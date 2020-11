Marco Lavagna, directeur d’Indec: “Il est possible que la sortie des prix maximaux ait un effet sur l’inflation en novembre.”

L’inflation a augmenté de 3,8% en octobre, selon l’indice des prix à la consommation publié jeudi, et a ainsi marqué son plus grand bond jusqu’à présent cette année. Au cours des douze derniers mois, il était de 37,2% et jusqu’à présent en 2020, il était de 26,9%. L’accélération de la dynamique des prix à la hausse s’explique par l’intensification de la tension des taux de change au cours des deux derniers mois et des variations importantes des prix saisonniers, tels que les fruits et légumes. Dans ce contexte, le directeur de l’Indec Marco Lavagna a admis que la sortie du programme «Prix maximum» décidée ce mois-ci aura un impact sur l’inflation en novembre. Du secteur des supermarchés, quant à eux, ils ont averti qu ‘«il y a un risque que cela se déclenche».

“Il est possible que la sortie des prix maximaux ait un effet sur l’inflation en novembre”Lavagna a déclaré dans des déclarations à Radio Continental.

«Il y a eu des impacts importants ce mois-ci et aussi des mouvements en matière de change. Des modifications des prix maximaux ont également eu un impact sur les aliments et les boissons. “a expliqué le fonctionnaire.

Concernant les causes de l’accélération de l’inflation mensuelle, elle est passée de 2,8% en septembre à la marque d’un point de plus au cours du dernier mois, a expliqué Lavagna par la variation spécifique des biens dollarisés et des produits saisonniers.

«Je ne suis pas de ceux qui regardent un mois en particulier, c’est un processus. Il faut voir comment il est maintenu », a-t-il dit. «Les réparations à domicile ou les pièces automobiles sont un élément qui comporte beaucoup d’argent. Vous n’en avez pas tellement dans la nourriture (…). Le prix des fruits et légumes change pour des raisons saisonnières », a-t-il ajouté.

Dans l’ensemble, le numéro un d’Indec était optimiste.

«L’année continue d’afficher une tendance à la baisse par rapport à l’année dernière (…). Avec un si long processus d’inflation élevée, il est impossible de dire que d’un moment à l’autre, nous la contrôlerons. La clé est de maintenir la tendance à la baisse », a-t-il déclaré.

Alerte des supermarchés pour les prix

Pour sa part, le président de la Fédération argentine des supermarchés, Victor Palpacelli, évoquait la production de certains produits à prix maximum: «Depuis hier, le programme de prix maximum a commencé à apparaître. Cela se fera progressivement (…) Hier, 50 catégories ont été annoncées qui ont déjà quitté les prix maximaux mais une restriction a été mise pour qu’elles ne puissent pas augmenter de plus de 5% ».

S’adressant à El Uncover Radio, l’homme d’affaires a fait remarquer que la pression à la hausse sur les prix se poursuit au-delà des tentatives réglementaires du gouvernement.

Il y a un risque que l’inflation due à l’alimentation monte en flèche avec la publication des prix maximum

“Tous les produits qui sortent des prix maximaux peuvent augmenter au maximum de 5% pour éviter les abus”, a décrit Palpacelli, mais a souligné que “l’industrie a beaucoup insisté sur des modifications de listes, avec des augmentations très importantes”.

Concernant les programmes de contrôle des prix, le propriétaire du supermarché était sceptique: “Dans un contexte inflationniste, il est très difficile de geler les prix pendant de longues périodes”.

En ce sens, Palpacelli a affirmé: “Nous allons travailler pour étendre le programme Care Price” mais a averti que “Il y a un risque que l’inflation due à l’alimentation monte en flèche lorsque les prix maximaux seront publiés».

L’enquête LatinFocus Consensus Forecast de novembre, qui consulte une trentaine de cabinets de conseil et de fonds d’investissement sur leurs anticipations économiques, situe les anticipations d’inflation pour cette année à 48% par an. Il s’agit d’un bond de 1,3 point de pourcentage par rapport à l’enquête de septembre et de 3,7 points de pourcentage par rapport à ce qui était il y a 90 jours.

L’enquête sur les attentes du marché, l’enquête sur les prévisions de la Banque centrale, montre des estimations mensuelles d’inflation de 3,5% pour novembre. Dans le cas d’octobre, les cinquante participants ont estimé une moyenne de 3,2% d’inflation pour le mois d’octobre, 0,6 point de pourcentage en dessous de ce qui était finalement le record officiel.

