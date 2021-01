Images inédites de l’accident spectaculaire du fils de «La Güereja». María Elena Saldaña n’a fait aucune déclaration à cet égard (Vidéo: Première main)

Samedi dernier, le 3 janvier, Felipe Marín, fils de la comédienne María Elena Saldaña, la populaire Güereja, a été impliqué dans un accident de voiture, comme l’a rapporté un journal local, le jeune homme de 20 ans conduisait son camion dans une subdivision de Lomas de Cocoyoc, dans l’État de Morelos, quand il a percuté d’autres véhicules et un poteau.

La publication a cité des résidents de la région qui Ils ont assuré que le jeune homme conduisait en état d’ébriété, c’est pourquoi il a perdu le contrôle et l’accident s’est produit.. Bien que cette information n’ait été ni confirmée ni communiquée, ni par la célèbre actrice ni par les autorités locales, il y a maintenant une vidéo et de nouvelles spéculations sur ce qui s’est passé.

Le programme First Hand a publié une vidéo qui montre les dommages causés à trois véhicules stationnés.En quelques secondes, vous pouvez voir à quel point l’accident est spectaculaire et vous pouvez voir un détail qui a retenu votre attention. Et c’est que selon l’ombre reflétée sur l’herbe au pied du camion accidenté, celle d’une personne qui filmait la scène de l’accident pourrait correspondre à celle de María Elena Saldaña elle-même., qui n’a fait aucune déclaration aux médias ou sur les réseaux sociaux.

Les comédiens sont la mère de María Belén, 23 ans, et Felipe, 20 ans (Photo: Instagram @mariaelenasalof)

Selon le journaliste de l’émission Gustavo Adolfo Infante, des sources proches de ce qui s’est passé lui ont dit que Felipe n’était pas au volant du camion c’était plutôt l’un des jeunes hommes qui étaient à bord avec lui samedi après-midi.

«Vous connaissez le fils, il a la même taille que María Elena, il est très petit, il est très petit, donc María Elena a une voiture et pour conduire la voiture, elle a des dispositifs spéciaux pour atteindre le frein, l’accélérateur, les leviers, voir, et ce camion n’appartenait pas à María Elena, donc il n’avait pas ces accessoires, pour lesquels je considère et selon quelles sources de l’état d’Oaxtepec, Cocoyoc m’a dit, que ce n’était pas Felipe qui conduisait », a déclaré le chauffeur .

Et c’est que Felipe Marín aurait été la seule personne majeure impliquée dans l’incident, car selon les informations publiées, ses compagnons auraient 14, 16 et 17 ans. Il a également été signalé que le camion dans lequel voyageait le groupe de jeunes gens et dans lequel ils ont été touchés n’appartient ni à Felipe ni à María Elena Saldaña, il appartient aux parents de l’un des adolescents.

Les jeunes accompagnent leur mère des enfants aux forums télévisés et aux scènes théâtrales (Photo: Instagram @mariaelenasalof)

Il s’est avéré qu’apparemment l’un des garçons a pris le véhicule parce que ses parents n’étaient pas dans l’État de Morelos, mais lors d’un voyage au Chiapas, d’où ils ont dû rentrer immédiatement après avoir été informés du dangereux accident. donc l’implication du fils de La Güereja ce qui s’est passé est en question.

Selon des témoins, ils commentent que Felipe a été sorti du camion dans un état inconscient, probablement dans un état ivre, par le personnel de surveillance de la subdivision, qui pensait qu’il était sans vie, heureusement en quelques minutes il a réagi et a décidé de l’emmener aux urgences pendant que les autres garçons Ils ont également été emmenés dans un autre hôpitall “, a communiqué l’animateur de l’émission Mónica Noguera.

On sait que la somme provenant des coûts de remplacement des véhicules en ruine s’élèverait à un demi-million de pesosSelon le chiffre fourni par l’assureur: “María Elena serait prête à payer les frais si son fils conduisait, mais tout indique que le fils de María Elena n’est pas celui qui conduisait le camion”, a déclaré Gustavo Adolfo Infante .

