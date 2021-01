(Photo: Faceboo @ Aníbal Jr La Zaeta Azul Carrillo)

Le monde de la lutte au Mexique a été l’un des plus durement touchés par COVID-19 en 2020 et cette année, la maladie a déjà fait des ravages à nouveau, prenant la vie d’Aníbal Jr., 50 ans. , qui a souffert de complications après avoir été infecté au début du mois.

La nouvelle a été rapportée par l’ancien combattant et j’ai évoqué Jorge Cabrera “Richard”, également connu sous le nom de Baby Richard, qui a publié le message sur son compte Facebook: “Ils viennent de me donner la nouvelle, Aníbal Jr vient de mourir.” Cependant, cela n’a pas été confirmé par Triple A, le Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) ou leurs proches.

De même, une autre source qui a communiqué sur la mort était le journaliste spécialisé dans la lutte, Roberto Figueroa, à l’aube de ce samedi. Face à ce message, le célèbre commentateur, Arturo “El Rudo” Rivera, a exprimé ses condoléances à travers Twitter: “Dieu l’ait dans la gloire. J’apporte mes condoléances à sa famille et j’espère une démission rapide ».

Il y a quelques jours, le 12 janvier, à travers ses réseaux sociaux, Aníbal Jr. lui-même avait communiqué qu’il serait hospitalisé pour atténuer les effets de la maladie, une situation dans laquelle ses partisans lui adressaient leurs meilleurs vœux de guérison.

Au milieu de l’année dernière, Aníbal Jr.était au milieu d’une controverse parce qu’il a retiré la combattante princesse Azul de son nom et de sa dynastie, parce qu’elle a apporté des modifications à la conception originale dans lesquelles il n’était pas d’accord, selon un entretien qu’il a accordé à un média spécialisé dans le sport. À cet égard, le combattant n’a pas commenté.

Tout au long de 2020, des cas de personnes liées au pancrasium ont été annoncés, qui présentaient des conditions importantes dues au COVID-19. L’une des plus récentes a été celle de Damián 666, qui a réussi à vaincre la maladie malgré en avoir subi des conséquences importantes.

Cependant, son épouse, Mme Guadalupez Lizárraga, n’a pas pu surmonter les complications liées à son infection et est décédée le 30 décembre. Cette nouvelle a été communiquée par le fils du combattant, qui en avait assez des moments difficiles que sa famille a passés et de son activité.

Et c’est que pendant la pandémie, ce sport a été l’un des plus touchés en termes de santé et d’économie, car selon les données de la Commission de lutte de Mexico, ce n’est que dans les trois premiers mois de la pandémie qu’ils sont morts. 27 gladiateurs à cause du virus, bien que tous n’étaient pas actifs.

Un exemple de cette situation est le mathématicien II, qui s’appelait Rodolfo García, et qui est décédé le 4 juin des suites d’une insuffisance respiratoire causée par le COVID-19. Ce même mois, la mort de Super Wild Colt et Sombra Vengadora, entre autres, a également été annoncée.

Sur le plan économique, l’arrêt des activités a affecté cette industrie de manière significative, depuis la fermeture des arénas et des gymnases, en plus du fait que leurs représentants n’ont pas de salaire fixe et que la grande majorité des cas n’ont pas de sécurité sociale, donc qui font pratiquement partie du secteur informel.

De même, la pandémie a frappé plus durement ce spectacle sportif que d’autres, car ils ne disposent pas de trop de ressources pour réaliser leurs émissions, mais reposent sur des présentations en direct et des interactions avec les gens.

