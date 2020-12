SHOTLIST NEW YORK, ÉTAT DE NEW YORK, ÉTATS-UNIS 28 DÉCEMBRE 2020 SOURCE: .TV 1. Plan médian de Jonathan Bennett, hôte de la célébration du Nouvel An à Times Square, brisant la piñata de 2020. Gros plan sur la piñata 2020 détruite3 . Plan moyen d’une batte de baseball et de l’intérieur de la piñata 4. ENGAGEMENT SONORE 1 – Raúl, résident de New York (homme, anglais, 16 sec.): “Jonathan Bennett: A quoi veux-tu dire au revoir? Raúl: Tout d’abord Comme tout le monde, je veux me débarrasser du coronavirus. C’est tout. Jonathan Bennett: D’accord, coronavirus. Doux et simple mais aussi très important, disons adieu au coronavirus. Jetez-le là-bas, mon pote. Génial! “” “Jonathan Bennett: Que faire vous voulez dire bon débarras à? Raul: Eh bien tout d’abord, comme tout le monde, je veux me débarrasser du coronavirus. Voilà! Jonathan Bennett: D’accord, coronavirus, doux et simple mais aussi très important. Alors disons bien débarrasser le coronavirus. Déposez-le là-dedans, mon pote! Génial! ” 5. Plan général d’un tableau avec des phrases pour dire au revoir à 20206. Gros plan sur des phrases pour dire au revoir à 2020 7. ENTRÉE DE SON 2 – Jonathan Bennett, hôte de la célébration du Nouvel An (homme, anglais, 8 sec.): Tom de New York veut rejeter la malchance avec de l’argent, Marisa de New York veut rejeter l’anxiété sociale. ” “Des gens comme Tom de New York veulent dire un bon débarras à la malchance avec de l’argent, nous avons Marisa de New York, veut dire au revoir à l’anxiété sociale, regardons la carte, regardons les chiffres. Nous voulons dire au revoir à la pénurie de papier hygiénique de Michelle en Floride, adieu aux relations tendues, Tino du New Jersey. ” 8. EXPOSÉ SONORE 3 – Tim Tompkins, président de l’Alliance de Times Square (homme, anglais, 17 sec.): “Nous avons pensé qu’il était très important d’avoir une célébration du Nouvel An. Même si c’était très bouleversé, cela s’est quand même produit parce qu’une partie de ce chaque nouvelle année, les gens se remémorent l’année dernière et disent: “Qu’avons-nous appris? À quoi voulons-nous dire au revoir?” Et faites demi-tour et dites “à quoi nous attendons-nous pour le Nouvel An?” “” Nous avons pensé qu’il était très important de célébrer la Saint-Sylvestre. Même si cela a été considérablement modifié, cela s’est produit. Parce qu’une partie de ce qui se passe chaque nouvelle année est les gens se remémorent l’année dernière et disent: “Qu’avons-nous appris? À quoi voulons-nous dire au revoir?” Et tourner le coin et, ‘qu’espérons-nous pour la nouvelle année?’ “9. Avion de soutien: Plan moyen imprimé de bons souvenirs de débarras 10. Avion de soutien: Le propriétaire du restaurant à plan moyen Shane (SB 1) déchiquète son bon imprimé mémoire de débarras