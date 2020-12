Le chauffeur a qualifié Daniel Bisogno de “misogyne” et de “gay homophobe” (Photo: fichier)

Une autre controverse rejoint le conflit avec Daniel Bisogno et Javier Ceriani, les journalistes d’émissions qui se sont récemment affrontés pour une série d’infractions commises par l’animateur de Ventaneando. Et c’est qu’à cette polémique s’ajouterait la propre chaîne de télévision de l’Ajusco, car selon les versions, Il étudierait déjà la possibilité de lancer un procès millionnaire contre l’Argentin.

Après l’altercation dans laquelle Bisogno a évoqué le journaliste par Chisme No Like! comme “dégoûtant” et “sorcière crabby”, Ceriani n’a pas gardé le silence et a répondu aux attaques impliquant également d’importants personnages de TV Azteca, dont le réalisateur de Grupo Salinas., Ricardo Salinas Pliego, qu’il a également appelé «un vendeur d’appareils électroménagers».

Et c’est que selon le journaliste Jorge Carbajal, qui a une émission sur sa chaîne YouTube, Productora 69, la chaîne de télévision est disponible pour intenter une action en justice contre le journaliste d’Estrella TV.

“Toute l’équipe juridique analyse la possibilité de poursuivre Javier Ceriani et Elisa Beristain et même le programme Gossip No Like! car selon eux, c’était très délicat ce que Javier et Elisa ont discuté le jour où ils ont répondu Bisogno, qui a parlé de Ricardo Salinas Pliego et Alberto Ciurana et du fils de Ricardo Salinas, et de Pati Chapoy, évidemment », Express.

Les conducteurs ont montré leur antipathie lors d’occasions précédentes (Photo: Daniel Bisogno / IG – Ceriani / IG.)

Carbajal a assuré que ce serait une demande millionnaire que le groupe d’hommes d’affaires entreprendrait contre Ceriani, ils examinent donc scrupuleusement tous les détails des déclarations scandaleuses de l’Argentin.

«Ils disent que pour cette raison, ils sont prêts à intenter un procès millionnaire contre Javier et Elisa. Je ne sais pas si cela se déroule ou non, ce que je sais c’est que l’équipe juridique de TV Azteca l’étudie point par point et ils l’analysent dans de nombreux programmes où ils sont venus parler de Pati, Ciurana, Ricardo, ils analysent tout, pour voir comment ils peuvent gérer les choses, et ils ne sont pas vraiment intéressés à s’excuser pour quoi que ce soit », a-t-il ajouté.

Et, selon le journaliste, l’équipe juridique de TV Azteca cherche à examiner chaque détail pour trouver la manière idéale de procéder légalement.

Le scandale s’est aggravé à un tel point que Depuis plus d’une semaine, lorsque Bisogno s’est exprimé négativement sur Ceriani, le collaborateur de Pati Chapoy n’est pas apparu sur le forum Ses collègues n’ont pas non plus fait de déclaration à cet égard, de sorte qu’il est fortement supposé qu’il serait «puni» et sans salaire.

Beristain serait également poursuivi, selon Carbajal (Photo: IG: elisaberistain)

On dit que ce sera jusqu’en février lorsque Bisogno réapparaîtra sur l’écran de TV Azteca, et selon les versions, le pilote et Pati Chapoy ils ont catégoriquement refusé devant le haut commandement de la chaîne de télévision de présenter des excuses à Javier Ceriani dans son émission de télévision, en négociant pour leur permettre de le faire, mais via les réseaux sociaux, ce qui ne s’est pas concrétisé.

De son côté, dès le lendemain d’avoir été la cible des attaques du Mexicanon., en plus d’avoir souligné le sérieux de s’adresser à lui au féminin, puisqu’il est un homme cisgenre.

En plus de cela, l’équipe de Gossip No Like! Il a repris une nouvelle publiée il y a quelques mois par le magazine TV Notes, où Daniel Bisogno est montré en train d’embrasser un jeune homme dans un club de la Zona Rosa de Mexico. Selon les informations présentées, alors âgé de 18 ans et Bisogno avaient une approche intime au-delà des baisers dans le Pub.

