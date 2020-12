Sur la gauche, Oriana. Sur la droite, Victoria. En arrière-plan, la guirlande qui pendait pour accueillir

Une guirlande de fleurs en carton perce le mur juste derrière le sourire de Victoria. Elle est professeur de jardinage et on peut dire que les fleurs ont été coupées à la main, mais la décoration n’a rien à voir avec les enfants mais avec ce qu’elle vient d’apprendre.

Victoria a 40 ans: 40 ans au cours desquels elle croyait être enfant unique. Mais récemment, dévoilée au milieu de la pandémie, elle a découvert une photo sur Internet qui l’a d’abord intriguée, puis l’a poussée à tirer le fil pour commencer à révéler la vérité. La guirlande de fleurs a été laissée du jour où il a allumé l’ordinateur et entendu la voix d’Oriana, sa sœur, lui dire: «Bienvenue dans ma vie».

Victoria, la première à découvrir qu’elle n’était pas la fille biologique de ses parents

Des deux, c’était Victoria Tedesco la première à apprendre qu’elle n’était pas la fille biologique de ses parents. «Je ne sais pas pourquoi mais j’avais toujours pensé que je ne pourrais pas être mère. Et à 24 ans je tombe enceinte et, effectivement, je la perds “, ça commence La victoire de San Martín de los Andes, où il vit.

«Je suis tombé très malade et ma mère a voyagé pour m’aider et être avec moi. C’est là, il y a 16 ans, qu’il s’est assis et m’a dit: «Je dois te retirer un sac à dos, car ce n’est pas ton sac à dos, c’est le mien. C’est moi qui n’ai pas pu tomber enceinte, tu es notre fille de cœur ».

“Le coïncidences ils sont incroyables, croient ou éclatent “, interrompt Oriana Moscheni, 41 ans, oncologue médical à l’hôpital Durand, de Buenos Aires. Et elle le dit parce que la perte d’une grossesse était aussi un déclencheur pour elle. «La première fois que je suis tombée enceinte, cela a attiré mon attention: je me sentais très mal et ma mère ne m’a pas trop accompagnée. Il lui a demandé ce qu’elle avait ressenti pendant sa grossesse et elle n’en a pas parlé. Je savais que ça lui avait été difficile de m’avoir, qu’il avait subi de nombreuses pertes, c’était l’histoire qu’ils m’avaient racontée, et je pensais que je ne pouvais pas parler à cause de la façon dont cela avait été traumatisant. “

Oriana a eu son fils, qui a maintenant 7 ans, mais a perdu la deuxième grossesse. «Et il m’a frappé très, très, très mal. Je suis devenu très déprimé et là j’ai dit “quelque chose se passe ici”, “quelque chose ne me ferme pas” “, raconte-t-il Infobae.

Dr Oriana Moscheni dans son travail

La différence avec Victoria était que les parents d’Oriana ne pouvaient pas lui dire la vérité à ce moment-là. «J’ai dit à ma mère que j’avais commencé à douter de mon identité. La seule photo qu’il y avait était d’elle avec moi en tant que nouveau-né et elle était impeccable. J’étais déjà maman, je savais déjà que le lendemain de l’accouchement tu n’es pas irréprochable. Alors je lui ai fait part de mes doutes et elle, en pleurant, m’a répondu: «C’est ma faute parce que je n’ai pas de photos de grossesse. Il n’a pas osé me le dire. Quelque temps plus tard, il a commencé avec une démence modérée, c’était comme une déconnexion, les silences sont parfois des sacs à dos très lourds. Je n’ai pas non plus pu parler à mon père à temps », poursuit le médecin.

Son père savait qu’elle avait commencé à douter et «du jour au lendemain, elle tomba malade: un cancer du poumon. Décédé en cinq mois. Je ne suis qu’un oncologue, c’était très dur pour moi. Je pense que c’était toute une mobilisation de silences qui se faisait jour et qu’il ne pouvait pas gérer », pense-t-il. Son père – «l’un des grands amours de ma vie» – est décédé le 5 août: une date qui a fait couler jusqu’à présent Oriana, qui a appris une nouvelle coïncidence: le 5 août est la date de naissance de Victoria.

Victoria avec son père dans leur communion

L’histoire est une chaîne, une information qui est entrelacée avec une autre: Victoria avait aussi une dévotion envers son père. Et il semblait aussi y avoir quelque chose dans sa vie qui laissait place à ce qui était en train de naître: son père est mort à l’hôpital Durand, le même hôpital où travaille Oriana.

