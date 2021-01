Itash iClean avec la technologie Ionisis est le seul appareil prêt à combattre toute mutation Covid-19, car parmi ses nombreuses études et tests, il a la certification de la norme UNE-EN 14476 pour pouvoir combattre tous les virus impliqués et non emballé sans utiliser de produits chimiques. Cela en fait une solution idéale et sûre pour faire face à la nouvelle variante britannique ou à toute autre mutation de coronavirus qui pourrait être trouvée à l’avenir.

D’après de nombreux experts et virologues prestigieux le coronavirus est venu pour rester et ils affirment qu’il deviendra une maladie> en Europaemic>, avec lequel vous devrez vous habituer à vivre et à vous défendre contre ses nouvelles et futures variantes et mutations.

Ces spécialistes, dont la virologue Margarita del Val du Conseil supérieur de la recherche scientifique (CSIC), affirment que le vaccin aidera à vacciner de nombreuses personnes et à améliorer la situation actuelle, mais qu’il ne pourra pas éradiquer complètement la maladie.

C’est pour cette raison, il est de plus en plus important de disposer de technologies et de produits certifiés qui permettent d’être plus sûrs dans l’environnement et qui deviendront essentiels comme n’importe quel appareil ou appareil ménager utilisé quotidiennement. Vous devrez donc vous habituer à avoir un appareil avec les fonctionnalités d’Itash iClean à la maison, au travail ou n’importe où.

Cet appareil doté de la nouvelle technologie Ionisis permet d’éliminer de manière confortable, rapide et facile toute variante de Covid-19 en seulement 30 secondes, avec une efficacité prouvée de 99,99% sans produits chimiques.

Peut être utilisé dans n’importe quelle surface tels que les vêtements, les ustensiles de cuisine, les intérieurs de véhicules, les jouets pour enfants, les clés, les téléphones portables, les masques, même les animaux domestiques et ne laisse aucun type de résidu chimique sur eux, ce qui lui permet d’être un produit inoffensif pour les personnes et les animaux car il a également démontré son innocuité et son innocuité dans les yeux, la peau et au niveau de la non génotoxicité.

Il est important de noter que la technologie Ionisis est notifié au Ministère de la Santé (Direction générale de la santé publique, de la qualité et de l’innovation), selon RD1054_2002 et art.95 BPR et qui a déjà le soutien du secteur de la santé espagnol et est utilisé dans des endroits aussi sensibles que l’USI de l’hôpital universitaire Puerta del Hierro à Madrid, entre autres.

La société de distribution est une société espagnole qui, en plus d’offrir cet appareil important sur le marché, a voulu créer le Campagne #YoCortoLaCadena, dont l’objectif principal est de sensibiliser et d’aider l’ensemble de la société sur l’importance de couper la chaîne et faites-le efficacement. Cette initiative est très bien accueillie et des centaines de particuliers, du secteur de la santé (hôpitaux, résidences ou ambulances), entreprises, commerces, célébrités et institutions s’y sont déjà joints.

Pendant ces vacances de Noël, l’appareil a été un cadeau très demandé, mais de la société, ils soulignent que c’est un produit qui sera utilisé pendant longtemps, car c’est le seul capable d’éliminer toutes les variantes du coronavirus sans utiliser de produits chimiques.

Le produit est disponible en ligne sur le site www.ionisis.com et devrait arriver prochainement dans les principaux magasins espagnols.

