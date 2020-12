La vidéo compte déjà 47693 vues sur Instagram. Photo: captures d’écran de la vidéo.

Au cours des dernières heures, un youtubeur Bumanangués a provoqué l’indignation sur les réseaux sociaux après avoir téléchargé sur Instagram une vidéo où lui et ses amis s’affrontent dans une dangereuse “ bataille ” avec de la poudre à canon, sur un champ de la capitale Santander.

L’enregistrement, mis en ligne par Felipe Simijaca Jr, commence par le jeune homme qui fait savoir de quoi il s’agit: “aujourd’hui, nous allons partager la mère avec mes amis avec le Harry Potter”, dit Simijaca, tout en montrant le papier cylindrique contenant de la poudre à canon.

Quelques secondes plus tard, comme le titre de sa vidéo, Simijaca prévient son public que les images qu’il va montrer ne doivent pas être “tentées à la maison ou ailleurs”, tout en affirmant que tous ceux qui apparaissent sur la bande ils sont majeurs.

«Chacun de nous est majeur et responsable de ses propres actions, il s’est assuré de ne toucher aucune des personnes du secteur avec cette activité. Cette vidéo ne convient pas aux mineurs. Ces activités ne doivent pas être effectuées, car elles mettent en danger l’intégrité de chaque personne, provoquant des brûlures au deuxième degré. N’essayez pas! », Préviennent les jeunes Bumangués dans un message avant de commencer la« bataille ».

Dans la minute restante de l’enregistrement, et au rythme de la chanson de Noël traditionnelle ‘Cariñito’ de Rodolfo Aicardi, On observe comment Simijaca et ses amis enflamment la poudre à canon et commencent à s’affronter, se tirant dessus, au milieu d’un micro-terrain de football.

À la fin de la vidéo, Simijaca montre comment certains de ses amis ont subi des lacérations du jeu dangereux. L’un des jeunes hommes montre à la caméra une de ses brûlures et un autre montre comment sa chemise a fini par se déchirer.

Les autorités ont rejeté les actions des personnes impliquées dans la vidéo, affirmant qu’elles pourraient provoquer une tragédie. A cet égard, la police métropolitaine de Bucaramanga a assuré que les jeunes seraient punis.

“J’ai commandé qu’à partir des vidéos publiées sur les réseaux sociaux, l’individualisation de chacun des participants soit faite. Ils seront convoqués à une inspection où une assignation sera appliquée, car il s’agit d’un comportement contraire à la coexistence citoyenne“, a expliqué à Caracol Radio, le commandant de la police métropolitaine de Bucaramanga, le général Luis García.

Le commandant a déclaré aux médias que Simijaca et ses amis Ils pourraient recevoir une amende de type 4, équivalente à plus de 900 000 000 pesos.

Selon les informations de Caracol Noticias, l’influenceur se serait défendu à travers ses réseaux sociaux, assurant qu’il s’était déjà informé avec un ami de la police avant de publier la vidéo, et qu’il savait déjà à l’avance que cela pouvait arriver.

Les jeunes recevront une amende pouvant s’élever à 900 000 000 pesos.

Au cours des dernières heures, il a été annoncé que le taux d’occupation du pavillon des brûlés de l’hôpital universitaire de Santander avait atteint 100%, et parce que le centre médical n’a plus la capacité de soigner plus de personnes brûlées, le gouvernement du département a interdit l’utilisation et l’achat de poudre à canon dans toute la région pendant cette période de décembre.

“C’est l’appel aux parents de prendre soin de leurs enfants, car nous avons eu des accidents pendant la nuit des bougies et nous ne voulons plus de cas de personnes brûlées”, a déclaré le gouverneur de Santander, Mauricio Aguilar, comme le rapporte le Radio FM.

Selon le dernier bilan présenté par l’Institut national de la santé, le nombre de personnes brûlées par l’utilisation de la poudre à canon en décembre de cette année s’élève à 165 cas.

