Ce vendredi, lors de la conférence de presse du matin du Palais national, le président López Obrador a rappelé que les négociations pour la réforme de la sous-traitance “sont sur la bonne voie”. Jeudi soir, des représentants de groupes d’entreprises ont rencontré, pour la deuxième fois, des responsables fédéraux pour discuter des détails de la modification des règles qui régissent la sous-traitance.

À la fin de la première réunion, la conclusion était que, bien qu’il y ait un différend, les négociations se poursuivraient jusqu’à ce qu’elles soient satisfaisantes pour toutes les parties concernées. Cependant, et le président a souligné ce vendredi, les deux premières sessions n’ont pas été suivies par les représentants des travailleurs.

«Les réunions se poursuivront, les représentants des travailleurs doivent être invités à participer, cela a été convenu. Ce doit être un accord tripartite, des représentants des employeurs, des travailleurs et du gouvernement. Nous ne voulons rien imposer, nous voulons convaincre », a déclaré le président.

Selon l’avocat spécialisé en droit du travail, Jorge Sales Boyoli, la principale préoccupation de ce secteur est de préserver leurs emplois. Et est-ce que, le texte actuel de la réforme n’envisage pas une période d’ajustement pour que les entreprises puissent régulariser la condition de leurs salariés sous-traités. Cela pourrait les faire licencier si les entreprises craignent des sanctions.

Selon le président, l’un des points d’accord entre le gouvernement et les employeurs est la reconnaissance des abus que certaines entreprises ont eu avec leurs travailleurs. «Ils sont conscients qu’il y a des gens qui abusent de l’externalisation. C’est prouvé, ils acceptent que des abus ont été commis et que les travailleurs sont touchés, cela ne peut pas être permis, car nous deviendrions tous complices », a déclaré López Obrador.

Cependant, Carlos Salazar Lomelín, président du Conseil de coordination des entreprises, Il a dénoncé que toute l’initiative de l’administration fédérale est excessive et qu’elle est mal planifiée. «Pour vouloir enlever une pomme pourrie, eh bien, ce que l’autorité essaie de faire, c’est d’abattre les arbres, ne foutez pas! Au lieu d’enlever les pommes pourries, ils ont abattu l’arbre et il ne nous reste plus rien », a-t-il déclaré lors de la réunion de la Confédération des chambres de commerce.

De son côté, le président a cherché à concilier cette position et a attribué la peur du secteur des affaires à un manque d’information. «Il y a eu un manque d’information pour que la raison de ce projet de loi soit mieux comprise. Parce que les mauvaises lectures de l’initiative ont suscité beaucoup de peur chez les entrepreneurs. Ensuite, nous avons également convenu que lorsqu’un accord sera trouvé, nous serons ensemble, pour bien expliquer », a concédé le président.

Un autre des points de dialogue possibles est la modification de la formule pour calculer la répartition des bénéfices. Selon Sales Boyoli, c’est l’une des raisons pour lesquelles les entrepreneurs ont abusé du chiffre de l’externalisation. L’avocat explique que le régime actuel est obsolète car il considère principalement la fréquentation et n’est pas basé sur des taux de productivité.

Ainsi, le président a accepté la possibilité que la réforme soit nuancée et sanctionnée les entreprises qui abusent du dispositif. «Ils comprennent qu’il y a, bien sûr, de bons entrepreneurs et qu’on ne peut pas se traiter de la même façon. Et ils ont raison. Qu’est-ce que cette entreprise qui essaie de bien garder ses travailleurs, a à voir avec un bureau qui se consacre à la gestion de la paie et qui licencie les travailleurs pour les réembaucher, afin, de cette manière, d’échapper au paiement des primes, à la distribution des bénéfices? déclara López Obrador.

