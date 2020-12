Une partie de l’opération de recherche du jeune de 23 ans, le dimanche matin

Plus de 36 heures se sont écoulées depuis la disparition de Guido Orlando sur le lac d’un quartier privé à Escobar et le garçon de 23 ans qui Je suis allé faire du kayak avec ses amis le vendredi après-midi.

Peu après 7 heures du matin dimanche, l’opération a repris pour retrouver le jeune DJ, qui est tombé à bord d’un kayak dans les eaux du quartier Vistas, dans le développement privé de Puertos del Lago. Dans la matinée, la tempête a suspendu les opérations, craignant la possibilité de la foudre. Mais le procureur a ordonné que les recherches reprennent dès que la pluie s’est répandue jusqu’au coucher du soleil. Les enquêteurs ont ratissé l’intérieur de la lagune intérieure du quartier fermé, qui a une profondeur de 15 mètres, mais ils n’ont pas encore pu le trouver. Alors demain matin, une fois que le soleil se lèvera à nouveau, la recherche continuera.

Les tâches pour le trouver sont dirigées par des membres de la police de la province de Buenos Aires et ont été complétées par des représentants de la défense civile, de la préfecture navale et des pompiers. Au moins 100 hommes travaillent sur le site pour retrouver le jeune homme. Un corps de plongeurs tactiques de Buenos Aires et de la Préfecture sont ceux qui mènent le ratissage dans l’eau. Par conséquent, en raison de leur protocole de travail, ils n’agissent que pendant la journée.

Le premier matin de dimanche, deux bateaux ont commencé les recherches, l’un de la préfecture et l’autre de la police de Buenos Aires. Plus près de midi, des bateaux semi-rigides, des bateaux en fibre de verre et des jet-skis ont été ajoutés. Le travail se fait sur la coiffure du fond du lac. Dans la zone de recherche, une cinquantaine de personnes, appartenant à différentes forces, participent à l’opération.

Le jeune de 23 ans est DJ et vit dans le quartier de Caballito à Buenos Aires

Jusqu’à présent, les responsables de la recherche ils ont assuré avoir contrôlé le périmètre de recherche: une source proche de l’enquête a raconté Infobae Quoi c’est un lac artificiel et uniforme sans débouché sur la rivière. Avec quoi, après un certain temps, il sera possible de le balayer complètement.

Le labrador retriever qui a retrouvé le corps de Santiago Maldonado s’est joint à l’opération et a marqué un point sur le lac au cours de cet après-midi, la recherche a donc été orientée vers cette zone.

D’après les expériences précédentes, les spécialistes pensent que le corps sera retrouvé dimanche. Après 48 heures d’incident dans l’eau avec disparition, les corps sont généralement retrouvés près de la surface.

Dans le même temps, de la municipalité d’Escobar et de la province de Buenos Aires elle-même, un corps de psychologues était disponible afin que les membres de la famille en attente d’informations sur les allées et venues d’Orlando puissent être informés.

«Nous parlons en permanence avec la famille. Nous essayons de faire en sorte que les mêmes plongeurs qui participent à la recherche soient ceux qui les informent sur les progrès»A déclaré la secrétaire à la sécurité d’Escobar, Graciela Cunial, dans des déclarations à la chaîne TN.

Le lac a entre 10 et 15 mètres de profondeur à certains endroits

De son côté, la préfecture a publié dimanche matin un communiqué dans lequel elle faisait le point sur le processus de recherche.

<< Dans le cadre d'une opération coordonnée avec la police de la province de Buenos Aires, la protection civile et les pompiers volontaires, La Préfecture a déployé des jet-skis et des mobiles terrestres pour intensifier le suivi. Dans ce contexte, le personnel du service de sauvetage, d’incendie et de protection de l’environnement de l’Autorité maritime travaille actuellement sur le site pour retrouver le jeune homme », indique le communiqué.

Comme signalé Infobae samedi, Guido Orlando avait participé à une réunion avec au moins neuf amis vendredi à partir de midi dans le pays d’Escobar.

Diverses forces de sécurité agissent à la recherche de Guido Orlando

Le jeune homme est allé à la maison de la femme du père d’un de ses amis. Là, il aurait organisé un barbecue à midi et déjà dans l’après-midi il est allé faire du kayak avec certains des membres de la réunion.

Selon les données consultées par ce média, l’un des propriétaires se rendait sur la côte atlantique et a laissé le fils de son mari aux soins de la maison, qui a apparemment invité ses amis pendant plusieurs jours, notamment à Guido.

Selon le récit du groupe, Guido Orlando est monté sur un kayak double avec un ami. À un moment donné, et pour des raisons encore inconnues, le bateau s’est retourné et les a laissés tous les deux à l’eau. L’un d’eux a pu refaire surface grâce à l’aide d’autres amis, mais Guido n’a jamais été revu.

L’enquête a été menée par Claudio Aundjian, chef de l’Unité des enquêtes fiscales (UFI) 5 d’Escobar, qui est toujours sur place. A l’aube de samedi, le maire d’Escobar s’est également rendu dans le pays, Ariel sujarchuk.

La famille de Guido Orlando est dans le pays

Selon les spécialistes, le lac a des points de profondeur entre 10 et 15 mètres. De plus, les températures très froides de l’eau et le manque total de lumière dans le lac auraient rendu impossible la poursuite des recherches tôt le matin.

De son côté, l’Association du quartier Escobar Ports a publié samedi un communiqué interne aux habitants du quartier dans lequel ils rapportaient que jusqu’à présent “les tâches pour sortir le jeune homme de l’eau n’ont pas abouti”.

À son tour, le parquet ouvrira une enquête pour vérifier que le quartier privé disposait de toutes les mesures de sécurité pertinentes pour permettre la navigation en kayak dans les locaux. On estime que le jeune homme et ses amis étaient sortis se promener dans le lac sans gilets de sauvetage.

«C’est un quartier qui a déjà ses années. Tenant compte de ces doutes que la famille de Guido a suscités, le procureur a demandé au quartier des preuves documentaires concernant l’autorisation et les mécanismes et protocoles de sécurité qui existent dans le quartier. pour que les gens puissent faire du canoë », a déclaré Cunial.

