Ce lundi, il y a eu un glissement de terrain dans le municipalité de Puerto Valdivia, village de Chachirime à Antioquia, qui a causé la mort de plusieurs personnes qui se trouvaient dans une boîte de nuit.

«J’ai levé les yeux, vers la montagne, j’ai vu la foudre alors les bâtons arrivaient ici. Je suis sorti en courant et j’ai dit courir, quand j’ai dit, certains ont couru, d’autres n’ont pas réalisé “dit Jaiber Taborda, propriétaire de l’endroit sur lequel une partie de l’effondrement de la montagne est tombée.

Après des heures de recherche avec le soutien de équipe de professionnels, dont des géologues, Pour déterminer s’il y avait plus de personnes portées disparues et la stabilité du terrain, les autorités ont mis fin aux efforts de sauvetage.

Selon le rapport final, le bilan total était de 7 personnes et 12 autres blessés, dont un seul a été référé à l’hôpital de Yarumal.

De même, les personnes décédées ont été identifiées comme Lina Hernandez, 26 ans; Yesenia Velasquez, 16, Deisy Velasquez, 18; Adiela Vasquez, sur 36; et deux mineurs signalés comme Michel Acevedo, de 14 ans; Jorge Cardona et William Villegas, dont l’âge est inconnu.

«Toute la terre et le matériel rocheux ne se sont pas détachés et sont tombés, il y a un matériel qui a été accroché, il faut donc que les personnes qui y restent quittent le site, respectent les enclos, à la fois pour protéger sa vie et pour permettre le travail des organismes de la région », a déclaré Jaime Enrique Gómez Zapata, directeur de DAGRAN.

De même, l’entité a communiqué que jusqu’à présent au cours de la deuxième saison des pluies, 17 décès à Antioquia, 7 à Valdivia et 1 à Yarumal par mouvement de masse, 5 à Dabeiba et 1 à Betulia en raison de l’avenue torrentielle, et 2 à Mutatá et 1 à Chigorodó en raison d’inondations soudaines.

