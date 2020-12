Coyote est retrouvé dans une clinique IMSS à Monterrey

La présence d’un coyote a alarmé les patients et le personnel médical de la Clinique 33 de l’IMSS, à Monterrey, Nuevo León. Après le rapport, la protection civile de l’État s’est rendue à proximité de l’hôpital pour confirmer l’observation de l’animal.

State PC a signalé qu’il avait reçu des rapports précédents sur le coyote dans le Parc Fundidora, adjacent aux installations hospitalières, mais ils n’avaient réussi à le capturer qu’hier, mardi.

Le coyote a été blessé dans l’un de ses yeux et c’était sous une rampe située sur l’avenue Félix U. Gómez et Constitución, là où les éléments pourraient le capturer.

Personnel de l’unité Parcs et faune ils ont répondu à l’appel. Après avoir calmé l’animal sauvage et guérir sa blessure, a été transféré dans une cage pour plus tard être libéré à La Huasteca, dans la Sierra Madre Oriental, à l’ouest de la zone métropolitaine.

(Photo: capture d’écran vidéo tirée de Tw / @ SalinasAngel)

Ce n’est pas la seule observation d’un mammifère au cœur de Monterrey. Il convient de rappeler que ces derniers mois, en particulier, ours entrant dans les bureaux, qui volent de la nourriture ou qu’ils en profitent simplement quand il n’y a personne rôder dans la ville.

Le dernier ours à être vu remonte à une semaine. Le 30 novembre uUn petit chien chihuahua était chargé de chasser le géant à fourrure. Le chien, malgré sa petite taille, n’a pas abandonné et a été agressif et persévérant jusqu’à ce qu’il réussisse à effrayer le gros ours.

Les images ont provoqué l’étonnement et la grâce, et bien que cela n’ait pas été annoncé lors de l’enregistrement de cet événement, l’attitude du petit chien était surprenante. attention à sa taille, il a défendu son territoire.

Initialement Il a essayé d’effrayer l’énorme animal avec ses aboiements Mais quand il a vu qu’il ne pouvait pas, le petit chien persévérant s’est approché de l’ours sans même un peu de peur, a continué à aboyer jusqu’à ce qu’il atteigne son objectif et l’ours est allé de l’autre côté de la rue.

Vidéo: ce qui se passe à Monterrey / Youtube.

L’événement s’est produit dans la colonie Satellite Hills et malgré la différence de taille, aucun des animaux n’a été blessé car l’ours préférait se retirer. Cependant, le moment a été rapporté sur YouTube et est devenu viral.

L’ours prétendument chercher de la nourriture et l’observation de ces mammifères dans la région est relativement courante en raison de l’expansion de la ville, ils se rendent généralement dans les villes pour trouver quelque chose à manger.

Auparavant, à la fin du mois de juillet de cette année, un ours noir est devenu viral sur les réseaux sociaux après avoir joué dans un moment tendu lorsqu’il a approché pour interagir avec trois femmes qui marchaient dans le Parc Chipinque.

Même, Je renifle l’un d’eux et le gratte. Cependant, loin de s’enfuir, la femme a sorti son téléphone portable et en a profité pour prendre un selfie avec lui. Deux témoins qui ont enregistré le moment ont tenté de l’effrayer jusqu’à ce que l’animal continue son chemin.

De même, ce mois-là, un autre ours a été vu dans le Quartier Paseo Residencial au sud de Monterrey. Grâce à des vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux, il a été possible d’observer comment le spécimen marchait dans les rues du secteur; a même été attrapé jouer avec un chat et chargement d’un sac de nourriture dans l’embouchure de la chaîne Pollo Loco.

Selon les spécialistes, ce type de rencontre est courant dans la région, en particulier pendant la saison sèche, car les ours descendent du Cerro de Chipinque où ils ont leur habitat pour chercher de l’eau et de la nourriture dans les zones résidentielles.

