (fête de fin d’année) dans la région de la Costa Verde (où se trouve Mangaratiba) recevra 150 personnes ».

Dans la note, ils ont également ajouté que Dans ce cas, «toutes les réglementations sanitaires déterminées par les organismes publics» seront respectées.. L’agence a précisé que “c’est un événement privé, avec un accès exclusif pour les invités, et qu’aucun billet n’a été vendu” et n’a fait aucune référence à sa durée.

De plus, ils ont assuré avoir obtenu “Toutes les licences des organismes compétents nécessaires à sa réalisation, ainsi que lors d’autres événements privés qu’elle a organisés à Rio de Janeiro et au Ceará ». Notamment L’agence n’a ni confirmé ni nié que la partie en question était celle de Neymar.

Bien que dans la note, il n’a pas précisé la place de la fêteCertaines versions ont indiqué que ce sera dans une discothèque souterraine construite par Neymar dans son manoir. D’autres ont souligné qu’il sera situé dans un hangar abandonné que le footballeur a acquis près de sa résidence.

La seule chose sur laquelle toutes les versions ont convenu est que Les invités ne sont pas autorisés à entrer avec un téléphone portable ou un appareil photo.

Neymar passera les vacances du nouvel an dans la municipalité de Rio de Janeiro à Mangaritiba (.)

Les clarifications, qui tentaient de réduire les critiques de Neymar pour la taille du parti, n’ont pas arrêté les utilisateurs sur les réseaux sociaux. Le footballeur s’était éloigné des polémiques et avait montré une bonne performance sur le terrain, où il a disputé une finale de la Ligue des champions. Cependant, cet épisode a ravivé son côté plus médiatique.

Parmi ceux-ci se démarquent l’accusation de viol, qui a été déposé dans tous les cas, et le roman controversé quant à savoir s’il continuerait ou quitterait le PSG.

Maintenant, cela ajoute au fait qu’il fait la promotion d’une fête dans le deuxième pays avec le plus de décès dus au coronavirus dans le monde, qui subit une deuxième vague de pandémie beaucoup plus sévère et à un moment où les gouvernements municipaux annulaient tous leurs adieux de l’année et recommandaient d’éviter tout type de surpeuplement.

Le Brésil est l’un des pays les plus durement touchés par l’urgence sanitaire Et, selon les données les plus récentes du ministère de la Santé, il accumule déjà environ 192 000 décès et environ 7,5 millions infectés par le Sars-CoV-2.

PLUS SUR CE SUJET:

Diego Costa a signé son départ de l’Atlético de Madrid: Palmeiras rêve de l’ajouter pour jouer contre River en Copa Libertadores

Deux grands européens visent l’une des promesses qui génère le plus de polémique à Barcelone

Mascherano a révélé les conditions que Lionel Messi évaluera pour définir son avenir