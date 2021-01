À l’image des agents fédéraux au Mexique. . / STR / Fichier

Celaya (Mexique), 9 janvier . .- Trois adultes et un bébé d’un an ont été tués dans la ville de Celaya, située dans l’état de Guanajuato, au centre du Mexique, ont fait savoir ce samedi les autorités locales.

Il s’agit du troisième massacre enregistré jusqu’à présent cette année dans l’entité centrale du Mexique.

Les événements se sont produits à l’aube ce samedi, lorsque des agents de la Garde nationale ont observé une maison incendiée dans le quartier privé de Pedregal.

Des agents de l’agence d’enquête criminelle du bureau du procureur local sont également arrivés sur les lieux, qui, en entrant dans la maison consumée par les flammes, ont d’abord vu le corps d’un homme.

Plus tard, dans l’une des pièces, parmi les décombres, ils ont trouvé le corps du bébé, tandis que dans l’arrière-cour deux autres corps ont été retrouvés, l’un d’un homme et l’autre d’une femme, tous deux blessés par arme à feu et brûlés.

Jeudi dernier, dans la même municipalité, neuf personnes ont été tuées par balle à l’intérieur d’une maison où se tenait une veillée.

Et en début de semaine, le 4 janvier, cinq personnes ont été abattues dans un appartement de la commune de León, la plus grande de l’Etat.

Avec cela, il y a 18 personnes assassinées lors des trois premiers massacres à Guanajuato, une entité qui depuis 2018 est la plus violente au Mexique.

L’explication donnée par les autorités à l’augmentation incessante des homicides malveillants est que ceux-ci, dans leur grande majorité, sont liés à des conflits typiques du crime organisé.

Deux groupes luttent pour contrôler le plus grand territoire de Guanajuato: le cartel Jalisco Nueva Generación et le cartel Santa Rosa de Lima, dont le chef, José Antonio Yépez Ortiz – surnommé le «Marro» – a été arrêté en août de l’année. passé.

Cependant, cela n’a pas suffi pour que les meurtres diminuent.

En 2020, avec une réduction jusqu’en novembre, Guanajuato a enregistré 4190 victimes d’homicide intentionnel, selon les chiffres officiels. soit 12% du total des 34523 homicides malveillants enregistrés dans le pays en 2020.