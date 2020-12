Depuis juillet 2019, Alonso Ancira a présenté un procès d’amparo devant la huitième Cour contre le mandat d’arrêt et l’exécution d’Agronitrogenados. (Photo: .)

Alonso Ancira Elizondo, propriétaire de Altos Hornos de México (AHMSA) Il a un mandat d’arrêt contre lui qui, après avoir révoqué la protection qu’il a déposée, peut être libéré dès que l’Espagne le remet au Mexique.

Auparavant, l’homme d’affaires lié au cas de l’ancien directeur de Pemex Emilio Lozoya, a déposé un amparo avec lequel il a obtenu la suspension provisoire de sa détention pour des opérations avec des ressources d’origine illicite. Selon le journal Milenio, un juge en L’Espagne a révoqué la suspension compte tenu du fait qu’Ancira n’a pas précisé sa situation juridique dans le pays européen depuis le 6 novembre 2020.

Pour cette raison, l’appel a été rejeté. le Ministère public de la République aurait indiqué à la chambre criminelle du tribunal national d’Espagne. Selon le dossier obtenu par les médias mexicains:

Le même jour (6 novembre), des agents de la police nationale espagnole ont procédé à leur arrestation et à leur internement au pénitencier de Majorque; et, le 11 novembre suivant, la chambre criminelle de la Cour nationale a ratifié la détention provisoire du requérant à titre de mesure de précaution pour éviter qu’il ne s’échappe.

De plus, son perquisition, arrestation, admission en prison et restitution du million d’euros qu’il a accordé pour jouir de sa liberté. En revanche, la suspension définitive a été refusée, ce qui signifie que le propriétaire de l’AHMSA n’a plus de protection pour l’empêcher d’être arrêté et, plus tard, extradé.

Le tribunal collégial a précisé que si les circonstances juridiques de l’accusé changent et qu’un jugement définitif n’a pas encore été rendu au Mexique, Ancira pourrait à nouveau demander la suspension.

Depuis juillet 2019, Alonso Ancira a présenté un procès d’amparo devant la huitième Cour contre le mandat d’arrêt et l’exécution de Agronitrogéné.

Le 26 novembre 2019, le juge a refusé l’amparo et contre cette action, il a présenté un appel en révision qui a été résolu par la troisième cour collégiale en matière pénale le 13 octobre 2020.

Conformément à cette résolution, le juge a confirmé l’élimination du mandat d’arrêt pour l’affaire Anitrogenados.

Dans ce contexte, le même juge de deuxième district a considéré que la personne qui doit résoudre la nouvelle protection de l’employeur contre l’omission du SRE serait le huitième juge, il a donc transmis le dossier à ladite autorité.

Andrés Manuel López Obrador, a demandé à plusieurs reprises à Ancira, connu comme le roi de l’acier, de restituer le coût supplémentaire présumé avec lequel il a vendu l’usine inutile d’Agronitrogenados (Photo: Cuartoscuro)

En outre, au début du mois de novembre, Ancira a révélé que est prêt à restituer 200 millions USD à l’État mexicain de l’usine d’engrais inutile qu’elle a vendue en 2014 à la compagnie pétrolière publique Pemex.

Le président mexicain, Andrés Manuel López Obrador, a demandé à plusieurs reprises à Ancira, connue sous le nom de roi de l’acier, de rembourser le coût supplémentaire présumé avec lequel a vendu l’usine inutile d’Agronitrogenados, une affaire pour laquelle lui et l’ancien directeur de Pemex Emilio Lozoya sont en cours de traitement.

«Depuis que Lozoya est apparu, il ne s’en soucie plus et il a commencé à m’attaquer; pour lui payer les 200 millions de dollars et me pardonner. Ecoutez, Je suis prêt à les payer, dis-moi juste où», A déclaré Ancira dans une interview avec le journaliste mexicain Carlos Loret de Mola.

