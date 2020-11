Claudia Villafañe revient sur les enregistrements Masterchef Celebrity (Vidéo: “La Peña de Morfi” – Telefe)

Dans le précédent de Masterchef Célébrités, Claudia Villafañe Elle a été l’une des participantes qui a généré le plus d’attentes et sa performance au concours a dépassé toute estimation. Non seulement pour ses talents culinaires, en particulier son déjà célèbre “Gnocchi de la Claudia”, mais aussi pour sa camaraderie et ses bonnes vibrations avec le reste des participants. Après l’agitation mondiale provoquée par la mort de Diego Maradona, son ex-mari et père de ses deux filles, les rumeurs sur sa continuité dans le programme ont explosé.

Il convient de noter que la production a enregistré les deux prochaines semaines de l’émission de téléréalité, de sorte que l’absence de Claudia de l’émission n’aura un impact que la mi-décembre. «Nous la comptons sur tout ce dont elle a besoin. Nous lui avons donné l’espace dont il a besoin et nous serons prêts pour son retour », ils ont dit de la gare à Télé-exposition.

Ce dimanche, Marcelo Polino était en charge de dissiper tous les doutes sur la continuité de Claudia dans la réalité. Lors de sa participation régulière à Morfi, tout le monde à table, le journaliste a annoncé que Villafañe ne sera pas remplacé, comme annoncé Télé-exposition, et qu’il reviendra ce lundi 30 sur les enregistrements de l’émission à succès qui mène Santiago del Moro.

Au cours de son discours, Polino a assuré que parmi les possibilités de production qu’il traitait, il y avait de lui trouver un remplaçant ou même de quitter la série. Mais après avoir confirmé son retour aux cuisines, il s’est chargé de souligner sa gentillesse et son professionnalisme. “Il a appelé la production en pensant qu’il entravait le développement du concours. Dans le chaos dans lequel elle se trouve, essayant de subvenir aux besoins de sa famille, elle s’inquiétait pour ses collègues membres du programme », a-t-elle déclaré sous les applaudissements du chauffeur. Gerardo Rozin, et de Singe Fabio, chanteur de Kapanga, l’un des invités à l’étude et également participant à l’émission de télé-réalité.

Après la bonne nouvelle, Polino a expliqué comment l’absence de Claudia affecterait les enregistrements et a rappelé la situation de Leticia Siciliani, absente de deux programmes. N’ayant pas eu de remplaçant, Villafañe doit sûrement suivre le même chemin que son partenaire, c’est-à-dire obtenir le meilleur plat de chaque programme afin d’éviter le gala d’élimination. Mais cela manque et la nouveauté est son prochain retour au concours. “Parce qu’elle cuisine riche, parce que nous l’aimons, parce qu’elle brille toute seule, nous sommes heureux qu’elle puisse continuer dans le concours”Rozin a célébré.

La mort de Diego Maradona le mercredi 25 a fait Claudia a dû s’absenter plusieurs jours des enregistrements Masterchef Celebrity. Au cours de l’émission ce soir-là, Del Moro a eu quelques mots sincères pour Villafañe et a présenté ses condoléances au nom de toute l’équipe. «Il m’est très difficile de me tenir ici aujourd’hui. Je représente beaucoup de collègues qui travaillent tous les jours, qui mettent sur pied ce programme, qui font ce programme que la famille argentine aime tant. Aujourd’hui est un jour très spécial. C’est un jour de deuil national. Diego est mort. Et, comme tout le monde le sait, ici dans ce programme, pratiquement tous les soirs, elle brille: Claudia Villafañe»A commencé le pilote.

L’animateur a ensuite fait sienne la voix de l’ensemble du programme. «Nous voulions évidemment être avec elle, avec sa famille. Et démarrez ce programme comme ça. Simplement, lui donnant mes condoléances et disant que nous sommes aussi, comme vous, consternés par la nouvelle de la mort du Dix»Dit del Moro.

Claudia est l’une des favorites du public, de ses camarades de classe et du jury composé de Germán Martitegui, Damián Betular et Donato de Santis. Son histoire de vie génère de l’empathie et de l’admiration et sa camaraderie est mise en valeur même dans les moments les plus chauds de la compétition. Masterchef Celebrity a permis de rencontrer une autre Claudia Villafañe, celle qui, à partir de demain, cherchera à continuer sur cette voie, même avec toute sa douleur dans le dos.