Les recherches

Après que sa mère ait enlevé ce «sac à dos», Victoria a commencé à faire des traitements de fertilité et a réalisé ce qu’elle avait toujours cru ne pas pouvoir: être mère. Depuis San Martín de los Andes, continuez:

«Et en 2009, après la naissance de mon fils et la mort de mon père, j’ai commencé à chercher mes origines biologiques. Mon certificat de naissance disait qu’elle était née en 1980, alors je suis allée voir Grand-mères pour voir si elle était la fille du disparu et elle a été testée négative. Je suis entré dans des groupes de recherche sur Facebook mais parfois Je suis entré et sorti pendant un certain temps, car les recherches ne sont pas faciles. J’ai eu une belle enfance mais là on entend des histoires très cruelles et parfois il faut sortir et se reposer pour continuer ».

Oriana et sa sœur, sur des photos de la même période. Cela prend 19 mois

D’autres données de l’histoire de Victoria reflètent celle d’Oriana: «Mon père était également mort, je ne pouvais pas lui demander non plus. ET ma mère a aussi commencé avec des problèmes de mémoire, incroyable». Ils connaissent tous les deux la différence entre une adoption légale et une adoption illégale, mais «maman» et «papa» sont les mots qu’ils choisissent pour les nommer.

Depuis que son certificat de naissance a été signé par une sage-femme nommée Rosa Petitto, Victoria a rejoint un groupe de chercheurs qui ont partagé cette information. Bien qu’elle ne sache toujours pas si elle a été livrée ou s’il y avait de l’argent en jeu, elle sait que la sage-femme faisait partie du système. Oriana suivait le même itinéraire mais des années plus tard, elle marchait sans le savoir derrière la piste de sa sœur.

Oriana, née en 79, n’était pas non plus la fille d’un disparu. Et après que le test ADN de la CONADI (Commission nationale pour le droit à l’identité) ait fermé cette porte, Oriana a vérifié son certificat de naissance. Avait la signature de la même sage-femme, Rosa Petitto, c’est pourquoi elle a rejoint le même groupe de chercheurs. “Le fait est que je suis arrivé juste au moment où Victoria, épuisée par les recherches, était partie.”

Oriana est venue dans le même groupe que sa sœur juste au moment où elle avait décidé de partir

Le décalage dans le temps était dû au fait que Oriana avait commencé à chercher de nombreuses années après Victoria, alors que j’avais réussi à confirmer de la bouche d’une tante distante “que mes soupçons étaient justes: je n’étais pas fou”.

Avec la confirmation, Oriana s’est assise avec son noyau le plus intime et leur a dit: “Je ne viens pas te juger, car le chef de 1979 n’est pas le même que celui d’aujourd’hui: je suis venu te libérer.” Ils m’ont dit qu’ils avaient toujours senti qu’ils m’avaient sauvé, parce que j’allais être abandonné. Qu’ils ne m’avaient pas dit de me protéger, qu’ils croyaient que cette vérité allait me pousser dans une recherche dénuée de sens, que je pourrais trouver une histoire triste “.

À en juger par les guirlandes et les sourires, ce n’est pas ce qui s’est passé. Dans ce “Je viens te libérer”, Oriana lâcha sa colère et ouvrit la voie.

Une rencontre insolite

Les deux – l’un à Neuquén, l’autre à Buenos Aires – avaient percuté un trou. Ce n’étaient pas des filles de disparus et, comme il n’y avait pas de banque de données génétiques dans le pays enfants appropriés en dehors de la dernière dictatureIls ne savaient ni où ni qui chercher.

La seule différence entre eux était qu’Oriana avait envoyé un échantillon de son ADN aux États-Unis pour faire ce que l’on appelle un «arbre généalogique». Mais personne dans son arbre généalogique n’avait envoyé un échantillon à la même banque, donc il n’a pas obtenu de correspondance. L’illusion que quelqu’un la recherchait s’est évanouie. Mais ses données sont restées là, en attente.

Victoria avec ses collègues

Victoria était au courant du système mais ne l’avait pas fait parce qu’elle n’avait pas été en mesure de recueillir des fonds. «Jusqu’à une nuit, il y a deux mois et demi, réveillé, j’ai commencé à chercher quelque chose sur Internet. Il était trois heures trente du matin, mon mari et mon fils dormaient », sourit Victoria.

