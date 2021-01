L’entité gouvernée par Alfredo del Mazo était la deuxième plus meurtrière pour la police avec 39 cas en 2020

Gustavo Laguna Martínez et Amado Martínez Vicencio, tous deux policiers municipaux, ont été abattus après être venu au secours d’un assaut sur Tlalnepantla, État de Mexico; Un autre homme en uniforme a été blessé, tout comme un criminel.

À partir d’une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, on apprécie comment c’était Les agents sont arrivés sur les lieux de la fusillade et ont été abattus par les assaillants. On observe que la voiture de patrouille cherche à bloquer au moins deux des trois criminelsMais ils portent tous des fusils et tirent du côté droit de l’unité.

Les faits se sont déroulés vers 11h30 dans le quartier Vista Hermosa, sur l’avenue Vista Hermosa, à l’intersection avec la rue Reynolds Aluminio. Les agents ont répondu à un appel via C4 au sujet d’un vol en cours, pour lequel ils sont arrivés à bord de la patrouille avec les plaques NkJ-23-68 et le numéro économique PV-043.

En essayant de bloquer la façon dont les agents ont été attaqués avec des balles (Photo: Twitter @ Troyanodemexico)

Le véhicule était au milieu de la rue avec les cadavres des policiers dans les sièges pilote et copilote. Visible des taches de sang sur les chemises blanches de son uniforme, selon des photos partagées sur les réseaux. Bien que dans le clip, on ait vu qu’un autre sujet, portant ce qui semble être un gilet pare-balles, Il a essayé d’atteindre les voleurs, en fait un seul d’entre eux a été blessé.

C’est ainsi que le parquet mexicain a ouvert un dossier d’enquête pour ceux qui ont péri dans l’exercice de leurs fonctions. Des versions non officielles indiquaient que le troisième agent avait été gravement blessé.

Après avoir commis les deux crimes, les meurtres et le vol d’une entreprise, les assaillants se sont enfuis au-dessus de Reynolds Aluminium à bord de deux véhicules. Alors que le voyou blessé a été emmené à l’hôpital sous surveillance et recevoir des soins médicaux.

Cette scène a été bouclée par des éléments ministériels pour recueillir des preuves. Selon la presse locale, au moins 10 obus ont été trouvés frappés sur l’asphalte et les environs.

Les policiers ont répondu à l’appel d’un assaut en cours (Photo: Cuartoscuro)

“Un soutien sera fourni aux familles des policiers décédés dans l’exercice de leurs fonctions. Le président municipal Raciel Pérez Cruz a regretté les événements et a exprimé ses condoléances », a déclaré le bureau du maire mexicain.

«Très triste, parfois nous n’apprécions pas vos efforts et votre dévouement et nous ne nous commençons à penser que ce sont des gens qui ont leur famille, leurs enfants et chaque jour, à chaque instant, ils risquent leur vie pour nous protéger. Qu’ils reposent en paix et que Dieu donne consolation à leurs familles (sic) », a commenté un internaute avant la publication du gouvernement de Tlalnepantla sur Facebook.

D’autres ont regretté que les hommes en uniforme ne soient pas équipés et soient peu d’agents pour la demande dans le secteur. Alors que certains ont exprimé leur indignation et ont exigé de retrouver les responsables.

Selon le registre de l’organisation Causa en Común, l’État du Mexique était la deuxième entité la plus meurtrière pour la police avec 39 cas en 2020. Seulement derrière Guanajuato, qui en a enregistré 84; ces états suivent Veracruz (39), Guerrero (37) et Chihuahua (35). Au cours de l’année dernière, l’organisation a dénombré 524 policiers tués.

Le gouvernement de Tlalnepantla a promis de l’aide aux familles des agents (Photo: Twitter @ Troyanodemexico)

Le 4 janvier de l’année dernière, un ancien officier de la police d’État, Erick Yahir, a également été exécuté à Tlalnepantla. L’ancien officier était retrouvé à bord de son véhicule sur la rue Allende à San Juan Ixhuatepec, lorsqu’il a reçu une balle dans la tête.

Selon les données de Causa en Común, l’année dernière, 0,72 policiers municipaux ont été assassinés chaque jour, sur 280 exécutés. Le mois où le plus de cas d’officiers en uniforme ont été tués était juin avec 64 et mars avec 63.

PLUS SUR CE SUJET:

Narco au Mexique: en 2020, il y a eu 24807 homicides liés au crime organisé

Le Mexique a enregistré 672 massacres en 2020, a rapporté l’organisation Causa en Común

Guanajuato est l’État le plus meurtrier pour la police pour la troisième année consécutive avec 82 meurtres