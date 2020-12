Gracieuseté: Itagüí Risk Management

Le 25 décembre, des pluies sont tombées dans plusieurs endroits du pays, dont El Ajizal, à Itagüí, département d’Antioquia, qui ont provoqué un glissement de terrain à El Pesebre. Selon Elkin González, commandant du service d’incendie de la municipalité en dialogue avec le journal El Colombiano, le glissement de terrain s’est produit à 1h00 du matin dans le canton entre Ajizal et Los Gómez.

González a souligné qu’il y avait quatre blessés et deux disparus, selon les rapports de proches qui vivent dans le secteur. Les unités de gestion de l’irrigation, 22 pompiers, des responsables de la défense civile et la police nationale ont assisté à l’urgence.

Au cours des dernières minutes, le bureau du maire d’Itagüí a rapporté que le couple âgé porté disparu avait été retrouvé mort.

«Nous avons le regret de signaler que les corps sans vie du couple victime du glissement de terrain ont été retrouvés dans le village d’El Ajizal. Il s’agit de Luz Marleny Mazo Bolívar, 64 ans, et Fabian Sánchez, 54 ans. Nous adressons nos condoléances et notre solidarité à ses voisins, sa famille et ses amis. “rapporté par le bureau du maire.

Julián Vásquez, journaliste pour Telemedellín, a partagé quelques photos de la scène des événements via son compte Twitter et a souligné qu’un couple de personnes âgées était enterré. “Hier soir, Pendant leur sommeil, un couple de 54 et 53 ans a été piégé au milieu de ces ruines. Un glissement de terrain, enregistré sur #Nochebuena dans le secteur d’El Pesebre, village d’Ajizal de Itagüí, a enterré trois maisons. Selon la communauté, ils seraient dans l’un d’eux », écrit-il dans son trille.

Dans la nuit du 24 décembre et au petit matin du 25, des pluies accumulées entre 65 et 100 mm ont été enregistrées, ce qui a augmenté le risque dans certains points d’eau tels que le ruisseau La Loca, Puente de la 33 et La Quebrada. Le bois et le pont des fondateurs. Selon Noticias Caracol, 36 décharges électriques de type nuage-sol ont également été enregistrées, dont 14 dans la capitale du département, Medellín.

Sécurité dans la commune d’ici la fin de l’année

Cette semaine, il a été signalé qu’Itagüí doublerait la sécurité de la police pour garantir le respect de la mesure de couvre-feu imposée par l’administration. Avec cette restriction, les magasins d’alcools doivent fermer à 22 h

Dans la commune, le couvre-feu a lieu tous les jours du 23 décembre au 3 janvier de 12 h 00 à 6 h 00. L’exception est faite du 24 au 26 décembre, où le couvre-feu continu va de 20 h 00 à 6 h 00.

Il y a aussi un pic et un certificat pour les entreprises (pas les restaurants) en vigueur pour 2020. Les jours pairs, les cartes paires peuvent entrer dans les établissements et les jours impairs les cartes se terminant par des impairs.