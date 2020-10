L’État dépasse déjà l’Espagne dans le nombre total de cas confirmés de Covid-19

L’immense fosse commune a été ouverte aux victimes de Covid-19 sur l’île de Hart, à New York, ce jeudi. En vidéo, images aériennes de la fosse.

Sur Hart Island, à l’est du Bronx, des New-Yorkais sont morts depuis le 19ème siècle sans être revendiqués. Ils sont enterrés par des détenus mal payés, car le Département des prisons gère ce cimetière public. En règle générale, 25 corps sont enterrés en moyenne par semaine. Mais maintenant, puisque New York est devenu l’épicentre de la pandémie de coronavirus, ce sont ces mêmes 25 cadavres, mais tous les jours.

Cela a conduit à la décision de creuser deux nouvelles tombes “au cas où elles seraient nécessaires”, comme l’a confirmé dans le New York Times une porte-parole du Département des prisons. De plus, une épidémie de Covid-19 dans la principale prison de la ville a forcé plus de travailleurs à être embauchés pour effectuer les travaux.

New York est aujourd’hui l’un des épicentres mondiaux de la pandémie. Vendredi matin, le nombre de cas confirmés dans l’État (19,5 millions d’habitants) a atteint 159 937, dépassant déjà le nombre total de cas dans toute l’Espagne (157 022 cas confirmés, 46,9 millions d’habitants). Le total des morts dans l’Etat était ce vendredi de 7.067. Les trois derniers jours ont enregistré plus de 700 décès avec Covid-19 uniquement dans l’État, la plupart à New York.

Sur Hart Island, les corps des morts sont enveloppés dans des sacs mortuaires et placés dans une boîte en bois de pin, dans laquelle le nom du défunt est écrit, pour faciliter le travail au cas où quelqu’un réclamerait le corps. après avoir été enterré. Les caisses sont enterrées dans de longues tranchées ouvertes en ligne droite dans le sol. Il y a plus d’un million de personnes enterrées sur l’île, sur 53 hectares.

Normalement, un corps est transféré de la morgue à Hart Island s’il n’a été réclamé par personne dans un mois ou deux. Mais maintenant, compte tenu de l’augmentation des décès, les délais ont été raccourcis, et les corps sont envoyés si personne n’a été contacté de la morgue dans deux semaines.

Les autorités prévoient également l’utilisation possible de l’île pour des enterrements temporaires dans le cas où le nombre de morts du coronavirus dépasserait la capacité des morgues de la ville, ce qui ne s’est pas encore produit. «Si nous devons faire des enterrements temporaires pour traverser la crise, puis travailler avec chaque famille pour les arrangements appropriés, nous avons la capacité de le faire. Nous pouvons faire des enterrements temporaires pour parler à chaque famille par la suite », a déclaré lundi le maire Bill de Blasio. Si cela devait être fait, selon le porte-parole d’un maire, cela se ferait à Hart Island. Le bureau du coroner peut stocker 800 à 900 corps dans ses locaux, selon le Times, et dispose d’un espace supplémentaire pour 4 000 autres dans les quelque 50 camions réfrigérés qu’ils ont expédiés aux hôpitaux, qui ont généralement de petites morgues.

Informations sur le coronavirus

– Ici vous pouvez suivre la dernière heure sur l’évolution de la pandémie

– En cas de symptômes, ce sont les téléphones qui ont été activés dans chaque communauté

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn