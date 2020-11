Les communautés autochtones sont arrivées cet après-midi du 19 octobre à la Plaza de Bolívar pour protester contre le gouvernement du président Iván Duque. Photo: AP / Fernando Vergara

Pour Julie Turkewitz et Sofía Villamil (The New York Times):

Des milliers de manifestants sont descendus dans les rues de Bogotá, la capitale de la Colombie, horrifiés par une vague de violence brutale qui balaie le pays. Il est si intense qu’en moyenne, des massacres ont eu lieu tous les deux jours.

La plupart ont parcouru des centaines de kilomètres, à partir de communautés autochtones rurales qui ont été particulièrement dévastées par la violence qu’ils attribuent à l’échec du gouvernement à les protéger dans le cadre du processus de paix qui a été interrompu dans le pays.

Ils appellent leur mouvement le «minga indigène».

Minga est un mot indigène, utilisé bien avant l’arrivée des Espagnols en Amérique du Sud, pour désigner un acte de travail communautaire, un accord entre voisins pour construire quelque chose ensemble, comme un pont, une autoroute ou un gouvernement.

Mais, au fil du temps, minga est aussi devenu un acte collectif de protestation, un appel à récupérer ce qu’une communauté croit avoir perdu: territoire, paix, vies.

Et les manifestations, qui ont duré toute la semaine – y compris une énorme marche mercredi – se sont transformées en un long cri de coopération.

“La communauté a dit:” Nous devons bouger car si nous ne montrons pas au monde ce qui se passe, ils nous extermineront “”, a déclaré Ermes Pete, 38 ans, un dirigeant indigène du sud-ouest du pays. “Si nous ne protestons pas, ils nous extermineront, physiquement et culturellement.”

Les communautés ont accompagné leur démonstration de musique traditionnelle de leurs territoires. Photo: María José Cogollo

Les manifestations sont un autre signe de la frustration et de la colère du public causées par le rythme du processus de paix en Colombie.

Il y a quatre ans, le gouvernement a signé un accord de paix historique avec le plus grand groupe rebelle du pays, les Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC), mettant fin au conflit le plus ancien des Amériques. L’accord exigeait du gouvernement colombien qu’il fournisse des services de base – tels que l’éducation, les soins de santé et la sécurité – dans les zones touchées par le long conflit armé.

Mais de nombreux manifestants ont déclaré que lorsque les FARC ont quitté leurs communautés, le gouvernement n’est jamais arrivé. Au lieu de cela, de nouveaux groupes criminels ont émergé.

“Nous craignons pour nos vies”, a déclaré Samay Sacha, un manifestant de 61 ans. “C’est pourquoi nous sommes ici.”

Beaucoup de personnes qui ont participé aux manifestations sont des agriculteurs, des enseignants et des organisateurs communautaires de petites villes qui ont mis en commun leurs salaires pour louer des bus colorés appelés “Chivas”, et ils ont laissé leurs enfants et leur travail à la maison.

Ils ont campé sur un terrain de sport mis à disposition par le gouvernement de la capitale ou dans les espaces verts à l’extérieur, et se sont rassemblés autour des feux de camp pour cuisiner, planifier et raconter leurs histoires.

Alors que de nouveaux groupes criminels se sont installés sur le territoire des anciennes FARC, les communautés autochtones, souvent situées le long des routes de la drogue et dans des zones riches en minéraux et en bois, font partie des populations les plus vulnérables. Les organisations criminelles ont utilisé la violence meurtrière pour réprimer la dissidence et dissuader les gens de travailler avec leurs rivaux.

Les dirigeants communautaires qui dénoncent la brutalité sont devenus la cible de criminels. Cette année seulement, au moins 233 dirigeants civiques ont été tués, selon Indepaz, un groupe de défense des droits humains. Plus d’un millier sont morts depuis la signature de l’accord de paix.

Les massacres, définis comme trois morts ou plus, ont également explosé. Cette année, Indepaz a enregistré 68 et, entre juillet et septembre, il y a eu une augmentation significative.

