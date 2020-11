Il leur a été interdit de passer à Santiago del Estero et il a porté sa fille dans ses bras – #Report

Abigail Milagros Jimenez, la jeune fille de 12 ans atteinte d’un cancer qui s’est vu refuser l’entrée de véhicules dans la province de Santiago del Estero et que son père portait dans ses bras au milieu de la route, est arrivée aujourd’hui à Buenos Aires pour être admise à l’hôpital Austral de la ville de Pilar, comme il l’a appris Infobae. Le mineur, que souffre d’un cancer rare appelé «sarcome d’Ewing»Hier, elle a dû être transférée de l’hôpital Hot Springs au centre provincial de santé pour enfants Eva Perón (Cepsi) après avoir souffert de pics de fièvre et de décompensation.

Dès qu’Abigail est entrée à Cepsi, les médecins ont fait un prélèvement pour détecter si elle avait un coronavirus et, jusqu’à ce que le résultat soit obtenu, elle est restée isolée dans un service spécial. Plus tard, il a été décidé de transférer sur le territoire de Buenos Aires, où il poursuivra son traitement.

L’homme a marché 5 kilomètres avec sa fille dans ses bras pour traverser la frontière qui sépare Tucumán de Santiago del Estero

La histoire de Diego Jiménez et de sa fille Abigail, Ceux qui se sont vu interdire par un policier d’entrer dans la province, où ils sont nés, parce qu’ils n’avaient pas les documents nécessaires prouvant pourquoi ils avaient voyagé, ont généré une grande agitation. La viralisation du moment où l’homme désespéré a pris la jeune fille dans ses bras pour traverser la frontière avec Tucumán a eu des répercussions dans tout le pays au point qu’un dessinateur a capturé dans une illustration le moment exact où le père a tenté d’entrer. à la province en portant le bébé. L’impact s’est multiplié et l’image est devenue un symbole.

Tout s’est passé le lundi 16 novembre, lorsque Diego et Carmen, les parents d’Abigail, Ils avaient l’intention de retourner de Tucumán à la ville de Termas de Río Hondo, d’où la famille est originaire. Ils sont partis de l’hôpital pour enfants de Tucuman pour que leur fille de 12 ans, patiente en oncologie depuis l’âge de 6 ans, puisse suivre son traitement. Selon le mariage, à la suite de sa maladie, ils ont dû subir une greffe de fémur à l’âge de 6 ans, mais le cancer est maintenant réapparu dans les tissus mous de l’une de ses jambes et provoque de fortes douleurs.

Comme Diego l’a expliqué, la série d’événements a commencé lorsqu’il a appelé la municipalité pour demander que lui et sa fille soient transférés à Tucumán “en raison d’une urgence”, mais ils l’ont informé que “l’ambulance était occupée”. “Alors, je leur ai dit que je n’avais pas de voiture à ce moment-là, parce que d’autres fois je l’ai emmenée dans la voiture de mon beau-frère et ils m’ont payé l’essence pour que je puisse voyager, mais cette fois je n’avais pas cette possibilité”, se souvient-il en dialoguant avec la chaîne américaine.

A leur retour, ils ont été détenus pendant deux heures à la frontière sous l’impact du dur soleil de Santiago et parmi les mouches. C’était au milieu du désespoir que Diego a pris le bébé dans ses bras, a marché environ 70 mètres et a traversé la frontière. Puis il s’assit sur un banc pour attendre qu’une autorité leur donne le feu vert pour passer.

Abigail a 12 ans et souffre d’un cancer rare appelé «sarcome d’Ewing», qui survient dans les tissus mous qui entourent les os.

La situation a été enregistrée dans une vidéo qui est devenue plus tard virale. Dans la séquence de près de trois minutes, le père est vu avec la fille dans ses bras (qui pleure sans arrêt) devant un caissier au poste de contrôle frontalier. «Je l’apporte toujours et ils ne me posent jamais de problème. Ici, à Termas, vont-ils me faire un problème? Je le prends en marchant », Dit Diego. L’homme en uniforme le regarde et, derrière le masque, lui demande de «se calmer». «Vous allez aggraver les choses, monsieur, s’il vous plaît», dit-il. “Je vais emmener ma fille, même si elle marche,” répond l’homme.

Quand ils ont quitté Santiago de Estero, ils les ont laissés passer sans problème, mais voulant rentrer, ils ont été empêchés d’entrer dans leur province. «Je lui ai demandé ce que nous voulions passer car il faisait déjà assez chaud, en plus des insectes… Mais le policier a dit qu’il attendait un ordre de Santiago pour que nous puissions passer. C’était très moche ce que nous avons vécu avec ma fille et comment elle est maintenant. Il était très effrayé par le problème des insectes et craignait que ses jambes soient infectées. “Carmen a déclaré à un média local. Comme en 2019 Abigal a fait une rechute, elle a dû subir une chimiothérapie jusqu’au 17 janvier 2020. Et maintenant, son état s’est de nouveau aggravé.

«Je ne connais pas le policier qui m’a arrêté. Il m’a demandé le papier d’urgence et je lui ai dit que je ne l’avais pas parce que ce qui était arrivé à ma fille était une urgence. Là, il a commencé à appeler les gens, j’ai aussi appelé ceux qu’il connaissait et personne ne m’a répondu. Environ deux heures se sont écoulées à travers tout cela et j’ai décidé de garder ma fille loin de tout, des mouches, de la police, et je suis parti », se souvient Diego.

Gerardo Zamora, le gouverneur de Santiago del Estero, s’est excusé pour ce qui est arrivé à Abigail et à sa famille

Face à ce qui s’est passé, le gouverneur de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, il a pris la responsabilité et s’est excusé. A travers une vidéo qu’il a diffusée sur les réseaux sociaux, le président provincial a décrit la situation comme un “Malheureuse succession de faits et d’erreurs” et a assuré que “Cela n’aurait pas dû arriver.”

«C’est l’État, dont je suis responsable, qui a échoué dans ses mécanismes de contrôle de la santé des habitants», a déclaré Zamora, qui a également précisé que les mesures préventives qui figurent dans le décret national “exemptent les problèmes de transfert médical”.

Le gouverneur de Santiago s’est rendu à la disposition de la famille Jiménez et a également assuré que le Médiateur local des droits de l’enfant, le Dr Santucho, interviendra pour remédier à «toute situation grave». “Beaucoup a été dit et la question a même été politisée”, a déploré le gouverneur, et a précisé que tant ceux qui prennent des décisions politiques, comme les médecins et la police, sont tous «fatigués».

J'ai continué à lire:

