Prise de terre à Escobar

Huit mois après le début de la quarantaine, dans la province de Buenos Aires, quelque 4 300 hectares de terres publiques et privées ont été pris. Ils ont été usurpés depuis la propriété de plus de cent hectares à Guernica et des complexes de logements sociaux qui étaient sur le point d’être cédés ou paralysés – comme le quartier dit ACUMAR, à González Catán – à des terrains et des maisons privées.

L’une des victimes est Fernando Chique, un voisin du parti d’Escobar, qui le 21 août, il a occupé illégalement – selon la plainte – une parcelle de près de 6 hectares situé au coin de Las Heras et San Lorenzo, et s’exclame que Justice était basée sur “Arguments inhabituels” ne pas procéder à l’expulsion.

“Le juge n’a pas donné lieu à l’expulsion sur la base d’un témoin, qui est un préventeur municipal, qui a déclaré que le terrain a de hautes prairies et que, pour cette raison, il a montré un certain abandon “, son propriétaire a dénoncé Infobae.

Les occupants Ils sont entrés ce jour-là la nuit sur la rue San Lorenzo, ce qui est très précaire, de terre et peu praticable, faisant un sillon entre la végétation à machettes. «Ils étaient situés dans une partie invisible, ils ont installé des tentes et ont commencé à construire des colonies précaires. Ils étaient 14 majors et 12 mineurs », Précise Chique.

Le périmètre du terrain pris.

Sources judiciaires consultées par Infobae ratifie l’information, avec une cause entre les mains du UFI N ° 5 par le Dr Laura Basualdo puis en charge du procureur Claudio Aundjian, qui a commandé plusieurs relais dans la région. Chique et son copropriétaire, ayant subi plusieurs vols de clôtures, ils laissent pousser les herbes et la végétation comme une sorte de clôture naturelle, ce qui rendait impossible de voir ce qui se passait au-delà. Le premier relais de la justice a montré des routes intérieures et deux ranchs au centre de la propriété, avec au moins dix mineurs, ce qui a conduit à l’intervention de l’Asesoría de Incapaces.

Selon le propriétaire, les occupants ont commencé à subdiviser le terrain et à le vendre sur les réseaux sociaux.

“Nous avons des captures Facebook où ils demandent 1 million de pesos, ils disent qu’ils offrent du financement et qu’ils ont les papiers en règle”Chique était indigné.

Ce n’est pas la première fois que cela se produit ces derniers temps: le procureur Juan Condomí Alcorta a également détecté des tentatives de vente de parcelles de la saisie de Guernica par Facebook.

L’avis de vente du terrain sur Facebook.

Ses propriétaires ont présenté des documents devant la justice pour prouver leur propriété. Après une tentative de médiation pénale entre propriétaires et occupants qui n’a pas eu de résultats favorables, le procureur Aundjian a demandé l’expulsion., étant entendu qu’il y a eu usurpation fondée sur la clandestinité établie dans le Code pénal.

Cependant, le chef de la Cour des garanties n ° 3 d’Escobar, Luciano Marino, a décidé de ne pas faire droit à la demande d’expulsion demandée par le procureur Aundjian sachant que la saisie n’était pas clandestine puisque le bien C’était sans aucun type de clôture ou de limite pour empêcher le passage des occupants et que l’état d’abandon était causé par l’inactivité de ses propriétaires pour sa bonne conservation, selon les informations judiciaires consultées par ce média.

“C’est inhabituel. Le juge nous a reproché le manque d’entretien de l’endroit. Il a dit que ces personnes sont entrées à la vue des voisins et que le terrain n’était pas visité par les propriétaires ou ne lui donnait aucun usage., ce qui n’est pas le cas car ma mère habite à 5 pâtés de maisons, elle y passe tous les jours et les voisins savent qu’elle a un propriétaire. En outre, étant une zone rurale, toute la terre est comme ça “Admit Chique.

D’après son récit, Lorsque les usurpateurs se sont installés sur le terrain, ils ont soutenu que le propriétaire était décédé, ne sachant pas qu’il avait des héritiers légitimes. «Mon père est décédé en février, mais l’héritier est ma mère, qui a 63 ans, ma sœur et moi. Nous avons le rapport de domaine, dans lequel il apparaît que Néstor Chique et María Ramos sont les propriétaires et que toutes les taxes sont à jour. Nous sommes même dans un processus de succession entamé, ce qui est courant lorsque ces choses se produisent », a déclaré Chique.

Le terrain usurpé a près de 6 hectares et est situé au coin de Las Heras et San Lorenzo, quartier Escobar

«L’expulsion a été demandée par Aundjian le 6 novembre, mais le juge Marino a décidé de ne pas autoriser le lancement pour écarter le secret. Il a compris que l’hypothèse exigée par le Code pénal n’était pas donnée puisque l’usurpation est de type criminel avec des comportements différents. La tromperie, le recours à la violence ou au secret sont nécessaires. Mais puisque le procureur comprend qu’il y en a », ont déclaré des sources dans l’affaire à ce média. «Notre impression est qu’il y a une grave erreur d’appréciation juridique de la part du tribunal. Il ne distingue pas les questions juridiques fondamentales: possession, possession, domaine, usage pacifique “fait valoir une autre source de poids.

Donc, Aundjian a fait appel de la décision de Marino, ce qui doit être résolu par la chambre unique de la chambre de cassation locale.

Alors que la procédure devant la justice se poursuit, Fernando Chique il craint que la décision de Marino n’ait le sens de la jurisprudence et donne «libre cours» à d’autres usurpations. «Nous avons vécu un tourment il y a trois mois. La décision rendue par le juge est un morceau de papier. Et aussi, Nous courons le risque d’ajouter plus de problèmes juridiques si l’une de ces ventes est effectuée, simplement parce que le juge n’a pas agi en conséquence.“A conclu l’homme, qui a rappelé que c’était le ministre de la Sécurité lui-même, Sergio Berni, qui avait dit: “Quiconque met le pied sur un terrain qui a un propriétaire va en prison”.

Chique, en attendant, attendez.

Avec des informations de Federico Fahsbender

J’ai continué à lire:

La guerre juridique derrière la saisie massive de terres à Guernica qui s’est terminée avec plus de 500 accusés

Saisie de terres: le gouvernement a admis qu ‘”il y a une exploitation des mafias” qui vendent des terres occupées