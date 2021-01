Un enfant de quatre ans a été secouru dans le quartier Doctores CDMX (Photo: . / Sáshenka Gutiérrez)

UNE un garçon de quatre ans a été sauvé de votre adresse située au Médecins de la colonie, Maire de Cuauhtémoc, après un membre de la famille a déclaré qu’il était victime de violence physique, a rapporté le bureau du procureur général de Mexico (FGJ-CDMX).

Ayant pris connaissance des faits, l’agent du ministère public du Bureau du procureur chargé des enquêtes sur les délits commis à l’encontre des filles, des garçons et des adolescents est intervenu auprès des agents de la police d’enquête (PDI) et des travailleurs sociaux, qui se sont présentés à une adresse située sur l’Avenida Niños Héroes, où ils ont localisé le mineur de quatre ans et l’ont transféré à l’Agence 59

L’agence a détaillé que la mère de l’enfant et un homme sont les coupables présumés de maltraiter l’enfant. De cette manière, le parquet intègre la dossier de recherche par le crime de violence familiale et enquête sur ceux indiqués.

Selon le journaliste Antonio Nieto, c’était le grand-mère qui a déposé la plainte, après avoir appris que le mineur avait été attaché à une chaise pendant plusieurs heures et aurait été ivre de pulque.

C’est la grand-mère qui a déposé la plainte (Photo: Pixabay)

En outre, le document du bureau du procureur indique que la femme avait demandé aux tuteurs d’arrêter de violer son petit-fils, cependant, ces ils lui ont demandé de l’argent en échange.

<< Selon l'enquête, les deux personnes ont peut-être demandé de l'argent en échange de ne pas continuer les abus, alors le plaignant a demandé l'aide du représentant social, qui a immédiatement ordonné la visite à domicile, afin d'exclure tout risque l'intégrité de la victime », indique le document.

Afin de sauvegarder l’intégrité de l’enfant, du personnel spécialisé a effectué une évaluation psychologique, sur la base de l’entretien avec la victime, tandis que l’agent du Ministère Public maintient la coordination avec le Système de Développement Intégral de la Famille (DIF), pour déterminer la réintégration familiale du mineur.

Il convient de rappeler que le 11 décembre, la Chambre des députés a approuvé à l’unanimité une réforme qu’elle a appelée “Loi anti-triche” Quoi interdit aux parents et aux tuteurs des châtiments corporels et humiliants comme méthode corrective ou disciplinaire pour les enfants et les adolescents, y compris les pincements, les morsures, les brûlures et les ridicules, entre autres.

Récemment, la Chambre a approuvé la loi anti-commerce (Photo: . / Mario Guzmán / File)

«Les filles, les garçons et les adolescents ont le droit de recevoir des conseils, une éducation, des soins et une éducation de la part de leur mère, de leur père ou de ceux qui exercent l’autorité parentale, la tutelle ou la tutelle et la garde, ainsi que les responsables et le personnel des établissements d’enseignement , sportive, religieuse, sanitaire, sociale, de soins, criminelle ou de toute autre nature sans que le recours aux châtiments corporels ou aux traitements humiliants ne soit autorisé de quelque manière que ce soit », indique le document.

De son côté, l’article 323 Tier est ajouté au Code civil fédéral: en particulier, Il est interdit au père de mère ou à quiconque dans la famille d’utiliser la punition traitement corporel ou tout type de traitement humiliant comme forme de correction ou de discipline des filles, des garçons ou des adolescents.

De plus, il élargit la définition de la violence familiale. C’est considéré comme ça «À l’usage intentionnel de la force physique ou morale ou de tout acte visant à causer de la douleur, de la gêne, de l’humiliation, y compris des châtiments corporels et humiliants à l’encontre des filles, des garçons et des adolescents».

