Une flotte de navires fait le tour de l’endroit où le navire indonésien est tombé

Les équipes de secours indonésiennes ont retrouvé les premiers restes humains de l’avion commercial qui s’est écrasé la veille tôt dimanche matin au large de l’île de Java quelques minutes après avoir décollé de l’aéroport de Jakarta, a rapporté la police du pays. Heures après le début de l’opération, ils ont trouvé la boîte noire.

Le comité de sécurité a confirmé la découverte de la boîte qui enregistre l’activité des instruments et les conversations de l’équipage, ce qui permettra d’enquêter sur les causes de l’accident. Le commandant d’unité a indiqué qu’il avait confirmé l’emplacement et espère pouvoir le récupérer à court terme. «Nous avons localisé les boîtes noires, toutes les deux», a déclaré Soerjanto Tjahjanto, chef du comité, qui fait partie du ministère des Transports. “Les plongeurs vont commencer à les chercher et j’espère qu’ils ne tarderont pas à les trouver.”

Les restes humains, en plus des jeans, ont été retrouvés par les équipes de sauvetage autour des soi-disant Mille-Îles, à environ 6 kilomètres au nord de la côte de la capitale indonésienne, et ont été envoyés à l’hôpital de police de Jakarta, a déclaré un membre de l’équipe de police au portail Detik.

En outre, l’agence de presse Antara a rapporté que le centre de commandement des hommes-grenouilles de Kopaska, les équipes de plongée de la marine indonésienne, ont retrouvé d’autres restes humains dans la zone de l’accident dimanche matin.

Un officier porte des restes retrouvés en mer (.) Le personnel de la Croix-Rouge applique un désinfectant sur les sacs mortuaires, en attendant le transfert des restes (.)

Un navire militaire a détecté un signal Boeing qui s’est écrasé dans la mer au large de la capitale indonésienne Jakarta avec 62 personnes à bord, a rapporté l’armée dimanche.

Le bateau “Il a détecté un signal de l’appareil (…) et une équipe de plongeurs a commencé à descendre et a trouvé des parties de l’avion telles que des fragments et des pièces avec des numéros d’identification et autres”, Hadi Tjahjanto, commandant des forces armées indonésiennes, a déclaré, cité dans un communiqué du ministère des Transports, qui n’a pas précisé s’il provenait de la boîte noire.

L’avion, un Boeing 737-524 immatriculé en 1994 de la compagnie aérienne locale Sriwajaya, s’est écrasé dans la mer de Java quelques minutes après avoir décollé de l’aéroport international de Sukarno-Hatta, dans la capitale indonésienne, avec 62 personnes à bord et à destination de Pontianak, capitale de l’ouest de Bornéo, comme l’a confirmé l’agence de recherche et de sauvetage indonésienne Basarnas.

Le personnel de sauvetage continue de rechercher l’avion écrasé

Les autorités ont annoncé samedi après-midi que le contact avec l’avion avait été perdu à 14 h 40 (heure locale, 6 h 40 GMT), environ treize minutes après le décollage et sans que l’émetteur de localisation d’urgence (ELT) n’ait émis d’avertissement. .

À l’époque, l’avion avait brusquement changé de direction, ce qui a incité la tour de contrôle à demander aux pilotes ce qui se passait quand il a soudainement disparu du radar, a expliqué le ministre indonésien des Transports Budi Karya Sumadi sur une roue. de presse.

La marine indonésienne, qui a envoyé dix navires pour fouiller la zone, a confirmé samedi soir qu’elle avait trouvé le point exact de la collision près de l’île de Laki, une partie des soi-disant Mille-Îles, à environ 6 kilomètres au nord de la côte de Jakarta. .

Il y avait 50 passagers dans l’avion, dont trois bébés et sept autres mineurs, et 12 membres d’équipage, selon le manifeste de vol auquel Efe a eu accès.

(Avec des informations de l’. et de l’.)

