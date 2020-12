(Photo: avec l’aimable autorisation: SSP Sinaloa)

Ce jeudi, une personne est décédée après un combat enregistré dans le Centre pénitentiaire d’Aguaruto, à Culiacán (Sinaloa), a informé le secrétaire à la sécurité publique de l’État.

Des éléments de la police préventive d’État procèdent à un examen exhaustif du lieu. Selon le secrétaire à la sécurité de Sinaloa, Cristóbal Castañeda Camarillo, il s’agira du personnel du ministère public du bureau du procureur général (FGE), qui est chargé de mener les enquêtes correspondantes pour déterminer comment les événements se sont produits et quelles ont été les causes du décès.

Castañeda Camarillo a dit que C’est aux premières heures de ce jeudi que des informations ont été obtenues sur le fait Par conséquent, personnellement, il s’est rendu à la prison pour la protection et la sécurité du site.

Enfin, il a ajouté que le ministère de la Sécurité publique restera coopératif avec les autorités chargées de l’enquête afin de fournir les informations nécessaires pour définir les responsabilités.

Il Centre pénitentiaire d’Aguaruto, situé sur l’autoroute de Navolato 10321 Poniente, a obtenu une note de 5,6 dans le diagnostic des sanctions d’État effectué par la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH).

En 2017, plusieurs détenus se sont évadés de la prison d’Aguaruto, dont Juan José Esparragoza Monzón “El Negro”, fils de “El Azul, chef du cartel de Sinaloa (Photo: COURTOISIE / CUARTOSCURO)

Une étude du State Public Safety Council a révélé que de 2000 à 2019, un total de 133 homicides dans les prisons de Sinaloa, sans compter ces morts dans lesquelles il ne restait que suspicion, puisque parfois les détenus, prétendre que ce n’était pas un crime, pendre des gens ou, à défaut, plusieurs d’entre eux, injecter des substances dans le sang, aussi bien ils peuvent simuler une surdose.

Dans la prison où le plus grand nombre de crimes ont été perpétrés dans leurs casernes et patios, se trouve Culiacán, avec un total de 69 homicides malveillants.

Selon la CNDH, au cours des 20 dernières années, 111 détenus se sont évadés de la prison d’Aguaruto, dont 55 l’ont fait pendant l’administration de Quirino Ordaz Coppel, qui a débuté en 2017.

Cette année-là, alors que Culiacán débattait d’une lutte entre les enfants de Joaquín el “Chapo” Guzmán et votre partenaire, Dámaso López Núñez, alias le “Licenciado”, cinq détenus de haut niveau se sont évadés de la prison d’Aguaruto.

De même, dans l’événement connu sous le nom de «Jeudi noir», au cours duquel une tentative a été faite pour capturer Ovidio Guzmán, fils de «Chapo», le 17 octobre 2019, au moins 47 prisonniers, soi-disant du cartel de Sinaloa, se sont évadés de prison .

La CNDH a averti que dans les prisons de Sinaloa, les personnes privées de liberté exercent des fonctions d’autorité, c’est-à-dire «l’autonomie gouvernementale»; Insuffisance du personnel de sécurité et de garde, carences dans la procédure d’imposition des sanctions, présence d’activités illégales et accusations (extorsion et corruption).

En outre, il y a surpeuplement, programmes insuffisants de prévention et de prise en charge des incidents violents, manque de prévention des violations des droits de l’homme, mauvaises conditions matérielles et hygiène dans les logements, les zones médicales et les cuisines; et les carences nutritionnelles.

