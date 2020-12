Gerardo Aranda Albarracín. Photo: Archives

Les autorités enquêtent sur la disparition de Gerardo Aranda Albarracín, un célèbre fermier de 71 ans de Santander qui a été perdu le 7 décembre. le jour des bougies, dans le village de San Rafael de Lebrija, Santander.

Selon ce que sa famille a rapporté aux forces publiques, l’homme a quitté son domicile, est monté dans sa voiture et s’est rendu à sa ferme, dans la municipalité de Sabana de Torres. Depuis ce jour, on ne sait plus rien de lui, Par conséquent, non seulement sa famille, mais les habitants du secteur ont soulevé les alertes et ont exprimé leur inquiétude aux autorités.

La ferme Aranda s’appelle La Alegría et est située à proximité de la municipalité de Santander de Sabana de Torres. Les habitants du secteur ont déclaré à la police qu’ils l’avaient vu partir à six heures du matin le jour de sa disparition, mais il n’est jamais arrivé. Cela a été démontré par Carlos Julio Cabrera, commandant de la police de Santander, qui a ajouté qu’ils effectuaient “toutes les tâches du quartier, nous avons déjà une composante institutionnelle assez renforcée pour localiser l’éleveur”, a annoncé l’homme en uniforme.

L’officier a également révélé certains détails qui ont suscité encore plus d’inquiétude dans la famille de l’éleveur disparu. réD’après ce que le commandant a dit et après avoir mené les enquêtes respectives, il a été possible de révéler certains téléphones portables qui appartenaient à M. Aranda. Les appareils mobiles ont été trouvés à proximité de l’autoroute panaméricaine, dans la juridiction de Sabana de Torres.

“En coordination avec les différentes autorités locales, nous procédons à un déploiement correspondant pour trouver où se trouve l’homme “, a déclaré le commandant Cabrera, qui a exhorté la communauté à signaler toute situation qui les aide à trouver où se trouve l’éleveur” dans ce cas. Qu’est ce qui ne va pas avec ça intrigué les éleveurs de bétail de la région du Bas Rio Negro à Santander »ajouta le colonel Cabrera.

L’une des hypothèses concernant la disparition de M. Aranda est qu’il a été enlevé, de sorte que l’armée s’est également jointe à la recherche de l’homme de 71 ans. De son côté, en dialogue avec Caracol Radio, le maire Javier Villabona s’est dit préoccupé par le fait que «dans la région de Magdalena Medio trois personnes ont été kidnappées et l’une d’elles a été assassiné par ses ravisseurs ».

Le président a confirmé que toute la force publique est à la recherche de l’homme reconnu dans le district pour en tant que président du comité d’action communautaire du village de Punta de Piedra et pour son travail social avec la communauté.