«Soudain, je vois une page intitulée« Maman te cherche »et elle a attiré mon attention. J’ai commencé à lire les histoires et une photo est apparue: c’était moi, mais ce n’était pas moi. Je suis allé et j’ai réveillé mon mari. «Écoutez», dis-je, rien de plus. Et il a répondu: “Que faites-vous en publiant des photos de vous-même en ce moment?” Ok, ce n’était pas moi seul qui m’avait vu de la même manière que la femme sur la photo. Le matin, j’ai montré la photo à mon fils de 11 ans. Il m’a dit: ‘Maman, comme le costume est gentil avec toi’. Lui aussi pensait que c’était moi. “

Ce n’était pas Victoria sur la photo mais le Dr Oriana Moscheni, vêtue d’une veste et d’un pantalon de costume lors d’un congrès médical.

Agitée, elle lui écrivit à l’aube. «Bonjour, mille excuses, je vous écris parce que je vous vois comme moi. Ici, vous avez mon numéro “. Par peur de s’exciter et de s’écraser à nouveau, Oriana a répondu en bref: “Il se peut, sur les photos de la communion, que nous soyons semblables”, a-t-il dit. Au lieu de cela, sa profession de médecin l’a conduite sur la voie du scientifique: elle lui a dit qu’elle avait envoyé l’ADN aux États-Unis et lui a demandé si elle l’avait fait.

“Je n’avais pas pu le faire, je lui ai dit que nous sommes financièrement compliqués, la situation n’est pas facile”, poursuit Victoria, qui a subi l’impact que de nombreux enseignants de maternelle ont subi avec les institutions fermées par COVID-19. «Mais là, mon meilleur ami est apparu qui a vu les photos d’Oriana et a crié, ce sont les mêmes, ce sont les mêmes! Et c’est elle qui m’a dit: «Je vous donne l’ADN de votre quarantaine» ».

Une des photos sur laquelle ils se ressemblent le plus: communion

Le lendemain de la mort de Maradona, à Buenos Aires, Oriana s’est levée pour pleurer, comme la majeure partie de la planète. «Je prépare le petit-déjeuner et je reçois un e-mail de l’Arbre Familial disant: “Vous avez un match immédiat.” Mes mains ont commencé à trembler, imaginez: la coïncidence immédiate est père, mère ou frères et sœurs. Quand je l’ai ouvert, il était écrit FULL SISTER et à côté, il y avait une photo de Victoria ».

Oriana a réveillé son mari en pleurant et tout ce qui avait été mesuré a disparu en une seconde: elle a écrit à Victoria, qui était à une réunion de mères et de pères à l’école, et elle a dit “Bonjour Victoria, vos résultats sont arrivés, regardez-le, S’il vous plaît, jetez un oeil. ” Il a insisté pour qu’elle les regarde et Victoria, qui connaît un peu l’anglais, s’est tellement énervée qu’elle a dû taper FULL SISTER dans le traducteur de Google pour supposer ce qu’elle lisait. À côté d’une photo d’Oriana, il a dit oui: “Soeur totale”, même mère biologique, même père biologique “.

«Nous avons le reste de nos vies pour construire une fraternité», pensent-ils

Ce qui a suivi l’email, deux jours plus tard, a été la scène des guirlandes, où elles ont pleuré dès qu’elles ont commencé à zoomer, où elles se sont présentées à leurs maris et enfants et où elles ont découvert à quel point ils avaient toujours été: ils avaient vécu plus de 20 ans dans des quartiers voisins, un à Devoto et un autre à Villa del Parque, leurs écoles étaient à 15 pâtés de maisons. Ils ont également découvert qu’ils avaient besoin de s’éloigner parce que parfois, de loin, ça a l’air mieux.

“Je ne peux pas croire que pour le moment je n’ai pas l’argent pour payer un billet d’avion pour aller la serrer dans ses bras,” Victoria serre la tête. Oriana, la sœur aînée, pense maintenant et aussi en avant: «Nous tous qui recherchons viennent d’histoires tristes, nous ne pouvons rien faire pour changer cela. Mais on passe par la même chose, on n’a pas la culpabilité de se jeter, mais on est à partir de maintenant », dit-elle au revoir. «Nous avons passé 40 ans à croire que nous n’étions que filles et toutes les années qu’il nous reste sont à construire cette fraternité. C’est pourquoi j’ai pensé: je regardais dans le passé et ce que j’ai trouvé était l’avenir ».

