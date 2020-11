(Photo: avec l’aimable autorisation de la présidence)

Le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, a critiqué le fait que les États et les municipalités ont des accords avec des entreprises pour ne pas payer d’impôts, et a donné un exemple de l’administration du gouverneur de Baja California, Jaime Bonilla, qui facture l’eau aux entreprises qui ne le font pas. ils ont payé, en plus d’avoir réduit la dette de l’Etat, 8 milliards de pesos en deux ans.

«Ceux qui auparavant ne payaient pas d’impôts paient, nous avons facturé une entreprise jusqu’à 12 milliards de pesos, de ces très grandes entreprises, c’est pourquoi ici, ils facturent de l’eau à ceux qui ne paient pas…

Comment est-il possible que les taxes ne soient pas payées, que l’eau ne soit pas payée, que la propriété ne soit pas payée, c’est pourquoi une politique différente doit également être menée dans les états, dans les communes, car depuis un certain temps, à partir des années 80, avec la nouvelle loi de coordination fiscale, c’est la fédération qui collecte les impôts, notamment la TVA, l’impôt sur le revenu et tout ce que la fédération facture .

C’est la fédération qui perçoit les impôts, de tout ce que la fédération prélève un pourcentage est donné aux états et aux communes, cela s’appelle les participations fédérales, et il y a des États et des municipalités qui ne collectent pas d’impôts locaux ou qui ont des accords avec de grandes entreprises, des accords politiques et électoraux, afin qu’ils ne paient pas la propriété, de sorte qu’ils ne paient pas l’eau et se consacrent à recevoir le chèque qui La fédération envoie, mois après mois, les participations fédérales, qui d’ailleurs depuis que nous sommes au gouvernement leur ont été livrées en temps opportun et nous ne devons rien aux États et aux municipalités », a déclaré le président mexicain.

López Obrador a assuré que si un effort était fait dans la collecte, dans certains États et municipalités, elle pourrait avoir un budget plus élevé et bénéficier à plus de gens.

“Si un effort est fait dans les Etats et les municipalités, il est possible d’avoir un budget plus important et de pouvoir bénéficier à plus de personnes, voici un exemple de la façon dont l’eau a été facturée, jusqu’à présent, aux entreprises qui ne l’ont pas payée”, a expliqué le président mexicain et a donné un exemple de l’administration du gouverneur de Baja California, Jaime Bonilla.

Depuis plusieurs mois maintenant, les soi-disant «gouverneurs rebelles» Ils ont demandé au ministère des Finances de leur accorder plus de ressources que celles déjà accordées, pour faire face à la crise sanitaire causée par le COVID-19, disent-ils.

Par une déclaration officielle publiée le 2 novembre, Jaime Rodríguez Calderón, gouverneur de Nuevo León; Miguel Riquelme, gouverneur de Coahuila; Francisco García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas; José Rosas Aispuro, de Durango; Silvano Aureoles, du Michoacán; Enrique Alfaro, de Jalisco; José Ignacio Peralta, de Colima; Diego Sinhue, de Guanajuato; Javier Corral, de Chihuahua; et Martín Orozco, d’Aguascalientes, ont signé une révision du schéma de distribution dans le cadre de la coordination fiscale, le soi-disant «pacte fiscal», ceci avec l’intention que “Aucun État du pays ne peut recevoir moins de ressources en termes réels qu’en 2020”.

Dans la lettre, les gouverneurs “rebelles” expriment leur surprise “pour le refus de la Fédération fournir aux entités fédératives les ressources émergentes pour assister le grave impact de la pandémie sur les systèmes de santé et les économies locales, qui a finances publiques ».

«Les dirigeants locaux proposent que la discussion et le débat sur le système de coordination budgétaire soient reportés de quelques jours. et nous nous concentrerons en ce moment sur le budget 2021, où notre position est qu’aucun État ne peut recevoir moins de ressources en termes réels qu’en 2020. C’est clair », indique la lettre.

López Obrador a expliqué à plusieurs reprises qu’il ne doit rien aux gouvernements des États qui menacent de rompre le pacte fédéraliste; Il a célébré le désir de tenir une consultation citoyenne, mais a averti: «Ce n’est pas avec moi, c’est avec la Constitution».

“Certains gouverneurs proposent que le pacte fédéral soit rompu, ou qu’ils aient plus de ressources, plus de budget, j’ai expliqué que ceCela a à voir avec la Constitution, ce qui n’est pas une affaire personnelle, ce n’est pas avec moi, c’est avec la Constitution “, a indiqué le président mexicain.

López Obrador a déclaré que pour changer la formule de répartition budgétaire, il fallait une réforme constitutionnelle. Il s’est félicité de la volonté de mener une consultation citoyenne, telle que proposée par le président de Jalisco, mais il a averti que les gens ne devraient pas être manipulés, car il a assuré que «si des comptes sont faits, ils sont même dus».

«Nous n’allons pas donner de l’argent (provenant des programmes sociaux), c’est clair, aux gouvernements des États, et non par méfiance ou par précaution, Sinon, parce que nous avons décidé d’apporter le soutien directement aux gens, nous ne voulons pas d’intermédiaires, cela m’a été recommandé par les gens pendant le long moment où j’ai fait campagne pour le pays, ils m’ont dit que si un jour ils obtiennent un diplôme, nous ne l’avons pas fait envoyer du soutien avec le gouvernement, avec des intermédiaires, nous l’envoyer directement …

Nous n’allons pas vous donner le budget pour les personnes âgées à Jalisco, au gouvernement de l’État, ni à celui de Tabasco ni à aucun gouvernement.

Comment allons-nous offrir des bourses d’études et de retraite à ceux qui ont voté contre l’octroi de bourses aux étudiants à faible revenu et contre les pensions pour les personnes âgées?

Qu’ils ont voté contre la gratuité des soins médicaux et des médicaments, cela ne leur semble pas, ils appellent ça du populisme, du paternalisme, car on pense qu’il ne faut plus rien aider à ceux d’en haut que les gens ne comptent pas, Nous n’allons donc pas donner des ressources à ceux qui ont toujours prospéré, à ceux qui ont toujours profité du budget.

Et il est bon que cette consultation ait lieu, pour que les gens participent et c’est la démocratie, mais clarifiez, pour qu’ils ne disent pas que nous ne voulons pas leur donner des ressources.

On ne leur doit rien, et on leur donne les ressources qui leur correspondent par la loi, et s’ils ont des preuves qu’ils n’ont pas reçu les ressources qui leur correspondent, qu’ils les présentent, en effet, je leur dirais qu’ils nous doivent même, si on fait le calcul , dans certains cas, ils n’ont pas payé d’impôts », a déclaré le président López Obrador lors de sa conférence du 28 octobre.

