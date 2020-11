Conférence de presse dirigée par le procureur général, Gerardo Octavio Solís Gómez, concernant l’affaire Tomé Velázquez (Vidéo: Twitter / @FiscaliaJal)

La Bureau du procureur de l’État de Jalisco (FEJ) a confirmé qu’il avait peut-être retrouvé le corps sans vie de l’homme d’affaires José Felipe Tomé Velázquez, qui a été privé de sa liberté dimanche dernier, le 22 novembre, alors qu’il se rendait chez lui à Port de Vallarta.

Par une conférence de presse, Gerardo Solís, procureur de la République, a expliqué que grâce à une opération conjointe où ses poursuites et celles de l’État de Nayarit ont coopéré, un corps a pu être localisé sans vie qui correspond à la description de l’homme d’affaires dit Seigneur Amparos.

«Aujourd’hui, mardi 25 novembre, vers 18 heures (heure locale), ce sont les autorités de l’état de Nayarit qui ont réussi à retrouver une personne sans vie au kilomètre 54 de la route qui relie Peñita de Jantembal à Compostelle», A informé lors de la conférence qu’il est également sur les réseaux sociaux de l’agence Jalisco.

Lors de son reportage, Solís Gómez a expliqué que la scène était en cours de traitement. Cela signifie que le corps est soulevé et que la zone autour du cadavre est en cours de travail., afin de trouver des preuves qui peuvent être utilisées dans l’enquête pour déterminer à la fois les causes du décès et les responsables et appliquer une administration rapide de la justice.

À cet égard, il a estimé que le travail de collecte des preuves pourrait se terminer aux petites heures de la matinée du mercredi 25. les premiers avis et les intégrer dans les dossiers de recherche qui ont été ouverts dans les deux États avec accès à l’océan Pacifique.

Le responsable de Jalisco a expliqué que bien que le corps retrouvé ait les caractéristiques physiques de l’homme d’affaires, ils attendront pour officialiser cette découverte jusqu’à ce qu’ils aient la reconnaissance d’un parent de lui.

«Il est important de mentionner que de la personne localisée, ses traits physiques coïncident avec M. Tomé; cependant, ce n’est pas suffisant, nous attendrons la reconnaissance officielle par leurs proches”Il a dit dans son rapport. Enfin, il a assuré qu’une fois que cela avait été corroboré, les procureurs le feront connaître à l’opinion publique.

Ce que l’on sait à ce jour, c’est que l’homme d’affaires dédié à l’immobilier a été «arrêté» dans les rues de Jalisco par un groupe de civils armés. aux petites heures du dimanche. Selon la version préliminaire, la victime rentrait chez elle après avoir dîné dans un restaurant de la subdivision Fluvial Vallarta. Tomé Velázquez était accompagné de quatre autres personnes, qui étaient à bord d’un fourgon blindé blanc de type Suburban.

Vers 02h00 (heure locale), alors qu’ils se rendaient à la résidence située à Nuevo Vallarta, le commandement a intercepté le véhicule alors qu’il se trouvait à la hauteur de Las Juntas, à la sortie de la ville, ils ont immédiatement ouvert le feu sur le camion.

Sur les lieux des événements, ils sont descendus et ont assassiné l’un des compagnons, qui est présumé être le chauffeur de Lord Amparos, une des deux femmes dans la camionnette a été blessée et un autre homme a été blessé par les éclats. Finalement, l’homme d’affaires a été expulsé des lieux et emmené vers une destination inconnue.

José Felipe Tomé Velázquez est un homme d’affaires de l’état de Guanajuato qui a amassé sa fortune pour le développement immobilier qui ont été qualifiées d’irrégulières dans certaines municipalités. Afin de prouver son entreprise, Tomé Velázquez a fréquemment recours à une protection juridique, d’où son surnom. En plus de cela, l’employeur Il est lié aux frères Bribiesca, enfants de l’ancienne première dame Marta Sahagún.

