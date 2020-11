Sur l’image, des éléments de la police d’État à Zacatecas (Photo: Twitter @ vocería_spz)

Zacatecas Ce n’est pas seulement l’un des États les plus violents du pays. La guerre entre les cartels de la drogue a également atteint les fonctionnaires dans le domaine de la sécurité. Au cours des 11 premiers mois de l’année, 19 meurtres commis par la police ont été enregistrés.

Il s’agissait principalement de balles d’armes d’assaut, telles que l’AK-47 et le R-15, qui ont coûté la vie à 19 agents de l’État et des municipalités exécutés dans l’exercice de leurs fonctions ou alors qu’ils rentraient chez eux après le travail. Il y a ceux qui ont été attaqués pendant leur jour de congé, emmenant leurs enfants à l’école, jouant avec leur bébé.

Au cours de deux années consécutives, les directeurs de la sécurité de la municipalité de Juan Aldama (nord-ouest de Zacatecas) ont été exécutés par des membres présumés du crime organisé. Le 19 septembre, un commando a fait irruption dans le commandement de la sécurité publique de la région, pour assassiner le directeur de la société, Ricardo Barron Guzman, et un de ses subordonnés.

L’attaque s’est produite vers 8 h 30, dans le quartier de Cerro del Agua. Dans un communiqué, le Groupe de coordination local de Zacatecas a détaillé qu’un groupe criminel non identifié est arrivé au siège de la préfecture de police et a tiré sur les personnes qui s’y trouvaient.

Les impacts de balles dans le commandement municipal de Juan Aldama, où le directeur de la sécurité a été assassiné (Photo: Twitter / GHOSTDEVIIL)

Selon la police de la commune, les victimes mortelles auraient reçu des menaces de s’aligner sur les cartels qui combattent le territoire, clé du transfert de drogue.

La peur de nouvelles attaques a conduit à la démission de 17 hommes en uniforme de ce site, qui n’est actuellement gardé que par cinq policiers.

La stratégie des narcos à Zacatecas – assiégée principalement par le Cartel de Sinaloa (nord) et Jalisco nouvelle génération (sud) – a été éviter la présence de sociétés de sécurité et provoquer des situations d’instabilité.

A Jerez, l’une des 58 communes de Zacatecas, le 22 septembre, trois policiers ont été soulevés. Dans cette même ville, dans la ville de Pinos, au moins quatre soldats ont été tués.

Selon l’organisation Causa en Común, jusqu’à présent cette année, au moins 464 policiers ont été tués à travers le pays, En moyenne, 1,51 articles complétés chaque jour. Les états avec le plus de cas enregistrés sont Guanajuato (77), État du Mexique (37), Veracruz (36), Guerrero (34) et Chihuahua (31).

Zacatecas Sa situation géographique en a fait une zone très convoitée pour le trafic de drogue, car elle relie le Pacifique à la frontière avec les États-Unis. Selon les autorités, pendant un an, les alertes ont été activées dans l’entité avant l’intense différend entre le cartel Jalisco Nueva Generación et le cartel de Sinaloa pour la production et la commercialisation d’opioïdes.

La position géographique attractive de l’entité est devenue une source de différend pour les cartels de Jalisco Nueva Generación et de Sinaloa avec des alliances entre les cellules du cartel du Golfe (Carte: Infobae México / Jovani Pérez Silva)

Le premier cartel qui s’est installé dans les terres de Zacatecan était Los Zetas, quand ils étaient encore la branche armée de la Cartel du Golfe. Après la capture de ses dirigeants, les frères Miguel Ángel, José, Omar, Alejandro et Ana Isabel Treviño Morales, Los Zetas se sont fragmentés en diverses organisations: le cartel du nord-est – qui a sa base d’opérations à Tamaulipas – et les talibans.

Au cours des cinq dernières années, la lutte qui a éclaté entre ces trois groupes a diminué en relation avec le trafic de drogue, principalement au centre de l’entité, ce qui a déclenché violence et insécurité. De plus, le problème s’est aggravé avec les cartels de Sinaloa et de Jalisco Nueva Generación, qui cherchent tous deux à contrôler le marché et le trafic de fentanyl, qui est en plein essor aux États-Unis.

En 2019, le cartel dirigé par Ismael “El Mayo” Zambada il est devenu plus visible dans les municipalités de Mazapil, Juan Aldama, Río Grande, Chalchihuites et Sombrerete jusqu’à atteindre Fresnillo. Alors que le CJNG était d’accord avec le cartel du Golfe pour contrôler le territoire de l’entité.