Ces meurtres ont lieu après des décennies de conflits dans lesquels les communautés ont subi des pressions entre les FARC et l’armée dans une guerre qui a laissé plus de 200 000 morts et déplacés quelque six millions de personnes.

Beaucoup pensaient qu’après l’accord, ils vivraient une période de paix. Mais cela n’a pas toujours été le cas.

“Après la signature de l’accord de paix, la guerre s’est intensifiée”a déclaré Aida Quilcue, chef de l’Organisation nationale autochtone de Colombie.

Une fille autochtone pose pour une photo lors d’une manifestation pour demander au gouvernement colombien la sécurité de leurs territoires, la fin des massacres et des meurtres de dirigeants sociaux, lors d’une réunion autochtone appelée “Minga”, à Cali, en Colombie. 13 octobre 2020. REUTERS / Lina Gasca

Les manifestants ont exigé de rencontrer le président Iván Duque, un homme politique conservateur qui a été élu après la signature de l’accord de paix de 2016. Son parti s’est opposé à l’accord en arguant qu’il était trop indulgent avec les FARC.

Les détracteurs de Duque l’ont accusé de ne pas en faire assez pour se conformer à l’accord, notant, par exemple, que seul un nombre limité de familles ont pu participer à un programme qui les aiderait à arrêter de cultiver de la coca – la plante utilisée pour fabriquer de la cocaïne. – et ainsi pouvoir se consacrer à la production de cultures légales.

Beaucoup continuent de cultiver de la coca, de sorte que le trafic de drogue et la violence ont proliféré dans ces régions.

Duque n’a pas rencontré les minga à Bogotá, mais a envoyé une délégation pour rencontrer des personnes dans le sud-ouest du pays, qui a été fortement touché par la violence. Son bureau a déclaré qu’il dépensait des millions de dollars pour résoudre le problème.

Dans une interview plus tôt cette année, Miguel Ceballos, le Haut-Commissaire pour la paix, a exhorté les Colombiens à être patients avec le processus de paix.

“Donnez une chance à l’homme”dit-il en se référant au président Duque. «C’est que nous ne pouvons pas changer 56 ans de guerre en deux ans».

Un indigène Minga du sud-ouest a dit au revoir à la capitale après avoir accompagné la grève nationale. Photo: Infobae / Luis Velandia.

Pete, l’un des leaders de la contestation, se souvient qu’il a grandi avec la guerre chez lui dans le département du Cauca, où les FARC dormaient pratiquement à sa porte.

À ce moment-là, les militaires ont accusé sa famille de collaborer avec les guérilleros et les guérilleros les ont accusés de collaborer avec les militaires. Certains jours, je voyais des hélicoptères survoler la région. Et de temps en temps, des balles pleuvaient.

La violence a poussé Pete à briguer un poste de direction dans sa communauté, et lorsque les FARC sont parties, il a exhorté ses voisins à abandonner les cultures de coca. Il pensait que l’État agirait pour les protéger.

“L’institutionnalisme n’est jamais venu”, m’a dit.

Bientôt, Pete est devenu la cible de groupes criminels. Un jour de 2017, deux hommes ont commencé à lui tirer dessus lorsqu’il a quitté son domicile. Il est tombé au sol et a survécu.

Le minga doit passer dix jours dans la capitale colombienne. Photo: María José Cogollo

Bertha Rivera, une manifestante de 53 ans, est arrivée à Bogotá en provenance d’un territoire indigène situé à près de 640 kilomètres.

Elle a dormi dans une tente située sur le terrain de sport. Le lendemain, il a défilé avec les minga dans les rues de la capitale.

“Nous étions tellement excités”il a parlé du processus de paix. “Maintenant, nous n’allons plus écouter les morts, nous n’allons plus écouter les bombes, nous n’allons pas écouter les menaces.”

Et a continué: «Quand il y avait la paix, nous pensions que c’était pour le mieux. Et bien que d’autres peuples et nations qui ont vécu cette même expérience nous aient déjà dit que l’après-conflit était plus fort que le conflit lui-même […] nous n’avons pas cru ».