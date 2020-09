Une famille brésilienne a réalisé le rêve de Grand-papa de la maison en organisant un fête de anniversaire avec le thème du populaire « Chavo del 8“, Un personnage créé par le Mexicain Roberto Gómez Bolaños.

Les photos de la fête ont été partagées sur les réseaux sociaux et ont suscité de la tendresse parmi les internautes, en raison du véritable geste de bonheur des personnes âgées.

Selon les médias locaux, le Grand-papa protagoniste de cette histoire répond à l’identité de Francisco dos Santos et a 92 ans.

L’homme est fan de « Chavo del 8«, La série humoristique diffusée à la télévision mexicaine entre le 20 juin 1971 et le 6 janvier 1980.

O meu avô é o être humain, le monde flasque et peut-être le prouver! Il vient de terminer 92 ans et olha isso 😍❤️ (sim ele é fã de Chaves et sim ele se dress de Chaves kkkk) pic.twitter.com/EhrHzV74JY – Xuraaaai Curaaaai (@celinhamanhaes) 30 août 2020

Malheureusement, la pandémie de coronavirus COVID-19 a fait des ravages sur l’humeur du Grand-papa, sa famille a donc décidé de l’encourager en organisant le fête de anniversaire avec le thème du personnage visé.

Sur les photos, on peut voir que Francisco dos Santos déguisé en « Chavo del 8« : Il portait un short, une chemise blanche à rayures rouges, des bretelles et un chapeau à oreillettes.

Il vieil homme Il avait l’air plus qu’heureux et, selon sa petite-fille, lors de la célébration, il a même imité le «garçon» du quartier le plus célèbre du Mexique.

Dans la fête de anniversaire seuls les plus proches parents du Grand-papa, qui malgré les difficultés économiques induites par la pandémie a orné le lieu de produits liés à « Chavo del 8».

VOVÔ CHAVES

«O meu avô é ou l’être humain mou dans le monde et posso prouvez! Elle vient de terminer 92 ans et olha isso 😍❤️ (sim ele é fã de Chaves et sim ele se dress de Chaves kkkk) », disse un internaute @celinhamanhaes pic.twitter.com/KMp436zVLy – Torcida SBTista (de 🏠) (@torcidasbtista) 30 août 2020

Tu pourrais aussi aimer:

Le chien est excité après avoir remarqué qu’un autre « lomito » serait adopté (VIDEO)