Le jeune homme est toujours recherché par les plongeurs de la police et de la gendarmerie

Un garçon de 23 ans a été intensément fouillé depuis la nuit dernière après être tombé dans un lac artificiel dans un pays bien connu de la ville d’Escobar alors qu’il faisait du kayak avec certains de ses amis. Comme l’ont confirmé des sources policières InfobaeIl s’agit de Guido Orlando, qui visitait les lieux et a décidé à un certain moment de la nuit de se mettre à l’eau. Les circonstances dans lesquelles le jeune homme est tombé dans le lac sont encore inconnues.

Tout s’est passé dans le quartier privé Ports du lac, situé sur l’Avenida de los Lagos et accès à El Cantón. Selon des sources officielles consultées par ce média, Orlando s’était rendu dans ce pays pour participer à un barbecue chez une connaissance, dans le lot n ° 3.

Après l’arrivée des policiers après l’appel au 911, le maître nageur du quartier privé a déclaré qu ‘”un groupe de jeunes est entré dans le lac et que l’un d’eux n’en est pas sorti”. Plus tard, à partir du compte des amis, il serait confirmé qu’il s’agissait de Guido Orlando, dont on ignore encore plus d’informations. Le journal local Nuevo Digital de Escobar, a indiqué que le garçon est originaire du quartier de Caballito à Buenos Aires.

Sur cette base, un grand nombre d’agents et de professionnels de différentes agences ont été intervenus pour tenter de retrouver le jeune de 23 ans. Comme confirmé à InfobaeLe pays a été suivi par un mobile du service d’incendie A5, en charge de l’assistant Pascual, un mobile de la Défense civile et une MÊME ambulance, en charge du Dr Molina, en plus d’une autre unité du travail social Promedical.

Une des entrées du quartier privé

Mais ce n’était pas la seule chose. Pour la recherche d’Orlando, des plongeurs tactiques de la police de la province de Buenos Aires et de la préfecture navale argentine ont également été convoqués, dont le résultat est toujours négatif et l’opération se poursuit dans la zone, avec un nombre important de soldats.

Infobae a appris de l’intérieur du quartier privé que le maire d’Escobar lui-même, Ariel Sujarchuk, était présent ce matin lors de l’opération, qui a dû être interrompue à un moment donné en raison des basses températures. Ils ont même essayé de le rechercher à l’aide de projecteurs, mais l’obscurité de la nuit a rendu impossible la poursuite de l’opération. C’est un lac très profond qui rend difficile le travail des sauveteurs, qui ont repris leurs recherches ce matin. Dans un premier temps, le procureur Claudia Mangiantini, de l’UFI 5 d’Escobar, s’est rendu sur les lieux.

De son côté, l’Association du quartier d’Escobar Ports a publié une déclaration interne aux habitants du quartier dans laquelle ils rapportent que «les tâches visant à retirer le corps du jeune défunt de l’eau n’ont pas abouti». Cependant, pour le moment, la qualification juridique est que Guido est toujours “disparu”. A la campagne, la famille du jeune homme est déjà présente.

Selon les données accédées par ce média, la propriétaire de la maison du Lot 3 se rend sur la Côte et a laissé le fils de son mari aux soins de la maison, qui a invité ses amis pendant plusieurs jours, dont le jeune homme disparu.

Un épisode similaire s’est produit à Bariloche

UNE Le jeune homme -identifié comme Andrés Quinteros- a également été fouillé intensivement aux abords du lac Moreno, à Bariloche, après le retournement du kayak avec lequel il naviguait avec un ami, qui a réussi à repartir grâce à l’aide de baigneurs qui étaient la plage.

Tout s’est passé mercredi dernier à 20h30 lorsque les amis ont profité de la journée ensoleillée à la célèbre Playa del Viento. Quinteros, 37 ans, étudie la médecine à l’Université nationale de Patagonie San Juan Bosco à Comodoro Rivadavia, où il vit avec sa sœur, mais en raison de la pandémie, il a dû rester à Bariloche, selon le journal ADN Sur.

Le personnel de la préfecture navale effectue le ratissage dans le lac bien que les plongeurs trouvent leur tâche difficile en raison des rafales de vent de plus de 50 kilomètres par heure. «Nous tenons à espérer, plus que tout, car savoir très bien nager aurait pu atteindre une côte. C’est pourquoi il y a de nombreuses possibilités en ce moment », a déclaré Analuara, la sœur d’Andrés, au journal Bariloche Opina.

«Hier vers 19 h, il est sorti avec son ami pêcher dans le même kayak, mais ils ont fait demi-tour. Nous sommes très inquiets. C’est pourquoi nous demandons à la population que si quelqu’un a vu quelque chose, d’hier à aujourd’hui, de nous en informer. Mon frère faisait beaucoup d’exercice, il savait nager, et d’après ce que son ami dit, ils ne se sont pas perdus aussi loin dans le lac », a-t-il souligné.

Continuer à lire

Une balle dans le cou pour 7 mille pesos: comment fonctionne le marché noir des vélos qui a coûté la vie au citoyen arménien

Modifications du protocole: à partir d’aujourd’hui, vous pouvez essayer des vêtements dans les centres commerciaux et les magasins