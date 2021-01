Deux membres de la gendarmerie ont sauvé un ocelot blessé sur la route nationale n ° 50 à Oran, Salta

Deux membres de la gendarmerie de la section «Aguas Blancas», qui rentraient chez eux dans la ville de Salta à Orán après avoir fourni des services, ont observé un animal félin de l’espèce Ocelot visiblement blessé sur la route nationale No. Hauteur du kilomètre 3 près du secteur dit «El Trigal».

Face à cette situation, ilLes gendarmes ont immédiatement transféré le spécimen dans une clinique vétérinaire d’être assisté par un professionnel, qui diagnostiqué que le félin avait une faible probabilité de vie. Ensuite, il lui a donné des antibiotiques, des analgésiques, des anti-inflammatoires et un protecteur du foie. avec une prévision réservée.

Des contacts ont été pris avec la Direction de la faune de la province de Salta pour le transfert de l’animal à la ville de Salta, ainsi qu’avec le personnel du parc national de la province «Baritú», qui C’est une espèce (nom scientifique Leopardus Pardalis) d’intérêt national pour la conservation de la faune et n’est pas considérée comme menacée.

L’animal reste dans les installations de la sous-unité jusqu’à l’arrivée de personnel spécialisé et le procès-verbal correspondant a été rédigé dans le cadre de la loi 22.421 “Conservation de la faune”.

Il faut se rappeler que lune université nationale du nord-est rapporté il y a des mois que, grâce à projet interinstitutionnel, ils ont suivi des félidés sauvages à Corrientes et que 230 individus appartenant à 15 espèces de mammifères ont été enregistrés, parmi lesquels des pumas et des ocelots.

Dans l’analyse de la situation des félins en Argentine, ils ont remarqué que «la plupart des espèces de félins sont dans un état de conservation défavorable par la destruction et la fragmentation de leur habitat et par d’autres facteurs tels que le braconnage ».

«Cette situation rend important le suivi des espèces pour connaître leur répartition et leur écologie., en particulier dans les espèces les moins fréquentes à observer », a indiqué l’UNNE dans le document.

Ils ont également déclaré que la Faculté des sciences exactes et naturelles et de l’arpentage (Facena) et le Laboratoire d’ornithologie et de mammalogie (Laboma) développer des axes de recherche pour étudier la communauté des mammifères moyens et grands associés aux forêts restaurées dans le nord-est de Corrientes.

Il s’agit du projet «Étude des mammifères dans les zones en cours de restauration de la réserve naturelle de Rincón de Santa María-Corrientes», Qui est effectuée dans ladite réserve au nord-est d’Ituzaingó, dans la province de Corrientes.

“Les objectifs sont d’enregistrer et d’identifier les espèces de mammifères moyens et grands qui utilisent les zones en cours de restauration de la réserve, et décrivent également l’abondance et la diversité des mammifères moyens et grands présents dans la zone d’étude », ont-ils expliqué. En ce qui concerne les techniques utilisées pour l’enquête, l’utilisation d’une «combinaison de techniques d’échantillonnage telles que le photo-piégeage» a été détaillée.

«L’utilisation de pièges photographiques qui permettent l’identification et l’enregistrement des mammifères insaisissables, qui se déplacent sur de longues distances ou sont en faibles densités, et permettent également de détecter des espèces nocturnes », expliquent-ils à partir de l’étude.

Et concernant les résultats de l’enquête menée, ils ont rapporté que «Jusqu’à présent, 230 individus appartenant à 15 espèces de mammifères sauvages répartis en 10 familles ont été obtenus, les canidés et les félidés étant les plus abondants».

“Parmi les espèces félines enregistrées, trois sont rares à observer: le chat pantanal, l’ocelot et le puma”, ils ont mentionné la découverte. Marlene Zaracho, membre de l’équipe de recherche de Laboma (Facena-UNNE), a affirmé que ces registres de chats sont d’une grande importance pour connaître leur distribution et contribuer à leur conservation et gestion ».

