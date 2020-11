Alonso Álvaro, alias ‘Carlo’, deuxième homme de la Ndrangheta. Photo: Police nationale

La capture d’Alonso Álvaro en 2019 a été un coup dur pour le clan criminel qui dirige la Ndrangheta, la mafia la plus dangereuse du monde, composé de cinq frères italiens qui contrôlent le trafic du 80% de la coca européenne avec des opérations en Espagne, en France, à Malte, en Belgique, en Allemagne, en Slovaquie, en Suisse, aux Pays-Bas, en Albanie et au Royaume-Uni.

Le magazine Semana a révélé de nouveaux détails secrets sur ce qui était considéré comme le deuxième dirigeant à la tête de cette organisation criminelle, Alonso Álvaro, le plus jeune des cinq frères, capturé alors qu’il s’apprêtait à faire le trafic de 368 kilos de cocaïne colombienne sur un voilier à destination de Gênes, en Italie, accompagné d’un vol chargé de 935 millions d’euros pour payer les médicaments qu’il avait acquis dans le Pays.

L’homme, arrivé en Colombie en mars 2019 et infiltré dans la jungle colombienne, à Catatumbo, pour négocier avec une guérilla concernant le trafic de drogue vers l’Europe, a été capturé dans le cadre de l’opération. «Buon Vento Genovese» ou en espagnol «Buen Viento Genovés», qui avait l’aide de la police nationale colombienne qui le traquait depuis deux mois avec l’aide de la DEA, de la police anti-narcotiques et du Dijin.

‘Carlo’, comme Alonso s’appelait lui-même parmi ses connaissances, il avait été dans le monde criminel pendant 30 de ses 39 ans Selon le magazine Semana, trois décennies de vie au cours desquelles il a accumulé des procédures judiciaires, il a neuf condamnations à son casier judiciaire, certaines datant de son adolescence, pour vol, tentative d’homicide, possession illégale d’armes, fausse identité, association de trafic de drogue, réception de biens volés, extorsion et effondrement de bâtiments à la suite d’un bombardements.

Alonso Álvaro, selon les médias, a été capturé pour la première fois en 2003 et a retrouvé sa liberté 14 ans plus tard, cependant, être derrière les barreaux n’était pas un obstacle à la poursuite de leurs actes illégaux

En mars 2019, lorsque des rumeurs sont arrivées selon lesquelles l’Italien se trouvait sur le territoire colombien, les autorités colombiennes ont déclenché des alarmes et ont commencé la recherche et la persécution contre le pivot qui, entre autres, il est connu sous le nom de “Pablo Escobar italien”.

Alonso Álvaro est arrivé à Cúcuta dans un premier temps et, selon l’un des agents secrets consultés par le magazine Semana, “ Carlo ”, “Il paraissait être un touriste ordinaire, réservé, simple, parlait peu espagnol, a déménagé dans une Mitsubishi Montero (…) Il se vantait d’avoir été dans le monde criminel depuis l’âge de neuf ans et d’avoir volé sa première banque à l’âge de 12 ans” .

Après deux mois de sommeil dans la jungle sous la protection de la guérilla avec qui il tentait de négocier la sortie d’une tonne de coca colombienne pour l’Europe, les négociations ont échoué et Carlo a décidé de négocier avec un trafiquant du Clan du Golfe pour remplir sa mission qui , Lors d’occasions précédentes, il avait été porté à l’attention de la police financière de Gênes, qui suivait les traces de Carlo pour être le responsable présumé de l’arrivée de deux cargaisons de 100 et 600 kilos de drogue que les mafias ont tenté d’entrer en Europe par le port. Italien de Ligurie, les mois précédents.

«Il a dit avec mépris que la jungle l’avait rendu gris», a souligné l’agent qui s’est infiltré dans une négociation avec Luis Antonio Mesa Obando, alias Lucho, un Colombien au casier judiciaire qui, en plus de la Colombie, a atteint l’Italie et les Pays-Bas, qui avait le contrôle du trafic de drogue au moyen de mulets qui collectaient les envois partout dans le pays et qui contrôlaient le trafic des laboratoires de Cali, Buenaventura, Tumaco, Medellín, Carthagène, Barranquilla, Santa Marta, Urabá et Chocó.

«Carlo a affirmé avoir des itinéraires sûrs pour transporter des médicaments vers la France et l’Italie. Il a toujours dit qu’il était très bon avec la mafia italienne. Au départ, il a dit qu’il allait acheter une tonne, puis 600 kilos et enfin, le 15 juin 2019, il a réussi à en transporter 340 “, a expliqué l’agent aux médias.

Dans un dossier composé de conversations et de conversations téléphoniques entre les mains des autorités compétentes, il a été confirmé que les criminels intéressés par le trafic de coca en provenance de Colombie se sont réunis dans des centres commerciaux et des appartements de la ville pour coordonner le transfert de 600 kilos de médicaments et qu’ils avaient loué un entrepôt à Carthagène pour le stocker.

“Je suis très ordonnée, mais ce désordre que le singe m’a dit (…) il n’y a pas de cave à vin, savez-vous ce qui se passe, frère? J’étais en train de déplacer un mulense (mulet), vous imaginez dans l’insert donc fils de pute, non? … », Il est entendu dans l’un des audios que l’alias Lucho a été envoyé par chat à un agent d’infiltration, explique le magazine Semana.

Le 16 juin 2019 était le jour choisi pour le transport du fret parti dans l’avion immatriculé N84IDE depuis l’aéroport Rafael Núñez, à Carthagène, vers les États-Unis.

À partir de là, les médicaments ont été transférés à Gênes sur un voilier dont la police italienne était déjà au courant et qu’ils attendaient au port pour le capturer.

Voilà comment, avec Alonso Álvaro, Rodolfo Militano, un Italien chargé de se procurer une camionnette et 340 pains pour camoufler la drogue, et Philip Ierino, un capo qui avait reçu 150000 euros d’avance sur les frais d’expédition de cocaïne depuis la Colombie, sont tombés. Des semaines plus tard, les autorités ont arrêté Domenico Romeo, un financier et homme de main d’Alonso.

Ces arrestations ont été les prédécesseurs de ce qui s’est passé plus tard lorsque la police colombienne et le bureau du procureur ont capturé cinq personnes liées aux négociations de Carlo en Colombie, y compris les personnes susmentionnées. Mesa Obando, alias Lucho, qui était déjà considéré comme un fugitif en Italie et où il est demandé en extradition pour appartenance à une organisation qui a réussi à envoyer au moins 20 tonnes de drogue en Europe.

Ces arrestations s’ajoutent à celles effectuées par les autorités colombiennes dans lesquelles quatre personnes d’une organisation qui entendait vendre 380 kilos de cocaïne à la mafia sicilienne, une compétence directe de l’organisation criminelle Ndrangheta, sont tombées.

Selon les autorités, l’entreprise, frustrée par la justice, faisait l’objet d’une médiation par des barons de la drogue. Cartel de Sinaloa et négocié avec des dissidents des FARC éteintes.