Eric Trump s’est rendu trois fois à Punta del Este pour voir les œuvres de la Trump Tower sur La Brava

En matière de luxe et de confort, Donald Trump et ses fils ont su construire un empire d’exclusivité et de sophistication, avec des centaines de bâtiments fabuleux à travers le monde … Mais à l’arrêt 8 de la plage de Brava à Punta del Este le projet de 25 étages et 160 appartements face à la mer, un court de tennis couvert, plusieurs piscines et un héliport, entre autres Agréments luxe, est entièrement freiné. “C’est un éléphant blanc”, a défini le New York Times.

La tour cylindrique à moitié érigée est stratégiquement située sur La Brava. Sa construction, telle que rapportée à l’époque par des sources de la société d’investissement, nécessite un investissement de plus de 150 millions USD. Chaque département mesure entre 113 et 300 mètres carrés, avec une valeur moyenne d’environ 6 000 USD par mètre carré. Il existe également des unités de type penthouse, de plus de 800 mètres carrés.

Voici comment ils ont promis à quoi ressemblerait la Trump Tower à Punta del Este

En 2019, ils ont assuré qu’après de nombreuses difficultés, la Trump Tower serait terminée d’ici la fin de 2020, quatre ans plus tard que prévu, mais cela ne s’est pas produit non plus.

Les travaux sur la tour sont suspendus depuis 2019 (The New York Times)

Compte tenu de ce scénario, tel que détaillé par El País, Un groupe d’actionnaires a demandé à la justice civile uruguayenne d’avertir le principal développeur du projet, Moisés Yellati, de lui remettre “des documents et des informations d’entreprise” en raison de soupçons qu’il tente de vider l’entreprise.

Yellati et Felipe Yaryura (décédé en 2018) ont proposé le projet en 2011, créé une structure d’entreprise à trois têtes et acheté le terrain à Punta del Este. L’année suivante, La Trump Organization a annoncé le contrat avec les partenaires argentins et a annoncé que la tour serait achevée en 2016. L’entreprise était structurée comme le reste des développements immobiliers de l’organisation Trump en dehors des États-Unis: la société a accordé la licence pour utiliser le nom «Trump» en échange d’une commission sur la vente d’unités.

Moisés Yellati et Felipe Yaryura, les développeurs argentins derrière la Trump Tower Punta del Este, avec Donald Trump

Les fils de Trump, Eric et Ivanka, se sont rendus à Punta del Este début 2013 pour la cérémonie de lancement du projet. Deux ans plus tard, Eric est revenu, cette fois avec sa femme Lara, pour fêter le début des travaux avec une grande fête.

Eric et Ivanka Trump à l’ouverture des travaux en 2013

Et en 2019, avec un développement déjà attendu depuis longtemps, le fils de Trump est retourné visiter Punta del Este. Là, il a été reçu par les architectes de la construction et a fait un tour en hélicoptère qu’il a également commenté avec la presse locale et internationale avec beaucoup d’enthousiasme.

Eric Trump a fait plusieurs visites médiatiques au développement en Uruguay (GM Press Punta del Este) (GM Press Punta del Este)

Désormais, sans réponses, les investisseurs réclament “la convocation d’une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Barbra (la société qu’ils constituent) et la nomination d’un contrôleur judiciaire – veilleur – pour la présider”.

«Comme convenu dès le départ avec les promoteurs, le projet allait être financé grâce à l’apport initial en argent des actionnaires et avec l’argent obtenu de la prévente des unités à construire et promis à la vente. Cependant, cela n’a pas pu être accompli par la gestion erratique des promoteurs -présentants des entreprises- qui vendaient mal les unités à des prix inférieurs au marché et par tranches allant jusqu’à 20 ans dans certains cas », déclare le groupe d’actionnaires dans l’acte judiciaire consulté par El País.

Et ils dénoncent: «À leur tour, les entreprises ont été réalisées avec l’argent de l’entreprise qui sont totalement étrangères à son tour, de même que l’achat d’un pourcentage des actions de la société Blodybir SA, la société propriétaire de l’hôtel «cast» El Campanario. Cette décision est sérieusement contestable, non seulement parce qu’elle est totalement étrangère à l’activité de l’entreprise, mais aussi parce qu’elle est contraire à la préservation du capital social. C’était une manœuvre qui peut être considérée au moins comme douteuse. D’autres activités étaient le transfert de fonds sur des comptes à l’étranger, l’achat de biens immobiliers à Punta del Este, etc.”.

Le New York Times a qualifié la Trump Tower de Punta del Este d ‘”éléphant blanc”

Ils soutiennent en outre que Yaryura et Yellati a géré les trois sociétés constituées pour le projet «de manière totalement discrétionnaire», car “ils ont fait et défait à leur convenance, sans donner d’explications à personne et moins aux investisseurs qui ont mis l’argent pour que le projet puisse démarrer”.

Les investisseurs concluent qu ‘”ils sont avec une gestion anormale, un projet arrêté et deux sociétés -Barbra et Faroy- risquent de perdre leurs actifs”.

Le journal uruguayen détaille que les signataires de la rédaction sont titulaires de 37,4% des actions de Barbra SA, dont la seule activité est d’être propriétaire de 48% du capital intégré de Faroy SA, qui est la société propriétaire de l’immeuble, et celle qui en a la charge. pour gérer et exécuter le projet. Les 52% restants sont entre les mains d’Ateos SA. Le conseil d’administration des trois sociétés est composé de Yellati et des héritiers de Yaryura.

